Infineon erweitert NFC-IP- und Technologie-Portfolio und baut führende Position auf dem IoT-Markt weiter aus

München – 9. Februar 2022 – Die Infineon Technologies AG hat die Übernahme eines NFC-Patentportfolios von France Brevets und Verimatrix abgeschlossen. Damit ist das Unternehmen nun alleiniger Eigentümer des Portfolios, das aus fast 300 Patenten für verschiedene Länder besteht. Alle Patente beziehen sich auf NFC-Technologien (Nahfeldkommunikation; Near Field Communication): zum einen Technologien, die in einen integrierten Schaltkreis (IC) eingebettet sind, wie Active Load Modulation (ALM), zum anderen Technologien, die die Anwenderfreundlichkeit von NFC verbessern. Bisher wurde das Patentportfolio von France Brevets vermarktet, mittlerweile ist es vollständig in die Patentverwaltung von Infineon integriert.

„Mit dieser Akquisition erweitert Infineon das IP- und Technologie-Portfolio, insbesondere in unseren führenden Märkten für Sicherheit und Konnektivität für das Internet der Dinge“, sagt Thomas Rosteck, President der Connected Secure Systems Division bei Infineon. „Der Ausbau unseres eigenen Patentportfolios unterstreicht die exzellente Positionierung des Unternehmens und die kontinuierlichen Investitionen in Technologien, die verschiedene Branchen abdecken. Die erworbenen Patente vergrößern nicht nur unsere Sichtbarkeit in den Bereichen Konnektivität und IoT, sondern bilden gleichzeitig einen weiteren Schritt hin zur führenden Position im Bereich der Geräteauthentifizierung.“

Das jüngst erworbene Patentportfolio unterstützt die einfache und schnelle Entwicklung für einige der anspruchsvollsten Umgebungen und ermöglicht innovative Kundenlösungen. Zu den potenziellen Anwendungsfällen gehören IoT-Applikationen sowie sichere Identifikation und Transaktionen für Wearables wie Armbänder, Ringe, Uhren und Brillen. Die Patente des erworbenen Patentportfolios unterstützen die Implementierung in einem florierenden Markt: Nach Schätzungen von ABI Research* werden zwischen 2022 und 2026 mehr als 15 Milliarden NFC-fähige Geräte und Gegenstände/Produkte verkauft.

Hersteller von NFC-Geräten sind häufig mit spezifischen geometrischen Formen und Materialien konfrontiert. Darüber hinaus ziehen Einschränkungen bei Formfaktoren und der Sicherheitsimplementierung die Design-Zyklen in die Länge. Die NFC-Integration in Wearables erfordert zum Beispiel oft kleine Rahmenantennen sowie spezielle Konstruktionen. Dies führt zu physikalischen Beschränkungen bei der Antennengröße, sodass eine Standardkonformität mit konventioneller, passiver Lastmodulation kaum erreicht werden kann. ALM – ein technischer Aspekt, der durch das NFC-Patentportfolio abgedeckt wird – kann jedoch dabei helfen, die Platzbeschränkungen zu überwinden.

*ABI Research, Wireless Connectivity Technology Segmentation and Addressable Markets, 15th November, 2021