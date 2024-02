Infineon-Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,35 Euro je Aktie – Änderungen im Aufsichtsrat: Ute Wolf und Prof. Dr. Hermann Eul in den Aufsichtsrat gewählt

München – 23. Februar 2024 – Die Infineon Technologies AG hat die 24. Ordentliche Hauptversammlung beendet. Die gesamte Veranstaltung wurde virtuell durchgeführt und öffentlich auf der Unternehmenswebsite übertragen. Dabei hatten die Aktionär*innen die Möglichkeit, sich während der Veranstaltung live zu Wort zu melden und Fragen zu stellen.

Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie

Die Hauptversammlung ist dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Gewinnverwendung gefolgt und hat die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie beschlossen. Die Ausschüttung übersteigt damit den Dividendenbetrag des Vorjahres um 3 Eurocent bzw. um knapp 10 Prozent.

Ute Wolf und Prof. Dr. Hermann Eul in den Aufsichtsrat gewählt

Ute Wolf war ab dem 22. April 2023 bis zur Beendigung der Hauptversammlung 2024 gerichtlich in den Aufsichtsrat bestellt worden. Ihre Amtszeit als Anteilseignervertreterin im Aufsichtsrat wurde durch die Hauptversammlung verlängert. Zudem hat Herr Dr. Manfred Puffer sein Mandat mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung am 23. Februar 2024 niedergelegt, sodass sein frei werdendes Mandat nachbesetzt werden musste. Die Hauptversammlung wählte Herrn Prof. Dr. Hermann Eul neu in den Aufsichtsrat.

Deloitte als neuer Abschlussprüfer gewählt

Die Aktionär*innen wählten die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024. Das Ausschreibungsverfahren war im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Rotationsprozesses erfolgt.

Detaillierte Informationen zur Hauptversammlung 2024 der Infineon Technologies AG, einschließlich der Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, sind abrufbar unter www.infineon.com/hv. Dort stehen auch die Reden des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, des Vorstandsvorsitzenden und des Finanzvorstandes als Aufzeichnung zur Verfügung.