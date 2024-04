Infineon und Amkor vertiefen Partnerschaft und stärken europäische Lieferkette für Halbleiterlösungen

München, Deutschland; Tempe, Arizona, USA; Porto, Portugal – 08. April 2024 – Die Infineon Technologies AG, ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT), stärkt den ausgelagerten Bereich seiner Backend-Fertigung in Europa und verkündete eine mehrjährige Partnerschaft mit Amkor Technology, Inc. (Nasdaq: AMKR), einem führenden Anbieter von Halbleiter-Packaging- und Testdienstleistungen. Beide Unternehmen haben sich auf den Betrieb eines gemeinsamen Packaging- und Testzentrums am Standort von Amkor in Porto geeinigt. Der Beginn der Fertigung ist für die erste Hälfte des Jahres 2025 vorgesehen.

Mit dieser langfristigen Vereinbarung vertiefen Infineon und Amkor ihre Partnerschaft und erweitern sie über das klassische OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test)-Geschäftsmodell hinaus. Amkor wird seine Produktionsstätte in Porto ausbauen, den Betrieb der Produktionslinien verantworten und Infineon einen eigenen Reinraum zur Verfügung stellen, während Infineon die Entwicklungs- und technischen Produktionstätigkeiten in Porto mit einem Team vor Ort unterstützt. Die Zusammenarbeit stärkt die europäische Halbleiter-Lieferkette und trägt zu mehr Resilienz bei – insbesondere für Kunden aus der Automobilindustrie. Mit diesem Schritt diversifiziert Infineon weiter seine Produktionsstruktur und gewährleistet damit ein ideales Gleichgewicht zwischen eigenen und externen Fertigungskapazitäten.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Amkor zu vertiefen, und werden unser Know-how im Bereich Technik und Entwicklung einbringen“, sagte Alexander Gorski, Executive Vice President und bei Infineon verantwortlich für die weltweiten Backend-Aktivitäten. „Infineon und Amkor steigern gemeinsam die geografische Resilienz und Versorgungssicherheit für unsere Kunden. Gemeinsam stärken wir die Bedeutung von Europa als Standort für die Halbleiterfertigung. Infineon betreibt in Porto bereits seit 20 Jahren erfolgreich ein großes Service-Center mit mehr als 600 Mitarbeitenden. Mit dem gemeinsamen Produktionszentrum werden wir nun mehr denn je ein fester Bestandteil des hervorragenden Halbleiter-Ökosystems in Portugal. Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz in Portugal weiter auszubauen.“

„Amkor ist stolz darauf, die Partnerschaft mit Infineon zu vertiefen“, sagte Giel Rutten, Präsident und Chief Executive Officer von Amkor. „Wir investieren kontinuierlich in unseren Produktionsstandort in Porto, um unsere Kapazitäten zu erweitern und unser Portfolio für fortschrittliche Packaging- und Testtechnologien auszubauen. Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Meilenstein für beide Unternehmen, um die Lieferkette für fortschrittliche Produkte für Anwendungen im Bereich Automotive und Industrie zu verbessern.“

Über Amkor Technology, Inc.

Amkor Technology, Inc. ist der weltweit größte OSAT-Dienstleister (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) mit Hauptsitz in den USA. Seit seiner Gründung im Jahr 1968 hat Amkor Pionierarbeit bei der Auslagerung von IC-Packaging und Testdienstleistungen geleistet und ist ein strategischer Fertigungspartner für die weltweit führenden Halbleiterunternehmen, Foundries und Elektronik-OEMs. Amkor bietet schlüsselfertige Fertigungsdienstleistungen für die Kommunikations-, Automobil- und Industrie-, Computer- und Konsumgüterindustrie an, unter anderem für Smartphones, Elektrofahrzeuge, Rechenzentren, künstliche Intelligenz und Wearables. Amkor verfügt über Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Vertriebs- und Supportbüros in den wichtigsten Regionen der Elektronikindustrie in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen sind verfügbar unter amkor.com.

