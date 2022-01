Solutions Hub für SEMPER™ NOR Flash-Speicher vereinfacht das Design und beschleunigt die Markteinführung von sicherheitskritischen Anwendungen

München – 19. Januar 2022 – Die Infineon Technologies AG stellte heute zusätzliche Entwicklungstools vor, die die preisgekrönte Familie der SEMPER™ NOR Flash-Bauteile unterstützen. Bei dem SEMPER Solutions Hub handelt es sich um ein zentrales Portal mit allen notwendigen Modulen für die Integration von SEMPER NOR Flash in verschiedene Anwendungen. Damit können Designer in kürzester Zeit sicherheitskritische und inhärent gesicherte Automobil-, Industrie- und Kommunikationssysteme entwickeln.

SEMPER NOR Flash von Infineon ist der erste nichtflüchtige Speicher, der für funktionale Sicherheit konzipiert und designt wurde. Erst kürzlich wurde SEMPER Secure als CES 2022 Innovation Award Honoree in der Kategorie „Cybersecurity and Personal Privacy“ ausgezeichnet. Insbesondere für Entwickler von intelligenten und autonomen Systemen, die für vernetzte Anwendungen eingesetzt werden, sind bei der Umsetzung eines erfolgreichen Designs Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit im Fehlerfall entscheidend.

„Mit unserem breiten Lösungsportfolio ermöglicht der SEMPER NOR Flash-Speicher zusammen mit dem Solutions Hub Entwicklern ein müheloses Design für autonomes Fahren, Fabrikautomatisierung und andere missionskritische Anwendungen“, sagt Sandeep Krishnegowda, Senior Director of Marketing and Applications, Memory Solutions, Infineon Technologies, LLC. „Angesichts der wachsenden Komplexität und Nachfrage nach funktionaler Sicherheit und gesicherten Systemen benötigen Kunden industriekonforme und bewährte Komponenten, die sie zusammen mit robusten Tools und Ressourcen einfach in ihre Designs integrieren können.“

Über SEMPER Solutions Hub von Infineon

Der SEMPER Solutions Hub bietet den nötigen Entwicklungsvorsprung, um den Design-Prozess zu beschleunigen. Das Webportal bietet einen einfachen Zugang zu Software Development Kits (SDKs), die serienreife Treiber und Anwendungsbeispiele enthalten. Darüber hinaus bietet es Hardware-Kits für das Prototyping mit Mikrocontroller-Systemplatinen (MCU) von Infineon und Drittanbietern, MCUs und verfügbaren integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs). Zu den unterstützten Architekturen gehören PSoC™ 6 und AURIX™ TC375 von Infineon sowie Raspberry Pi und NVIDIA® Jetson Nano™.

Über SEMPER NOR Flash von Infineon

Der SEMPER NOR Flash erfüllt oder übertrifft die Qualitätsanforderungen der Automobilindustrie und ist sowohl ISO 26262 ASIL B-konform als auch ASIL D-fähig und AEC-Q100-qualifiziert. Das Bauteil ist außerdem IEC-61508 SIL 2-fähig für industrielle Anwendungen. SEMPER NOR Flash nutzt die proprietäre MIRRORBIT™-Technologie von Infineon, mit der zwei Bits pro Zelle gespeichert werden können, was eine höhere Speicherdichte ermöglicht.

Mit einer Bandbreite von bis zu 400 MByte/s bietet SEMPER NOR Flash die erforderliche Leistung für “Instant-on“-Anwendungen, wie beispielsweise Kombi-Instrumente oder Infotainment-Systeme im Automobil und industrielle HMI-Systeme. Die Endurance-Flex-Architektur von Infineon ermöglicht es zudem, einzelne Partitionen für 25 Jahre Datenspeicherung oder für mehr als 1 Million P/E-Zyklen zu konfigurieren. Dadurch kann ein einziges Bauteil für die Codespeicherung, die Speicherung von Systemdaten und die Datenprotokollierung optimiert werden.

Verfügbarkeit

Entwickler können sofort auf den SEMPER Solutions Hub zugreifen. Dieser enthält Software, Kits und Tools sowie Links zu Ressourcen von Infineon und Drittanbietern. SEMPER NOR Flash-Speicher sind ab sofort in Speicherdichten von 512 Mb bis 2 Gb erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/semper-solutions-hub und www.infineon.com/semper.