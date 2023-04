Neue EiceDRIVER™ 1200-V-Halbbrückentreiber-IC-Familie mit Active Miller Clamp für größere Robustheit in Systemen mit hoher Leistung

München – 27. April 2022 – Nach Einführung der 1200 V SOI 3-Phasen-Gate-Treiberfamilie EiceDRIVER™ 6ED223xS12T erweitert die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) das Portfolio nun um die EiceDRIVER 2ED132xS12x-Familie. Die Halbbrücken-Konfiguration der Treiber-ICs ergänzt das bestehende 1200-V-Silicon-on-Isolator-(SOI)-Portfolio und bietet Kunden eine größere Auswahl und Design-Flexibilität. Der erhöhte Ausgangsstrom der Bauteile erweitert die Anwendbarkeit des Portfolios auf höhere Systemleistungen. Sie bieten führende negative VS-Transienten-Immunität, Shoot-Through-Schutz, Unterspannungsabschaltung und schnellen Überstromschutz. Dadurch wird die Materialliste reduziert und ein robusteres Design mit kompaktem Formfaktor ermöglicht. Die Familie eignet sich für Hochleistungsanwendungen wie kommerzielle HLK-Systeme, Wärmepumpen, Servomotoren, industrielle Wechselrichter, Pumpen und Lüfter bis zu 10 kW.

Die Halbbrückentreiber-ICs umfassen vier Versionen in zwei verschiedenen Gehäusen: Der 2ED132xS12M ist in einem DSO-16 300-mil-Gehäuse untergebracht und bietet +2,3 A / -4,6 A Stromstärke. Der 2ED132xS12P ist in einem DSO-20 300 mil-Gehäuse untergebracht und unterstützt +2,3 A / -2,3 A Antriebsströme. Die Familie weist klassenbeste Schaltleistung in einem Gehäuse mit ausreichenden Kriech- und Luftstrecken aus. Die Produkte integrieren eine Bootstrap-Diode mit niedrigem Widerstand (30 Ω), einen ultraschnellen und präzisen Überstromschutz (OCP, ± 5 Prozent Toleranz), einen Enable-Eingang, einen Fehlerausgang und eine programmierbare Fehlerlöschung mit separaten Logik- (VSS) und Ausgangsmasse-(COM)-Pins. Der Gate-Treiber 2ED132xS12M verfügt zusätzlich über eine Active Miller Clamp (AMC) und Short Circuit Clamp (SCC).

Die SOI-Technologie von Infineon eliminiert die parasitäre Thyristorstruktur, was eine ausgezeichnete Robustheit und Immunität gegen negative Transientenspannungen am VS-Pin zur Folge hat. Dies garantiert eine Immunität gegen transiente Spannungen von -VS von 100 V bei reproduzierbaren 700-ns-Pulsen. Darüber hinaus sind die Bauteile RoHS-konform und resistent gegen elektrostatische Entladung und Feuchtigkeit.

Verfügbarkeit

Die EiceDRIVER 2ED132X-Serie kann ab sofort bestellt werden. Darüber hinaus wird das Evaluation Board 2ED132x + 1200V SiC EASY1B PIM in den nächsten Monaten verfügbar sein. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/1200VHVIC. Die neue EiceDriver-Familie wird im Rahmen der PCIM Europe 2023 ausgestellt.

Infineon auf der PCIM 2023

Auf der PCIM Europe 2023 präsentiert Infineon innovative Produkt-zu-System-Lösungen für Anwendungen, die die Welt antreiben und die Zukunft gestalten werden. Auf der begleitenden PCIM Conference und dem Industry & E-Mobility Forum halten Vertreter des Unternehmens mehrere Vorträge mit Live- und On-Demand-Videopräsentationen, gefolgt von Diskussionen mit den Referenten. “Driving decarbonization and digitalization. Together.” am Stand 412 von Infineon in Halle 7, 9. bis 11. Mai 2023 in Nürnberg. Informationen zu den Messehighlights der PCIM Europe 2023 sind erhältlich unter www.infineon.com/pcim.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy