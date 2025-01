Infineon optimiert und diversifiziert Fertigungsstruktur mit neuer Backend-Produktion in Thailand

Infineon baut eine neue Backend-Fertigung in Samut Prakan, südlich von Bangkok, und erweitert damit Produktionskapazität in Asien

Neuer Fertigungsstandort leistet entscheidenden Beitrag, steigende Nachfrage nach Leistungs-Modulen zu decken und unterstützt das Unternehmenswachstum zu wettbewerbsfähigen Kosten

Investitionen für dieses Jahr sind bereits in der Prognose für 2025 enthalten; weiterer Ausbau orientiert sich an der Marktnachfrage

Bangkok, Thailand – 14. Januar 2025 – Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) hat den Grundstein für eine neue Backend-Halbleiterfertigung in Samut Prakan, südlich von Bangkok, gelegt. Mit dem neuen Standort optimiert und diversifiziert das Unternehmen seine Fertigungslandschaft. Nach einem offiziellen Treffen mit der thailändischen Ministerpräsidentin Paetongtarn Shinawatra im Regierungssitz in Bangkok gab Dr. Rutger Wijburg, Chief Operations Officer (COO) und Mitglied des Vorstands von Infineon, heute den Startschuss für den Bau der neuen Fertigung.

Das erste Gebäude wird planmäßig Anfang 2026 betriebsbereit sein. Der weitere Ausbau richtet sich nach der Marktnachfrage und kann flexibel gestaltet werden. Für das Jahr 2025 sind alle Ausgaben für den neuen Standort bereits in der Investitionsprognose des Unternehmens enthalten. Unterstützt wird das Projekt vom Thailand Board of Investment (BOI). Mit Blick auf die weltweiten Klimaschutzbemühungen und der dadurch steigenden Nachfrage nach Leistungs-Modulen, etwa für industrielle Anwendungen und erneuerbare Energien, wird die neue, hoch-automatisierte Fab eine wichtige Rolle bei der Diversifizierung der Fertigungslandschaft von Infineon spielen.

„Dekarbonisierung und Digitalisierung sind starke strukturelle Wachstumstreiber der Halbleiterindustrie. Wir errichten eine hochmoderne Backend-Fertigung in Thailand, um die künftige Kundennachfrage zu bedienen und die Resilienz der Lieferketten zu stärken. Die Investition ist ein wichtiger Schritt, um unsere Produktionsstrategie im Backend-Bereich weiter zu diversifizieren, im Hinblick auf Kosten zu optimieren und an die Erweiterung unserer Frontend-Kapazitäten anzugleichen“, erklärt Rutger Wijburg, COO von Infineon. „Unser neuer Backend-Standort ist auf hohe Effizienz, Stabilität und Qualität ausgerichtet, sodass unsere Kunden stets zuverlässig mit qualitativ hochwertigen Produkten beliefert werden.“

„Das Thailand Board of Investment begrüßt und unterstützt die Entscheidung von Infineon Technologies, in eine neue Backend-Fertigung in Samut Prakan, Thailand, zu investieren. Dieser strategische Schritt unterstreicht die Bedeutung der engen und verlässlichen Partnerschaft zwischen Infineon und der thailändischen Regierung sowie das gemeinsame Vertrauen in Thailands Geschäftsumfeld und das Wachstumspotenzial. Im Verbund mit der Bildung des ‚National Semiconductor and Advanced Electronics Policy Committee‘ im Dezember 2024 wird die Investition von Infineon die regionale Halbleiterindustrie und das Ökosystem deutlich verbessern. Thailand positioniert sich damit als ein wichtiger Akteur in der globalen Halbleiterindustrie. Wir sind entschlossen, die Entwicklung der thailändischen Elektronikindustrie und den erfolgreichen Ausbau des Infineon-Standorts in der Region zu unterstützen“, sagt Narit Therdsteerasukdi, Generalsekretär des BOI.

Infineon wird dazu beitragen, in Thailand – das zentral in Südostasien gelegen ist – ein robustes Halbleiter-Ökosystem aufzubauen, das alle wichtigen Halbleiterkomponenten und -materialien umfasst. Durch Partnerschaften mit lokalen Unternehmen und Institutionen sowie der Ausbildung qualifizierter Arbeitskräfte wird Infineon das Mikroelektronikumfeld vor Ort stärken. Darüber hinaus unterstützt Infineon durch die enge Zusammenarbeit mit Universitäten und lokalen Start-Ups den Aufbau eines Talentpools hochqualifizierter Fachkräfte für die Halbleiterentwicklung. Um die Kompetenzen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Automatisierung strukturell zu verbessen, wurden bereits umfassende Schulungs- und Ausbildungsprogramme entwickelt. Die erste Gruppe thailändischer Ingenieurinnen und Ingenieure hat dieses Trainingsprogramm schon erfolgreich an anderen Standorten abgeschlossen.

Infineon hält am Ziel, bis 2030 klimaneutral zu werden, konsequent fest. Die kontinuierliche Reduzierung des CO 2 -Fußabdrucks entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist eine strategische Priorität des Unternehmens und gleichzeitig ein integraler Bestandteil der Planung und des Baus der neuen Produktionsstätte. Der neue Standort wird mit Solarmodulen ausgestattet und erzeugt damit eigenständig Strom aus erneuerbaren Energien. Darüber hinaus wird Infineon eng mit lokalen Energieversorgern zusammenarbeiten, um eine zuverlässige und umweltfreundliche Energieversorgung zu gewährleisten.

Über Thailand Board of Investment (BOI)

Das Thailand Board of Investment (BOI) ist eine Regierungsbehörde, die dem Büro der Ministerpräsidentin untersteht. Seine Aufgabe ist es, wertvolle Investitionen in Thailand durch Werbemaßnahmen, Unterstützungsdienste und die Integration und Vernetzung von Unternehmen zu fördern.