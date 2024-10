Infineon intensiviert Zusammenarbeit mit Lieferanten bei CO2-Reduktionszielen und ehrt Top-Performer mit Green Awards

Infineon veranstaltet den ersten Nachhaltigkeitsgipfel für Lieferanten mit dem Ziel, verstärkt bei Nachhaltigkeit und der Reduzierung von CO 2 -Emissionen im Rahmen der Science Based Target Initiative (SBTi) zusammenzuarbeiten

Infineon arbeitet mit mehr als 100 Zulieferern zusammen und ermutigt sie, ihre eigenen wissenschaftsbasierten Ziele zu definieren und entsprechende Reduktionsmaßnahmen umzusetzen

Applied Materials Inc, Sumco Corporation und iwis werden mit dem Infineon Green Award für ihre herausragenden Umweltleistungen geehrt

München, Deutschland - 11. Oktober 2024 – Die Infineon Technologies AG intensiviert die Zusammenarbeit mit Zulieferern, um CO 2 -Emissionen entlang der gesamten Lieferkette weiter zu reduzieren. Infineon veranstaltete den ersten Nachhaltigkeitsgipfel für Lieferanten mit dem Ziel, die Zusammenarbeit weiter zu fördern und Zulieferer zu motivieren und zu unterstützen, die Dekarbonisierung voranzutreiben. Die virtuelle Veranstaltung brachte rund 100 Top-Zulieferer der Halbleiterindustrie zusammen.

„Unsere ehrgeizigen Ziele können wir nur gemeinsam mit Ihnen, unseren Lieferanten, erreichen,“ sagt Elke Reichart, Vorstandsmitglied und Chief Digital and Sustainability Officer bei Infineon, in ihrer Begrüßungsrede. “Die Scope-3-Emissionen machen den Löwenanteil des Fußabdrucks von Infineon aus, insbesondere die Materialien, die wir von unseren Lieferanten beziehen. Deshalb freuen wir uns sehr darauf, unsere Kräfte zu bündeln. Gemeinsam können wir unsere jeweiligen Dekarbonisierungsstrategien noch besser vorantreiben und umsetzen.“

Die Zusammenarbeit mit Lieferanten ist grundlegender Bestandteil der gesamten Nachhaltigkeitsstrategie von Infineon. Auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2030 machte das Unternehmen bereits große Fortschritte: Seit 2019 halbierte Infineon die CO 2 -Emissionen (Scope 1 und 2), während sich gleichzeitig der Umsatz verdoppelte. Im Dezember 2023 verpflichtete sich Infineon zusätzlich, ein wissenschaftsbasiertes Ziel (SBT) festzulegen, das auch die Lieferkette (Scope 3) einschließt. Das Beschaffungsteam arbeitet aktiv mit über 100 Zulieferern zusammen und fordert sie auf, ihre eigenen wissenschaftsbasierten Ziele festzulegen und entsprechende Reduktionsmaßnahmen zu ergreifen.

Der Nachhaltigkeitsgipfel für Lieferanten bot Infineon eine hervorragende Gelegenheit, Erfahrungen aus der eigenen Klimastrategie und deren Umsetzung zu teilen und den Austausch von Erfahrungswerten zwischen den Zulieferern zu ermöglichen. So gaben Experten aus dem Beschaffungsteam von Infineon Einblicke in praktische Erfahrungen bei der Umsetzung des Ziels, bis 2025 weltweit 100 Prozent erneuerbaren Strom einzusetzen, während zwei Zulieferer ihre Erfahrungen bei der effektiven Zielsetzung von wissenschaftsbasierten Zielen, sogenannte „science-based targets“, teilten. Das Thema wurde in einer Podiumsdiskussion mit Führungskräften von Infineon und einem Experten des CDP (ehemals Carbon Disclosure Project) vertieft, der den Teilnehmenden weitere praktische Ratschläge für die Umsetzung gab.

Mit dem Green Award zeichnet Infineon Zulieferer aus, die sich im vergangenen Jahr durch herausragendes Umweltengagement und Verbesserungen ausgezeichnet haben. Der "Best Performance Award" ging an Applied Materials Inc. für die ehrgeizige Klimastrategie, zu der auch ein wissenschaftsbasiertes 1,5°C-Ziel und das innovative "XChange"-Programm des Unternehmens gehören. Im Rahmen dieses Programms arbeitet Infineon direkt mit Applied Materials zusammen, um die Ressourceneffizienz zu steigern und Emissionen zu reduzieren. Das Programm ermöglicht die Rücknahme und Wiederaufbereitung von Ersatzteilen für komplexe Halbleiteranlagen und baut damit auf der Kreislaufwirtschaft auf, um für beide Parteien ökologische und wirtschaftliche Vorteile zu schaffen.

Der "Best Improvement Award" geht an die Sumco Corporation, die im vergangenen Jahr bemerkenswerte Fortschritte in Sachen ökologischer Nachhaltigkeit machte. Das in Japan ansässige Unternehmen ist der erste Siliziumwafer-Lieferant, der sich öffentlich dazu verpflichtete, ein wissenschaftsbasiertes Ziel zu setzen. Nach Gesprächen auf höchster Führungsebene handelte Sumco in beeindruckendem Tempo, indem es die bestehenden Ziele zur CO 2 -Reduzierung beschleunigte und den Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien ausbaute.

In der Kategorie der Unternehmen mit weniger als einer Milliarde Euro Umsatz ging der "Best Improvement Award" an die iwis SE & Co. KG. Mit seinem ehrgeizigen "Zero Carbon 2040 Programm" und seiner wissenschaftsbasierten Zielverpflichtung ist das Münchner Familienunternehmen für viele ein großes Vorbild. Infineon würdigt den proaktiven Ansatz zur Verbesserung der Umweltauswirkungen des Betriebs und der Lieferkette sowie die Integration der Klimaziele in das Umweltmanagementsystem an den Standorten.

„Wir möchten den Gewinnern unserer Green Awards: Applied Materials, Sumco und iwis dafür unseren Beifall zollen, dass sie die Verantwortung für ökologische Nachhaltigkeit übernommen haben und aktiv umsetzen," sagte Angelique van der Burg, Chief Procurement Officer bei Infineon und Gastgeberin des Tages. „Wir glauben, dass diese Leistung unsere gesamte Lieferantenbasis motivieren wird, die Messlatte höher zu legen und dem Beispiel der Unternehmen zu folgen. Unser aller Anspruch sollte sein, dass Bestleistung zum Standard wird.“