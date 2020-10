EA Elektro-Automatik stellt bidirektionale Labornetzgeräte zum Testen des elektrischen Antriebsstrangs mit CoolSiC™ MOSFETs vor

Viersen und München, 20. Oktober 2020 – Der Verkauf von Hybrid- und vollelektrischen Fahrzeugen nimmt weltweit Fahrt auf. Für die CO 2 -Reduzierung ist das eine gute Nachricht, für die Prüfkapazitäten elektronischer Komponenten wie Motor, Steuerung und Batterie eine Herausforderung. Das Testen ist jedoch ein wichtiger Bestandteil, wenn es um die Produktionsreife elektrischer Antriebsstränge geht. Dabei erfordern herkömmliche Testaufbauten eine dedizierte Gleichstromquelle und eine elektronische Last parallel, um den bidirektionalen Energiefluss zu ermöglichen.

EA Elektro-Automatik bietet mit der bidirektionalen Stromversorgung PSB 10000 eine Lösung, die den Prüfaufbau vereinfacht und die Prüfzeiten verkürzt. Gleichzeitig wird damit ein großes Einsparpotential sowohl bei den Anschaffungs- als auch bei den Unterhaltskosten ermöglicht. Dank der diskreten 1200 V CoolSiC™ MOSFETs der Infineon Technologies AG arbeitet das System mit Wirkungsgraden von über 96 Prozent. Als elektronische Last genutzt, wird die Energie in das Stromnetz zurückgespeist, nur wenig Energie wird in Form von Wärme abgeleitet. Die Leistungsdichte ist mit 30 kW in einem einzigen 4HE 19“-Gehäuse branchenweit führend.

Die Geräteserie PSB 10000 verfügt über eine Ausgangsstufe mit erweitertem Leistungsbereich. Typischerweise bieten programmierbare Gleichstromquellen die volle Ausgangsleistung nur bei maximaler Spannung und Strom. Die Geräte von EA Elektro-Automatik bieten hingegen die volle Leistung schon ab einem Drittel der Ausgangsspannung oder des Ausgangsstromes. Als gutes Beispiel hierfür dient das Laden oder Entladen einer Fahrzeugbatterie. Auch bei steigender oder sinkender Batteriespannung wird der Strom automatisch angepasst, so dass die volle Leistung zur Verfügung steht. Die Flexibilität der Geräte kann beim Testen verschiedener elektronischer Komponenten Equipment einsparen.

Verfügbarkeit

Die bidirektionalen Labornetzgeräte PSB 10000 4U sind von 30 kW bis 1920 kW zu einem Gesamtsystem konfigurierbar. Es stehen Spannungen von 60 V bis 2000 V und Ströme bis mehrere tausend Amper zur Verfügung. Um die Integration in einen Teststand zu erleichtern, verfügen die Geräte über eine analoge sowie digitale Schnittstellen. Ethernet und USB sind standardmäßig verbaut, CAN, CANopen, Profibus, ProfiNet, Ethercat, ModBus und RS232 sind optional. Weitere Informationen sind hier erhältlich.

Über EA Elektro-Automatik



EA Elektro-Automatik GmbH & Co.KG ist Deutschlands führender Hersteller von Laborstromversorgungen und elektronischen Lasten. Die starke Marktposition ist das Ergebnis der erfolgreichen Firmengeschichte und einer kontinuierlichen Entwicklung. Diese wurde von einem außergewöhnlichen Pionier auf dem Gebiet der Leistungselektronik vorangetrieben, dem Gründer Helmut Nolden. Von einem familiengeführten Unternehmen hat sich EA Elektro-Automatik zu einem mittelständischen Unternehmen mit globaler Präsenz und einem weltweiten Händlernetz entwickelt. Kontinuität, Zuverlässigkeit und moderne Schaltkonzepte sind die tragenden Säulen des Unternehmens.