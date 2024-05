Infineon verlängert Vorstandsverträge von Andreas Urschitz und Rutger Wijburg

München, 14. Mai 2024 – Der Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG hat den Vertrag von Dr. Rutger Wijburg (62), Mitglied des Vorstands und Chief Operations Officer, um ein weiteres Jahr bis zum 31. März 2026 verlängert. Darüber hinaus wird der Aufsichtsrat den Vertrag von Andreas Urschitz (52), Mitglied des Vorstands und Chief Marketing Officer, um fünf Jahre bis zum 31. Mai 2030 verlängern. Der aktuelle Vertrag von Andreas Urschitz läuft bis Ende Mai 2025; der Vertrag von Rutger Wijburg wäre planmäßig im März 2025 ausgelaufen.

„Andreas Urschitz und Rutger Wijburg haben entscheidende Weichen für den profitablen Wachstumskurs von Infineon gestellt. Wir freuen uns, dass beide auch in den kommenden Jahren dem Vorstand von Infineon angehören werden", sagt Dr. Herbert Diess, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Infineon Technologies AG. Der Aufsichtsrat respektiere insbesondere die persönliche Entscheidung von Rutger Wijburg, den Vertrag nur bis März 2026 zu verlängern.



Andreas Urschitz gehört dem Vorstand seit 2022 an, zuvor war er Präsident der Division Power & Sensor Systems (PSS). Rutger Wijburg ist seit 2022 Mitglied des Vorstands und Chief Operations Officer von Infineon, davor war er Head of Frontend sowie Geschäftsführer von Infineon Dresden.