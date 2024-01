Florian Martens wird neuer Leiter Kommunikation & Politik bei Infineon

München, 11. Januar 2024 – Florian Martens (45) übernimmt zum 1. März 2024 die globale Leitung des Bereiches Communications & Public Policy der Infineon Technologies AG. Als Executive Vice President und Chief Communications Officer berichtet er an den Vorstandsvorsitzenden von Infineon, Jochen Hanebeck. Florian Martens folgt auf Bernd Hops, der Infineon auf eigenen Wunsch zum 30. September 2023 verlassen hat.

„Auf seinem ambitionierten Wachstumskurs muss Infineon wirkungsvoll mit den unterschiedlichsten Stakeholdern kommunizieren. Mit Florian Martens konnten wir einen international anerkannten Kommunikationsprofi für diese strategische Führungsaufgabe gewinnen. Wir freuen uns sehr, ihn mit seiner umfassenden Erfahrung und Expertise bei uns im Team begrüßen zu dürfen“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG.

Florian Martens kommt von der Siemens AG, für die er seit Juni 2020 die globale Medienarbeit, die Vorstandskommunikation und die Thought-Leadership-Aktivitäten verantwortet. Mit seinem Team leistete er einen wesentlichen Beitrag zur neuen Außendarstellung von Siemens als global führendes Technologie-Unternehmen.

„Halbleiter sind Herz und Hirn unserer digitalen Welt. Es gibt keine spannendere und relevantere Branche für die digitale und grüne Transformation. Infineon ist ein globaler Champion in dieser Schlüsselindustrie und ich freue mich sehr, künftig Teil dieses Teams zu sein. Gleichzeitig danke ich allen Kolleginnen und Kollegen für die tolle gemeinsame Zeit bei Siemens“, sagt Florian Martens.

Vor seiner Zeit bei Siemens arbeitete Florian Martens 15 Jahre für die Daimler AG, zuletzt als Leiter der globalen Kommunikation der Daimler Truck AG, dem weltweit größten Nutzfahrzeughersteller. Bei Daimler war er in verschiedensten Führungspositionen im In- und Ausland tätig, unter anderem in der Unternehmenskommunikation und in der Produktstrategie von Mercedes-Benz Pkw. Er hat einen Bachelor of Science von der University of Wisconsin (Madison USA) und einen Masters of Business Administration von der TU München.