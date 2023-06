Embedded-Sicherheitslösung Edge Protect erfüllt die Anforderungen von Systementwicklern und Behörden für IoT-Anwendungen im Consumer- und Industriebereich

München – 21. Juni 2023 – Die Infineon Technologies AG führt die Embedded-Sicherheitslösung Edge Protect™ im Markt ein. Das neue Software-Angebot umfasst vier Kategorien von Sicherheitskonfigurationen für Kundenanforderungen in IoT-Anwendungen, die auf einander aufbauenden Sicherheitsleveln basieren. Edge Protect ist für die PSoC™- und AIROC™-Produktfamilien von Infineon optimiert. Die neue Lösung bietet außerdem vorkonfigurierte Produktsicherheitskategorien, mit denen regulatorische und branchenübliche Standards erfüllt werden.

Laut Bain & Company [1] ist mangelnde Sicherheit eines der Haupthindernisse für die Verbreitung des IoT. Mehr als 70 Prozent der Kunden würden mehr IoT-Geräte kaufen, wenn das Thema Sicherheit besser adressiert wäre. Edge Protect ist eine Sicherheitssoftware von Infineon, die auf „PSA Certified“ abgestimmt ist – ein 2018 von Arm eingeführtes Konzept, mit dem das IoT- und Embedded-Ökosystem durch eine gemeinsame Sicherheitsgrundlage vereint wurden. Mit Edge Protect können IoT-OEMs aus dem Consumer- und Industriebereich ihre Marke besser schützen, Haftungsrisiken reduzieren, ihr geistiges Eigentum schützen und ihre Produkte schneller auf den Markt bringen.

„Damit das IoT weiter wachsen kann, ist Sicherheit nicht länger optional. Mit der Weiterentwicklung von Standards und Vorschriften steigt die Notwendigkeit, Sicherheit von Anfang an in die Geräte zu integrieren“, sagt David Maidment, Senior Director, Secure Device Ecosystem, Arm. „Durch die Ausrichtung seiner neuen Lösung auf das PSA Certified-Framework unterstützt Infineon das Ökosystem dabei, Sicherheit zu priorisieren und noch mehr abgesicherte IoT-Geräte auf den Markt zu bringen.“

„Als führendes Unternehmen in der Sicherheits- und IoT-Branche ist es für uns ein natürlicher nächster Schritt, Edge Protect auf den Massenmarkt zu bringen“, sagt Erik Wood, Senior Director of Product Security bei Infineon. „Edge Protect bietet das richtige Maß an Sicherheit für IoT-Anwendungen sowohl im Consumer- als auch im Industriesektor. Edge Protect bietet Schutz in vier Kategorien. Wir freuen uns darauf, zukünftig mehr OEMs die Möglichkeit zu bieten, Edge Protect in ihre IoT-Geräte zu integrieren, um die Sicherheit zu Hause, im Büro und in der Fabrik zu erhöhen.“

Zu den von Infineon definierten Edge-Protect-Kategorien gehören unter anderem:

Kategorie 1: CRA/RED/PSA Certified Level 1v2-konform, erfordert ein Root of Trust (RoT), abgesichertes Booten, Firmware-Updates und Debug-Zugriffsschutz zur Sicherung der OEM-IP

Kategorie 2: Erfüllt alle Merkmale der Kategorie 1 plus Arm® Trust Zone® isolierte Verarbeitung, den TF-M-Sicherheitsdienst-Stack und ausreichend internen Speicher oder eine gesicherte serielle Speicherschnittstelle mit externem Flash-Speicher, PSA Certified Level 2-konform

Kategorie 3: Erfüllt alle Merkmale der Kategorie 2 plus abgesicherte, beschleunigte Verschlüsselung und Fehlersensoren, PSA Certified Level 3-konform

Kategorie 4: SESIP/PSA Certified Level 3, beinhaltet aber Hardware-isolierte, redundante, gesicherte Enklave mit einer AVA.VAN.4-Sicherheitseinstufung für abgesichertes Booten, Schlüsselspeicherung, kryptografische Operationen und Debug-Zugriffskontrollen.

Edge Protect ist mit der neuesten ModusToolbox™ 3.1-Entwicklungsplattform von Infineon kompatibel. Dies bietet Entwicklern eine hohe Nutzerfreundlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, darunter Consumer IoT, Industrie, Smart Home und andere Anwendungen. Zusätzlich zu den PSoC- und AIROC-Familien ist die Infineon ModusToolbox 3.1 auch mit Embedded-Anwendungen kompatibel, die Infineon-Produkte wie XMC™, EZ-PD™ und PMG1-Mikrocontroller verwenden.

Verfügbarkeit

Edge Protect von Infineon ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.infineon.com/edgeprotect. Die neuesten Versionen der ModusToolbox-Runtime-Software sind direkt über die installierten Entwicklungstools zugänglich: www.infineon.com/modustoolbox.

[1] Bain and Company “Cybersecurity is the Key to Unlocking Demand in IoT,” May 30, 2018