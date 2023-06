Infineon veröffentlicht ModusToolbox™ 3.1 mit neuen, erweiterten Funktionen zur schnelleren Entwicklung von Embedded-Software

München – 12. Juni 2023 – Software gewinnt heute bei den meisten eingebetteten Lösungen immer mehr an Bedeutung. Daher müssen Entwickler von Embedded-Software über die richtigen Software-Tools verfügen, um Produkte auf den Markt zu bringen. Dazu gehören Entwicklungstools, die Flexibilität und die beste Plattform bezüglich Funktionen und Fähigkeiten bieten, die von der "Getting Started"-Phase bis zum endgültigen Hardware-Einsatz reichen. Die Infineon Technologies AG stellt deshalb ModusToolbox™ 3.1 vor, die den Entwicklern noch mehr Funktionen zur Verfügung stellt, um Software-Lösungen für ihre Hardware-Designs zu entwickeln.

Die ModusToolbox 3.1 von Infineon enthält eine neue Dashboard-Anwendung, die als zentrale Einstiegsmöglichkeit mit Links zu wichtigen Dokumentationen, Trainingsmodulen, Video-Tutorials und relevanten Community-Foren dient. Das Dashboard bietet einen geführten Arbeitsablauf für die Erstellung eines neuen Embedded-Projekts für verschiedene integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs), einschließlich Microsoft Visual Studio Code, IAR Embedded Workbench, Arm® MDK (µVision IDE), oder Eclipse IDE als Teil von ModusToolbox. Der BSP-Assistent, der in der neuesten Version erheblich aktualisiert wurde, enthält eine neue Benutzeroberfläche für die Erstellung eines Board Support Packages (BSP) unter Verwendung eines gerätezentrierten Ablaufs. Die neueste Version unterstützt weiterhin Referenz-BSPs aus der Entwicklungsboard-Bibliothek von Infineon.

„Das Erlernen eines neuen Entwicklungstools kann eine große Herausforderung darstellen“, sagt Clark Jarvis, Software and Tools Technical Marketer bei Infineon. „Die ModusToolbox von Infineon enthält jetzt ein robustes Dashboard, das Entwicklern wichtige Ressourcen an die Hand gibt, die den Einstieg in die Entwicklung einfacher machen als bisher. Darüber hinaus gibt es signifikante Verbesserungen in der Art und Weise, wie die Tools die Entwicklung der endgültigen Kundenhardware unter Verwendung des BSP-Assistenten unterstützen. Dadurch kann die ModusToolbox den Entwickler von Anfang bis Ende unterstützen.“

Die Software ModusToolbox von Infineon ist eine umfangreiche Suite von Entwicklungstools und Embedded-Laufzeit-Assets, die eine flexible und effiziente Entwicklungsumgebung bieten. Sie unterstützt einen nahtlosen Übergang von der Evaluierungs- und Prototyping-Phase mit Infineon-Entwicklungskits über die Erstellung eines benutzerdefinierten BSP durch den Edit-Compile-Debug-Zyklus der Anwendungsentwicklung bis zur endgültigen Produkterstellung.

Verfügbarkeit

Die ModusToolbox von Infineon kann vom Infineon Developer Center unter https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.modustoolbox heruntergeladen werden. Dieses Paket mit Installationstools ist für Windows, Linux und macOS verfügbar. Die Installationsschritte sind erklärt im www.Infineon.com/ModusToolboxInstallguide.