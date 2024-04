Infineon baut führende Position im Automotive-Halbleitermarkt weiter aus und ist erstmals Weltmarktführer bei Mikrocontrollern im Automobilbereich

München, 9. April 2024 – Die Infineon Technologies AG hat ihre führende Marktposition bei Automotive-Halbleitern im Jahr 2023 weiter ausgebaut. Der neuesten Studie des Marktforschungsunternehmens TechInsights [1] zufolge wuchs der weltweite Automotive-Halbleitermarkt im Jahr 2023 um 16,5 Prozent und erreichte damit ein neues Rekordvolumen von 69,2 Milliarden US-Dollar. Der Marktanteil von Infineon stieg um einen Prozentpunkt von knapp 13 Prozent im Jahr 2022 auf rund 14 Prozent im Jahr 2023. Damit festigte das Unternehmen seine Position als Weltmarktführer in diesem Bereich. Die Halbleiter von Infineon sind unverzichtbar für alle Schlüsselanwendungen im Auto wie Assistenz- und Sicherheitssysteme, Antriebsstrang und Batteriemanagement, Komfortelektronik, Infotainment und Informationssicherheit.

TechInsights zufolge konnte Infineon seinen Marktanteil in allen Regionen erhöhen und blieb Marktführer in Südkorea und China. Darüber hinaus hat Infineon auf dem japanischen Automotive-Halbleitermarkt deutlich zugelegt. In Europa hat Infineon seine starke Präsenz als zweitgrößter Halbleiter-Zulieferer im Bereich Automotive und in Nordamerika seine Position unter den drei größten Anbietern gefestigt.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unsere Position als führender Automotive-Halbleiterhersteller weiter ausgebaut haben. Dieser große Erfolg basiert auf unseren Produktinnovationen und Systemkompetenz, die den Lösungen unserer Kunden einen Mehrwert verleihen“, sagt Peter Schiefer, Präsident der Automotive Division von Infineon. „Wir sehen diesen Erfolg auch als Motivation, denn unsere Komponenten sind die Basis für die Zukunft der Mobilität, die Autos sauber, sicher und intelligent machen.“

„Infineon hat mit fast 14 Prozent Marktanteil den Spitzenplatz in der TechInsights-Rangliste der Automotive-Halbleiterhersteller 2023 beibehalten“, sagt Asif Anwar, Executive Director of Automotive End Market Research bei TechInsights. „Der Umsatz von Infineon mit Automotive-Halbleitern ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 26 Prozent gestiegen, wodurch das Unternehmen seinen Vorsprung vor den zweit- und drittplatzierten Anbietern um vier Prozentpunkte ausbauen konnte.“

Weltweite Nummer eins bei Mikrocontrollern im Automobilbereich

Einer der Hauptgründe für den großen Erfolg von Infineon war der starke Absatz von Mikrocontrollern (MCUs) für die Automobilbranche. Zum ersten Mal ist Infineon die weltweite Nummer eins in diesem Markt. Der Umsatz des Unternehmens in diesem Segment stieg im Vergleich zu 2022 um fast 44 Prozent, was in einem weltweiten Marktanteil von rund 29 Prozent im Jahr 2023 resultierte.

Mikrocontroller sind Schlüsselkomponenten für die Automobilbranche, da sie verschiedene Systeme im Auto steuern und überwachen; beispielsweise den elektrischen Antriebsstrang, elektrisch-elektronische (E/E-)Architekturen, ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), Radar und Chassis. Infineons führende Mikrocontroller-Familie AURIX™ und die Mikrocontroller-Familie TRAVEO™ tragen maßgeblich zu diesem Erfolg bei, da sie den Wandel in der Automobilindustrie zu autonomen, vernetzten und elektrifizierten Fahrzeugen vorantreiben. Sie kombinieren Leistung und Performance mit den neuesten Trends in den Bereichen Virtualisierung, KI-basierte Modellierung, Sicherheit und Netzwerkfunktionen und ermöglichen neue E/E-Architekturen sowie die nächste Generation von softwaredefinierten Fahrzeugen.

