Infineon präsentiert mit DEEPCRAFT™ die neue Marke für Edge-KI-Softwarelösungen und veröffentlicht neue Ready Models

Infineon stärkt KI-Portfolio durch die Einführung von DEEPCRAFT™

Die neue Marke umfasst künftig alle Edge-KI- und Machine Learning-Softwarelösungen

Zeitgleich werden fünf neue Edge AI Ready Models auf den Markt gebracht

München – 30. Oktober 2024 – Edge-KI kommt in immer mehr Verbraucher- und Industrieanwendungen zum Einsatz. Die Infineon Technologies AG baut deswegen ihr KI-Softwareportfolio unter einer neuen Marke weiter aus. Die Marke DEEPCRAFT™ vereint künftig alle Softwarelösungen im Bereich Edge-KI und maschinelles Lernen unter einem Dach. Infineon würdigt damit das enorme Marktpotenzial von Edge AI und die Bedeutung, Kunden mit den richtigen Werkzeugen auszustatten, damit sie das volle Potenzial von Edge AI nutzen können.

„Die Anwendungsmöglichkeiten für Edge-KI scheinen nahezu grenzenlos und wir bei Infineon unterstützen unsere Kunden dabei, ihr volles Potenzial auszuschöpfen“, sagt Thomas Rosteck, Division President Connected Secure Systems bei Infineon. „Wir sind stolz darauf, die Entwicklung von innovativen, vertrauenswürdigen, praktischen und umweltfreundlichen KI-Lösungen voranzutreiben. Mit DEEPCRAFT stellen wir sicher, dass unsere Kunden auf ein breites Portfolio an Edge-KI-Lösungen zugreifen können, die für alle Bedürfnisse ausgelegt sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass unsere Edge-KI-Software und unsere hochmoderne Hardware reibungslos zusammenarbeiten.“

Unter dem DEEPCRAFT-Markenportfolio werden nicht nur die bestehenden Edge-KI-Softwareprodukte DEEPCRAFT Studio und DEEPCRAFT Ready Models (ehemals Imagimob Studio und Imagimob Ready Models) zu finden sein. Unter dem Dach werden künftig auch alle neuen Edge-KI- und Machine-Learning-Softwaretools, Modelle und Lösungen zusammengefasst. Das Portfolio wird schnell erweitert, um Infineon-Kunden eine noch umfassendere Auswahl an KI-Lösungen anzubieten. Weitere Informationen zu DEEPCRAFT, einschließlich des aktuellen Produktangebots, finden Sie hier.

Neue DEEPCRAFT Ready Models

Parallel zur Einführung von DEEPCRAFT hat das zu Infineon gehörende Edge AI-Unternehmen Imagimob zusätzliche Ready Models auf den Markt gebracht. Diese KI-Modelle sind besonders leicht zu implementieren und schnell einsatzbereit. Die fünf neuen Modelle erlauben nun auch die Identifizierung von Gesten und Oberflächen durch Radarsensoren sowie die Erkennung von Stürzen von Personen mit Hilfe eines Beschleunigungssensors. Zudem ist die Audioerkennung nun auch für Anwendungen im industriellen Umfeld möglich.

Die neuen DEEPCRAFT Ready Models bieten viele Funktionalitäten, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Dazu gehören:

Das DEEPCRAFT Ready Model für die Richtungserkennung von Geräuschen kann mit weiteren Modellen für die Geräuscherkennung verknüpft werden. In Verbindung mit dem Ready Model für Sirenenerkennung können Fahrzeuge zum Beispiel ermitteln, von wo sich ein Einsatzfahrzeug nähert. Diese Information kann genutzt werden, um verschiedene Sicherheitsvorkehrungen auszulösen oder autonomes Fahren zu ermöglichen.

Das DEEPCRAFT Ready Model für Oberflächenerkennung wurde für intelligente Rasenmäher entwickelt, die mit Hilfe eines radarbasierten Modells zwischen Gras und anderen Oberflächen unterscheiden können. So können die smarten Geräte noch präziser arbeiten.

Das DEEPCRAFT Ready Model für die Alarmerkennung in Fabriken sorgt für eine erhöhte Sicherheit von Arbeiterinnen und Arbeitern. Wird in einer Fabrik ein Alarm ausgelöst, wird das Modell verwendet, um eine Warnung an Arbeitskräfte zu senden. So können auch Mitarbeitende alarmiert werden, die aufgrund geräuschunterdrückender Kopfhörer die Sirene nicht hören.

Das DEEPCRAFT Ready Model für Gestenerkennung erleichtert die Bedienung von Smart Home- und Lifestyle-Produkten. Mithilfe eines radarbasierten Modells, das fünf Handgesten erkennt, können Geräte ein- oder ausgeschaltet sowie die Lautstärke reguliert werden.

Das DEEPCRAFT Ready Model zur Sturzerkennung nutzt einen Beschleunigungssensor, um Bewegungen zu verstehen und Stürze zu erkennen. Der geringe Energieverbrauch sorgt für eine lange Batterielebensdauer in Wearables und bietet Nutzerinnen und Nutzern Sicherheit. Ein wichtiger Aspekt insbesondere für den alleinbestimmten Alltag von Seniorinnen und Senioren.

„Unser erweitertes Ready Models-Portfolio ermöglicht es Kunden, KI-Fähigkeiten schnell in ihre Produkte und Dienstleistungen zu integrieren und neue Möglichkeiten für intelligente, verlässliche und nachhaltige Lösungen zu erschließen, die die Industrie verändern und das Leben verbessern“, sagt Anders Hardebring, CEO von Imagimob. „Das ausgebaute Angebot an DEEPCRAFT Ready Models ist ein wichtiger Schritt hin zu einer Plattform, die unseren Kunden KI-Lösungen für jedwede Anwendung bietet und eine sehr gute Basis für weitere DEEPCRAFT-Lösungen von Infineon legt.“

Imagimob ist seit Mai 2023 Teil von Infineon und treibt Innovationen im Bereich Edge AI und tiny ML voran, die intelligente Produkte der Zukunft ermöglichen. Die Produkte von Imagimob bieten eine optimierte Produktivität und eine schnellere Markteinführung. DEEPCRAFT™ Studio ist eine Plattform für die schnelle End-to-End-Entwicklung von Edge-KI-Anwendungen für eingebettete Geräte. Die vorgefertigten DEEPCRAFT™ Ready Models ermöglichen eine schnelle und einfache Implementierung von Edge AI.

Infineon auf der electronica 2024

Auf der diesjährigen electronica in München präsentiert Infineon innovative Lösungen, die zur Gestaltung einer All-Electric-Society beitragen. Besucherinnen und Besucher können sich über nachhaltige Technologien informieren, die die Mobilitäts- und Automobillandschaft verändern, nachhaltige Gebäude und intelligenteres Wohnen ermöglichen und das Potenzial von künstlicher Intelligenz mit minimalen Umweltauswirkungen vorantreiben. Das Unternehmen präsentiert vom 12. bis 15. November in Halle C3, Stand 502 intelligente und energieeffiziente Lösungen für die vernetzte Welt von morgen, unter dem Motto „Driving Decarbonization and Digitalization. Together.“ Mehr Informationen sind verfügbar unter www.infineon.com/electronica. Eine Demo der DEEPCRAFT Ready Models wird am Infineon-Stand auf der electronica zu sehen sein.