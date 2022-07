Infineon und Delta Electronics erweitern Zusammenarbeit bei WBG-basierten Stromversorgungslösungen für Server und Gaming-PCs und maximieren die Effizienz in Endanwendungen

München – 7. Juli 2022 – Digitalisierung und Dekarbonisierung erfordern als globale Megatrends Lösungen mit großer Bandlücke (Wide Bandgap, WBG), wie es bei SiC und GaN der Fall ist. Diese bieten aufgrund ihrer einzigartigen technischen Eigenschaften sowohl höchste Leistung als auch höchste Energieeffizienz. Angesichts ihres Engagements in beiden Bereichen vertiefen die Infineon Technologies AG und Delta Electronics, Inc. (TWSE: 2308), zwei führende Unternehmen der Elektronikindustrie, ihre Zusammenarbeit, um den Endkunden optimale Lösungen anzubieten.

Zu den jüngsten und prominentesten Beispielen dieser Zusammenarbeit gehören das 1,4-kW-Servernetzteil von Delta und eine Titanium Gaming-Stromversorgungsplattform mit 1,6 kW. Das Servernetzteil mit 1,4 kW profitiert von der CoolSiC™ MOSFET-Technologie von Infineon sowie von Deltas jahrzehntelanger Kernkompetenz in der Leistungselektronik. Hier wird ein Wirkungsgrad von über 96 Prozent erreicht. Ein weiteres Beispiel für höchste Effizienz ist die 1,6-kW-Gaming-Stromversorgungsplattform. Sie basiert auf der CoolGaN™-Technologie von Infineon und wird mit EiceDRIVER™-Gate-Treiber-ICs ergänzt. Die Effizienz dieses Designs erreicht bis zu 96 Prozent bei weitem Eingangsspannungsbereich und mehreren nutzbaren Ausgängen. Es erfüllt den in der Industrie genutzten Titanium-Standard. Dies wird durch das CoolGaN™ GIT (gate-injected Transistor) 600 V e-mode HEMT von Infineon ermöglicht und in einer Interleaving-Totem-Pole-PFC-Topologie umgesetzt.

Beide Designbeispiele zeigen, wie das branchenführende, breit gefächerte und leistungsorientierte Portfolio an hochzuverlässigen WBG-Bauteilen von Infineon zusammen mit dem Knowhow für Systeminnovationen von Delta neue Effizienzniveaus ermöglichen. Dadurch werden die Anforderungen moderner Anwendungen erfüllt und übertroffen. Mit dem Ausbau ihrer Zusammenarbeit streben beide Unternehmen eine Position als Marktführer im Bereich der WBG-basierten Plattformen mit kostenoptimierten und robusten Lösungen an, die zudem eine hohe Liefersicherheit bieten.

„Wir investieren mehr als acht Prozent unseres Jahresumsatzes in F&E-basierte Innovationen. Daher bieten Stromversorgungslösungen von Delta für Server und Gaming-PCs qualitativ hochwertige und hocheffiziente Komponenten, die für den Aufbau einer maßgeschneiderten, zuverlässigen und energieeffizienten Infrastruktur erforderlich sind. So können wir die Erwartungen unserer Kunden erfüllen“, sagt Jimmy Yiin, VP & General Manager der Power and System Business Group von Delta. „Um in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich zu sein, müssen wir mit hochgradig vertrauenswürdigen, erstklassigen Zulieferern zusammenarbeiten, die über ein umfassendes Systemverständnis verfügen und maßgeschneiderte Lösungen für anwendungsspezifische Anforderungen anbieten. Das umfassende Portfolio an WBG-Produkten von Infineon hat es uns ermöglicht, für zahlreiche Anwendungen unserer Kunden eine branchenführende Energieeffizienz zu erreichen."

„Unsere Produktionskapazität und technologische Kompetenz in Verbindung mit dem Fokus auf Qualität und Zuverlässigkeit auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für unser Geschäft mit Wide-Bandgap-Halbleitern – was auch von unseren Kunden anerkannt wird“, sagt Johannes Schoiswohl, Leiter des Geschäftsbereichs Efficient Power Supplies, Isolation & Connectivity der Power & Sensor Systems Division von Infineon. „Für unsere Bauteile setzten wir strenge Qualifizierungs- und Zuverlässigkeitsprüfverfahren ein, die über die Standard-JEDEC-Qualifizierung hinausgehen. So können wir das Langzeitverhalten unserer WBG-Bauteile vorhersagen und die Zuverlässigkeit über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg sichern. Wir freuen uns über die Möglichkeiten, die uns die Zusammenarbeit mit Delta auf dem Server- und Gaming-Markt bietet.“

Weitere Informationen über das WBG-Angebot von Infineon sind erhältlich unter www.infineon.com/wbg.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy