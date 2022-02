Beste Antenneneffizienz: Antennentuner von Infineon ermöglichen höchste Datenrate, beste Signalqualität und längere Batterielaufzeit in 5G-Smartphones

München – 24. Februar 2022 – Die Zahl der vernetzten Geräte nimmt rasant zu. Gleichzeitig erwarten die Kunden ein immer besseres Nutzererlebnis mit Blick auf Design und Funktionalität der Produkte. Dies stellt eine große Herausforderung für Entwickler dar, weil auch die Komplexität des Antennendesigns aufgrund neuer Funktionen, Leistungsanforderungen und innovativer Formfaktoren ständig zunimmt. Insbesondere die Einführung von 5G bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich, da noch mehr Frequenzbänder auf begrenztem Raum abgedeckt werden müssen. All diese Faktoren können sich auf die Antennenleistung auswirken.

Um HF-Ingenieure zu unterstützen, erweitert die Infineon Technologies AG das Portfolio an kleinsten, leicht zu implementierenden Antennentuner. Basierend auf langjähriger HF-Expertise und Technologieentwicklung ist es dem Unternehmen gelungen, die Effizienz der Antennen weiter zu verbessern. Nach der erfolgreichen Markteinführung des BGSA147ML10 baut Infineon daher nun das innovative Produktportfolio mit neuen Antennen-Tuning-Schaltern weiter aus. Die Bauteile sind ideal für Sub-7,2-GHz-NR-Anwendungen (New Radio) und unterstützen sowohl 4G als auch 5G in Smartphones, Notebooks, Wearables, VR-Headsets, Smart Home und anderen Mobilfunkanwendungen.

Die Antennentuner BGSA144ML10, BGSA400ML10 und BGSA403ML10 sind im 1,1 x 1,5 mm 2 TSLP 10-Pin-Gehäuse erhältlich. BGSA14M2N10 hingegen wird im 0,95 x 1,3 mm 2 TSNP 10-Pin-Gehäuse mit 350 μm Pad Pitch geliefert.

Verfügbarkeit

Die Antennentuner sind ab sofort mit folgenden Spezifikationen lieferbar:

Mittlere HF-Spannung

BGSA14M2: SP4T, kleinste Grundfläche 0,95 x 1,3 mm 2 , 45 VRF

, 45 VRF BGSA147M: SP4T mit Resonanzstoppern, 1,1 x 1,5 mm 2 , 45 VRF, steckkompatibel zu BGSA144M

, 45 VRF, steckkompatibel zu BGSA144M BGSA403M: 4SPST, 1,1 x 1,5 mm 2, 50 VRF, steckkompatibel zu BGSA400M

Hohe HF-Spannung

BGSA144M: SP4T mit Resonanzstoppern, 1,1 x 1,5 mm 2 , 80 VRF, steckkompatibel zu BGSA147M

, 80 VRF, steckkompatibel zu BGSA147M BGSA400M: 4SPST, 1,1 x 1,5 mm 2, 90 VRF, steckkompatibel zu BGSA403M

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/antenna-tuner.