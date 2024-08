Infineon eröffnet die weltweit größte und effizienteste SiC-Leistungshalbleiterfabrik in Malaysia

Landing Page: Infineon opens the world’s largest 200-millimeter silicon carbide (SiC) fab in Kulim

Here you will find detailed information, including a Media Book and editorial video footage

Der malaysische Premierminister und der Ministerpräsident des Bundesstaats Kedah weihen gemeinsam mit dem Infineon-Management den ersten Bauabschnitt ein.

Die neue Fabrik stärkt die Position von Infineon als weltweit führender Anbieter von Leistungshalbleitern.

Der kontinuierliche Ausbau wird durch ein hohes Volumen an Kundenzusagen und Vorauszahlungen gestützt.

Die Fabrik in Kulim wird mit 100% Ökostrom betrieben und nutzt fortschrittliche Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitstechniken.

Kulim, Malaysia – 08. August 2024 – Vor dem Hintergrund der weltweiten Bestrebungen zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes und einem strukturell wachsenden Bedarf nach Leistungshalbleitern hat Infineon in Malaysia die erste Phase einer neuen Fertigung eingeweiht. Die Fabrik wird die weltweit größte und wettbewerbsfähigste 200-Millimeter-Fab für Leistungshalbleiter aus Siliziumkarbid (SiC) sein. Der malaysische Premierminister YAB Dato' Seri Anwar Ibrahim und der Ministerpräsident des Bundesstaates Kedah YAB Dato' Seri Haji Muhammad Sanusi Haji Mohd Nor haben gemeinsam mit Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG, die Produktion symbolisch eröffnet.

Die hocheffiziente 200-Millimeter-„SiC Power Fab“ wird die Position von Infineon als führenden Anbieter von Leistungshalbleitern stärken. Die erste Ausbaustufe der Fabrik mit einem Investitionsvolumen von zwei Milliarden Euro wird sich auf die Fertigung von Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern konzentrieren und auch Galliumnitrid (GaN)-Epitaxie umfassen. SiC-Halbleiter werden vor allem in Hochstromanwendungen eingesetzt; sie können Ströme noch effizienter schalten und ermöglichen noch kleinere Designs. Sie steigern damit beispielsweise die Effizienz von Elektrofahrzeugen, Schnellladestationen, Zügen, erneuerbaren Energiesystemen und KI-Rechenzentren. Bereits in der ersten Phase des Ausbaus entstehen 900 hochqualifizierte Arbeitsplätze. In der zweiten Phase entsteht mit einem Investitionsvolumen von bis zu fünf Milliarden Euro die weltweit größte und effizienteste 200-Millimeter-„SiC Power Fab“. Insgesamt schafft das Projekt bis zu 4.000 Arbeitsplätze.

„Neue Generationen von Leistungshalbleitern, die auf einer innovativen Technologie wie Siliziumkarbid basieren, sind für die Dekarbonisierung und den Klimaschutz unerlässlich. Unsere Technologie steigert die Energieeffizienz zahlreicher Anwendungen wie Elektroautos, Solar- und Windkraftanlagen und KI-Rechenzentren. Deshalb investieren wir in Malaysia, unterstützt von bedeutenden Kundenzusagen, in die weltweit größte und effizienteste Hightech-SiC-Fertigung“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Da die Nachfrage nach Halbleitern weiter steigt, ist die Investition in Kulim für unsere Kunden, die das Projekt mit Vorauszahlungen unterstützen, so attraktiv. Wir erhöhen damit die Stabilität der Lieferkette für wichtige Komponenten, die es für die grüne Transformation braucht.“

„Das bemerkenswerte Projekt von Infineon stärkt Malaysias Position als aufstrebendes globales Halbleiterzentrum“, sagt der malaysische Premierminister YAB Dato' Seri Anwar Ibrahim. „Diese Großinvestition, die die weltweit größte und wettbewerbsfähigste SiC-Fabrik in unser Land bringt, wird Arbeitsplätze und Chancen schaffen sowie Zulieferer, Universitäten und Top-Talente anziehen. Darüber hinaus wird sie Malaysias Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel unterstützen, indem sie die Elektrifizierung vorantreibt und die Effizienz vieler Anwendungen wie Elektroautos und erneuerbare Energien steigert. So wird Technologie „Made in Malaysia“ in Zukunft ein zentraler Bestandteil der globalen Maßnahmen zur Dekarbonisierung sein.“

