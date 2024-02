Infineon veräußert Fertigungsstätten in Cavite (Philippinen) und Cheonan (Südkorea) an ASE und stärkt so die strategische Partnerschaft der beiden Unternehmen

München und Taipeh – 22. Februar 2024 – Die Infineon Technologies AG und ASE Technology Holding Co., Ltd. (TAIEX: 3711/ NYSE: ASX) gaben heute die Unterzeichnung zweier Verträge bekannt, nach denen die Infineon Backend-Fertigungsstätten in Cavite (Philippinen) und in Cheonan (Südkorea) an zwei Tochtergesellschaften von ASE verkauft werden. ASE ist ein führender Auftragsfertiger in den Bereichen Montage und Test. Die Werke werden derzeit betrieben unter den Namen Infineon Technologies Manufacturing Ltd. – Philippine Branch (Cavite) sowie Infineon Technologies Power Semitech Co., Ltd. (Cheonan) und werden von ASE Inc. bzw. ASE Korea Inc. übernommen. Nach der Transaktion wird ASE den Betrieb mit der derzeitigen Belegschaft übernehmen und beide Standorte weiterentwickeln, um verschiedene Kunden zu beliefern. Daneben haben ASE und Infineon langfristige Liefervereinbarungen geschlossen, wodurch Infineon auch weiterhin bereits etablierte Dienstleistungen sowie Dienstleistungen für neue Produkte erhält, um seine Kunden zu unterstützen und bestehende Verpflichtungen zu erfüllen.

Die Fertigungsstrategie von Infineon basiert auf einer ausgewogenen Mischung aus eigener und externer Fertigung und ist eine wichtige Säule des profitablen Wachstumskurses des Unternehmens. In Cavite und Cheonan werden unter dem neuen Eigentümer Volumina gebündelt und erstklassige Fertigungsdienstleistungen für die gesamte Branche bereitgestellt. Dadurch können Infineon und ASE wechselseitige Synergien nutzen und beiderseits attraktive Wachstumspotenziale schaffen.

„Wir verfügen über exzellente, hochkompetente Teams und können an beiden Standorten – Cavite und Cheonan – auf höchste Qualitätsstandards verweisen“, sagte Alexander Gorski, Executive Vice President und Leiter der weltweiten Backend-Fertigung von Infineon. „Als langjähriger zuverlässiger und strategischer Partner von Infineon wird ASE als neuer Eigentümer diesen Weg erfolgreich fortsetzen und beide Fabriken noch weiter stärken. Der Verkauf unserer Standorte an ASE steht im Einklang mit der Fertigungsstrategie von Infineon, ermöglicht beiderseitige Synergien sowie weiteres Wachstum und stärkt zugleich die Lieferkette.“

„Die Marktsegmente Automotive und Power-Management sind strategische Schwerpunktbereiche für ASE“, sagte Dr. Tien Wu, Chief Operating Officer von ASE. „Mit der Übernahme der Infineon-Standorte in Cavite und Cheonan unterstreicht ASE sein Engagement für eine langfristige strategische Partnerschaft mit Infineon bei der Entwicklung von Backend-Produktionslösungen, die den künftigen Wachstumschancen entsprechen. Angesichts der Marktführerschaft von Infineon bei Automobil- und Leistungshalbleitern und der führenden Position von ASE in der Backend-Halbleiterfertigung schafft diese Partnerschaft vielfachen Nutzen für das gesamte Ökosystem, vom Produkthersteller bis zum Endverbraucher.“

Infineon Technologies Power Semitech ist ein Backend-Fertigungsstandort mit rund 300 Beschäftigten. Die Produktionsstätte befindet sich in Cheonan, Südkorea, etwa 100 Kilometer südlich von Seoul. Infineon Technologies Cavite ist ein Backend-Fertigungsstandort mit mehr als 900 Beschäftigten. Er befindet sich in einer der am schnellsten wachsenden und am stärksten industrialisierten Provinzen der Philippinen.

Der Abschluss der Transaktion wird gegen Ende des zweiten Kalenderquartals 2024 erwartet, sobald alle ausstehenden Abschlussbedingungen erfüllt sind.

Über ASE

ASE Technology Holding Co., Ltd. ist der führende Anbieter von unabhängigen Dienstleistungen zur Halbleiterfertigung in den Bereichen Montage, Test, Materialien und Systemdesign. Als ein weltweit führendes Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den ständig wachsenden Bedarf der Industrie an schnelleren, kleineren und leistungsfähigeren Chips zu decken, entwickelt und bietet die ASE Technology Holding ein breites Portfolio an Technologien und Lösungen, darunter IC-Testprogrammdesign, Front-End-Engineering-Test, Wafer-Probe, Wafer-Bump, Substratdesign und -lieferung, Wafer-Level-Package, Flip-Chip, Wire-Bond, System-in-Package, Endtest und elektronische Fertigungsdienstleistungen.