Electronica virtual 2020: Infineon präsentiert maßgeschneiderte Sensor-Lösungen für intelligente Gebäude und das Leben von Morgen

München, Deutschland, 5. November 2020 – Die Infineon Technologies AG präsentiert auf der virtuellen electronica ab dem 10. November 2020 das Sensor-Portfolio mit dem Schwerpunkt auf smarte Gebäude und das Leben von Konsumenten der Zukunft. Produkte und Anwendungsbeispiele werden ausführlich digital dargestellt und erklärt, unter anderem mit Präsentationen, eLearnings, Infografiken, Videos, 360°-Darstellungen und nützlichen Downloads. Auch nach Abschluss des Live-Programms am 12. November stehen alle Informationen zu den Sensorenhighlights auf Abruf zur Verfügung.

Measure what matters – Verlässliche CO 2 - Messung gegen COVID-19

Durch das Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Luftqualität in Innenräumen stärker in den Fokus gerückt. CO 2 ist ein Schlüsselparameter für Innenraumluftqualität, der direkt mit den Aerosolen korreliert, über die das Virus übertragen wird. Smarte Belüftungs- und Warnsysteme ausgestattet mit dem XENSIV™ PAS CO2 Sensor von Infineon können dabei helfen, die Ansteckungsgefahr in Innenräumen zu reduzieren: Sie warnen vor schlechter Luftqualität oder sorgen für die nötige Frischluftzufuhr. Aber auch unabhängig von der Pandemie verbessert die Messung dieses Sensors das Bewusstsein für gute Luftqualität in geschlossenen Räumen, welche ausschlaggebend für das Wohlbefinden und die Produktivität der Menschen ist – ob im Büro, in der Schule oder Zuhause.

Der XENSIV PAS CO2 misst auf Basis der photoakustischen Spektroskopie (PAS) den CO 2 -Gehalt in der Raumluft äußerst präzise. Dabei verwendet er ein speziell auf niederen Frequenzen, hoch empfindlichen akustischen Detektor. Das PAS-Prinzip ermöglicht eine deutliche Verkleinerung der Baugröße um bis zu 75 Prozent im Vergleich zu handelsüblichen CO 2 -Sensoren. Die direkt ausgegebenen ppm-Messwerte und das neuartige Design erlauben eine einfache und schnelle Integration und Fertigung, was optimal für Anwendungen mit hohem Produktionsvolumen ist.

Evaluierungsboards für den XENSIV PAS CO2 Sensor stehen für ausgewählte Kunden ab sofort zur Verfügung, über Distributoren sind diese in der ersten Jahreshälfte 2021 verfügbar. Der Produktlaunch des XENSIV PAS CO2 Sensors ist für Mitte 2021 geplant. Für eine umfassende Design-in-Unterstützung werden Evaluierungsboards (Evaluation-Kit, Arduino-Shield2Go, Adafruit-Wingboard/Featherboard) sowie Treiber und Dokumentation einschließlich Anwendungshinweisen zur Verfügung gestellt.

60 GHz-Radarsensor für eine präzise Bewegungserfassung

Um die verschiedenen Elemente eines smarten Gebäudes wie die Belüftung, die Licht-Regelung, Bildschirme, automatische Türen, Belüftungssysteme, Smart-Home-Geräte oder Sicherheitssysteme inklusive Kameras optimal regeln zu können, müssen die Geräte Veränderungen in der Umgebung präzise erfassen können. Dafür hat Infineon einen autonom funktionierenden 60 GHz Radarsensor entwickelt, der die Systemsteuerung basierend auf sensitiver Bewegungserkennung erweitert.

Das Radar-Demo-Board mit dem XENSIV BGT60LTR11AIP von Infineon ist ein vollintegrierter Mikrowellen-Bewegungssensor mit eingebauten Antennen. Die All-in-One-Radarlösung ist in einem größen- und kosteneffektiven Gehäuse erhältlich. Sie benötigt weder Expertise in Hochfrequenztechnik, noch erfordert es die externe Signalverarbeitung des Radar-Rohsignals. Dies vereinfacht das Design-in und beschleunigt die Markteinführung für den Anwender. Der BGT60LTR11AIP bietet zahlreiche Vorteile gegenüber klassischen infrarot-basierten Bewegungssensoren. Dazu gehört etwa eine erhöhte Sensitivität, durch die selbst kleinste Bewegungen und auch die Bewegungsrichtung detektiert werden. Radar ermöglicht ebenso die Detektion durch nicht-metallische Materialien hindurch, womit Design-Flexibilität für das Endprodukt gegeben wird.

Das Radar-Demo-Kit BGT60LTR11AIP ist sofort bestellbar, der einzelne Chip wird im Frühjahr 2021 verfügbar sein.

Vorausschauende Wartung in Kooperation mit Klika Tech und Amazon Web Services

Auch beim Monitoring des Gerätezustands innerhalb eines smarten Gebäudes als Basis einer vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance) spielen Sensorsysteme eine wichtige Rolle. Innerhalb oder außerhalb der entsprechenden Geräte angebracht, sammeln sie Daten zu einer Vielzahl verschiedener Parameter, die den Betriebszustand der Geräte widerspiegeln. Beispiele sind die Luftstromüberwachung mit barometrischen Luftdrucksensoren in Heiz-, Lüftungs-, und Klima-Geräten (HLK), die Strommessung in Motorantrieben mit Stromsensoren oder die Erfassung von Schallanomalien und Schwingungsmessungen mit MEMS-Mikrofonen.

Auf diese Weise können Abweichungen vom definierten, optimalen Zustand frühzeitig und in Echtzeit erkannt und entsprechende Wartungsmaßnahmen rechtzeitig durchgeführt werden. Somit können unvorhergesehene Ausfälle verhindert werden, die zu hohen Kosten, geringerer Produktivität, Stillstandszeiten der Geräte oder sogar zu gesundheitlichen Problemen von Mitarbeitern und Kunden führen können.

Vor diesem Hintergrund hat Infineon einen Demonstrator für die Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung von HLK-Systemen aufgebaut. Der Demonstrator wurde in Zusammenarbeit mit Klika Tech entwickelt und nutzt Amazon Web Services (AWS). Er zeigt das immense Potenzial von Sensoren bei der Zustandsüberwachung und vorausschauenden Instandhaltung von intelligenten Gebäuden auf.

Um situationsbedingte Funktionen zu ermöglichen, finden in diesen smarten HLK-Geräten auch die oben genannten CO 2 - und Radar-Sensoren Anwendung, durch die mehr kontextuelles Bewusstsein geschaffen wird. Damit kann die Energieeffizienz deutlich verbessert werden, da ein gegebenenfalls unnötiger Dauerbetrieb ausbleibt.

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/CO2, www.infineon.com/60GHz, www.infineon.com/predictivemaintenance.