„Die tiefe Verwurzelung von Infineon in Kulim zeigt das Potenzial der Region als Zentrum für Hightech-Unternehmen auf", sagt der Minister Präsident von Kedah, YAB Muhammad Sanusi Md Nor. „Diese Investition wird nicht nur hochqualifizierte Arbeitsplätze vor Ort schaffen, sondern auch das Wirtschaftswachstum in der Region ankurbeln. Wir setzen uns dafür ein, dass in Kedah auch in Zukunft die besten Bedingungen für Unternehmen herrschen und unterstützen Infineon dabei, in Kulim eine führende Halbleiterfabrik zu errichten, die sich positiv auf das gesamte Ökosystem auswirken wird.“

Für den laufenden Ausbau der Kulim-3-Fab hat sich Infineon frühzeitig Kundenzusagen („Design Wins“) im Gesamtwert von rund fünf Milliarden Euro gesichert und von bestehenden und neuen Kunden Vorauszahlungen in Höhe von rund einer Milliarde Euro erhalten. Zu diesen „Design Wins“ gehören Zusagen von sechs OEMs aus dem Automobilsektor sowie Kunden aus den Bereichen erneuerbare Energien und Industrie.

Kulim 3 wird eng mit dem Infineon-Standort in Villach, Österreich, verbunden sein, dem globalen Kompetenzzentrum für Leistungshalbleiter von Infineon. Infineon hat die Kapazitäten für SiC- und GaN-Leistungshalbleiter in Villach bereits 2023 erweitert. Als „One Virtual Fab“ für Wide-Bandgap-Technologien nutzen beide Produktionsstandorte nun gemeinsame Technologien und Prozesse, die einen schnellen Ramp-up sowie einen reibungslosen und hocheffizienten Betrieb ermöglichen. Das Projekt bietet zudem ein hohes Maß an Sicherheit und Flexibilität, wovon letztlich die Kunden von Infineon profitieren.

Der Ausbau wird von den hervorragenden Skaleneffekten profitieren, die bereits mit der 200-Millimeter-Fertigung in Kulim erzielt wurden. Sie ergänzt die führende Position von Infineon bei Silizium, die auf der 300-Millimeter-Fertigung in Villach und Dresden basiert. Damit stärkt Infineon seine Technologieführerschaft im gesamten Spektrum der Leistungshalbleiter, sowohl bei Silizium als auch bei SiC und GaN. Darüber hinaus trägt die Investition in Wide-Bandgap-Kapazitäten in Kulim zur Stärkung des lokalen Ökosystems bei. Infineon ist ein zuverlässiger Partner im wachsenden Halbleiterzentrum Malaysia. Die Aktivitäten von Infineon in Malaysia begannen bereits 1973 in Melaka. Im Jahr 2006 eröffnete das Unternehmen seine erste Frontend-Fabrik in Asien in Kulim. Derzeit beschäftigt Infineon mehr als 16.000 hochqualifizierte Mitarbeitende in Malaysia.

Die Fabrik in Kulim 3 wird zu 100 Prozent mit grünem Strom betrieben und nutzt die neuesten Energieeffizienzmaßnahmen, um das Ziel von Infineon, klimaneutral zu werden, zu unterstützen. Um Emissionen zu vermeiden, wird Infineon ein hochmodernes Abgasreinigungssystem und umweltfreundliche Kältemittel einsetzen, die eine hohe Effizienz mit einem sehr niedrigen Treibhauspotenzial kombinieren. Zu den weiteren Maßnahmen, die einen nachhaltigen Betrieb sicherstellen, gehören ein hochmodernes Recycling indirekter Materialien sowie modernste Wassereffizienz- und Recyclingverfahren. Infineon strebt die Zertifizierung nach dem angesehenen Green Building Index an.