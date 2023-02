Secure Element SLC38 von Infineon und BIO-SLCOS von TrustSEC ermöglichen eine gesicherte und offene Plattform für smarte Chipkartenanwendungen

München – 17. Februar 2023 – Gemeinsam mit der Infineon Technologies AG hat TrustSEC, ein führendes Unternehmen im Bereich der Informationssicherheit und Smartcards, sein neues Smartcard-Betriebssystem (OS) BIO-SLCOS auf den Markt gebracht. Das Betriebssystem nutzt das neue, hochleistungsfähige SLC38 Secure Element von Infineon und ermöglicht so eine gesicherte und offene Plattform. Diese kombiniert höchste Sicherheit, Flexibilität und Hardware-Unabhängigkeit, wodurch die Anforderungen an Komfort, Leistung und Sicherheit des globalen Chipkarten-Marktes erfüllt werden. Das Betriebssystem eignet sich ideal für Identifikations-, Zahlungs-, Ticketing- und Zutrittsanwendungen sowie für Anwendungsanbieter, die ihre biometrische Lösung in Bezug auf Sicherheit, Leistung und Funktionalität verbessern wollen.

Während die Nachfrage nach biometrischen Chipkarten in Krypto-Wallets derzeit hoch ist, geht eine Studie von ABI Research 1 davon aus, dass in einem optimistischen Szenario bis zu 140 Millionen biometrische Sensor-Zahlungskarten im Jahr 2025 ausgegeben werden. Damit soll die Nachfrage der Verbraucher nach einer bequemeren und gesicherten biometrischen Authentifizierung im persönlichen Zahlungsverkehr erfüllt werden. Im Alltag verifizieren die Inhaber*innen biometrischer Karten ihre Identität, indem sie einfach einen Finger auf den Sensor der Karte legen und die Karte am Terminal antippen. TrustSEC ist darauf vorbereitet, die wachsende Nachfrage nach biometrischen Chipkarten zu bedienen, insbesondere im Bereich des Zahlungsverkehrs.

„Wir wollen unser Betriebssystem kontinuierlich verbessern, indem wir es auf die leistungsfähigsten und vielversprechendsten Chips unseres Partners Infineon portieren. So können wir unseren Kunden sofort einsatzbereite, marktführende Lösungen anbieten“, sagt Magdy Sharawy, CEO von TrustSEC.

„Unser umfangreiches und schnell wachsendes Portfolio unterstreicht die marktführende Rolle von Infineon bei der Entwicklung von Secure Elements und Smartcards“, sagte Franck Ferrandino, Senior Marketing Director, Connected Secure Systems bei Infineon. „Die Zusammenarbeit mit Partnern und speziell mit TrustSEC ist entscheidend, um die neuen White-Label-Anforderungen für Betriebssysteme zu erfüllen. Diese stammen von Kartenherstellern und Service-Providern, die standardisierte Zahlungsanwendungen auf Basis alternativer, moderner Smartcard-Betriebssysteme bevorzugen. Aus diesem Grund hat sich Infineon bei der Entwicklung der neuesten Chipsätze für BIO-SLCOS von TrustSec entschieden.“

Das Betriebssystem BIO-SLCOS stellt die neueste Technologie für Chipkarten dar. Es vereint Sicherheit, Flexibilität und Hardware-Unabhängigkeit auf einer Plattform. Das neue BIO-SLCOS ermöglicht es Anwendungsanbietern, die jüngste Entwicklung der SLC-Familie von Infineon zu nutzen, denn BIO-SLCOS bietet die Möglichkeit, einen weiteren Sicherheitslayer für die Fingerabdruck-Authentifizierung hinzuzufügen. Damit kann die biometrische Authentifizierung vollständig innerhalb des neu zugelassenen SLC38 Secure Elements von Infineon durchgeführt werden.

Die OS-Lösung basiert auf der SLC38-Hardware von Infineon und bietet Datenintegrität, die auf ausgefeilten, von unabhängigen Labors getesteten Sicherheitsfunktionen beruht. Das Betriebssystem verwaltet nicht nur Dateisysteme und I/O, sondern interagiert auch mit verschiedenen Anwendungen. Alle Produkte der SLC-Familie sind nach der höchste Sicherheitsstufe CC EAL 6+ zertifiziert.

BIO-SLCOS unterstützt nicht nur kontaktgebundene, kontaktlose, duale und USB-Schnittstellen, sondern kann auch mit vorgefertigten Anwendungen vorinstalliert oder programmiert werden. Alternativ können Anwendungen über das Card-Manager-Modul hochgeladen werden. Auf einer Chipkarte mit BIO-SLCOS können zudem mehrere Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden. Darüber hinaus kann das Betriebssystem die Karte auf der Grundlage der bereitgestellten Bioinformationen aktivieren oder gelegentlich Transaktionen authentifizieren, solange die Karte aktiv ist.

Über TrustSEC

TrustSEC ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Informationssicherheit und wurde von international anerkannten Experten für Informationssicherheit und Kryptografie gegründet. Mithilfe der neuesten Kryptografie- und Biometrietechnologien entwickelt TrustSEC innovative, hochsichere Lösungen für die Absicherung von Identitäten im Zuge der digitalen Transformation von Unternehmen und Behörden (Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, Transportwesen, Banken usw.).

Mit dem von TrustSEC entwickelten biometrischen Betriebssystem für Chipkarten, BIO-SLCOS, bietet das Unternehmen eine breite Palette an sicheren Hardware- und Softwarelösungen für die Authentifizierung, Identifizierung und Bezahlung an, wie zum Beispiel FIDO2 und PKI-Applets für die Authentifizierung und CPACE/CPA Common Payment Applications für die Bezahlung sowie andere kundenspezifische Anwendungen. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.trustsec.net.

Weitere Informationen über das SLC38 Secure Element sind erhältlich unter: Payments-in-Motion. Weitere Informationen zu BIO-SLCOS sind erhältlich unter TrustSEC innovative Solutions.

