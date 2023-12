Infineon ist eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt

München, 11. Dezember 2023 – Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) wurde erneut in den „Dow Jones Sustainability™ World Index“ aufgenommen. Dies gab S&P Global am vergangenen Freitag in New York, USA, bekannt.

„Wir sind stolz darauf, dass Infineon zum 14. Mal in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet wurde“, so Elke Reichart, Mitglied des Vorstands und Chief Digital Transformation Officer, auch verantwortlich für die Nachhaltigkeitsstrategie von Infineon. „Zudem fühlen wir uns in unseren Bemühungen bestärkt, unsere ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele weiter zu verwirklichen. Dafür entwickeln wir unsere Prozesse kontinuierlich weiter und treiben Innovationen innerhalb und außerhalb des Unternehmens voran. Die grüne und die digitale Transformation gehen dabei Hand in Hand.“

Infineon ist auf dem besten Weg, sein Ziel der CO 2 -Neutralität bis zum Jahr 2030 zu erreichen (Scope 1 und 2). Bislang konnten die Emissionen im Vergleich zum Basisjahr 2019 um 56,8 Prozent reduziert werden, bei einer gleichzeitigen Verdopplung des Umsatzes.

Als einer der führenden Hersteller von Halbleitern für Leistungselektronik und das Internet der Dinge (IoT) leistet Infineon einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung auf dem Weg zu einer Gesellschaft der Netto-Null-Emissionen. Die Produkte und Lösungen von Infineon helfen, im Laufe ihrer Nutzung 34-mal mehr CO 2 -Emissionen einzusparen, als bei ihrer Herstellung entstehen.

Besonders gut schnitt Infineon in diesem Jahr in den Bereichen Datenschutz und Innovationsmanagement ab, was Aspekte wie Forschung & Entwicklung, Produktinnovation und auch Prozessinnovation umfasst, beispielsweise durch Digitalisierung und die Anwendung von Prinzipien der Industrie 4.0.

Der Dow Jones Sustainability Index gilt als einer der wichtigsten Bewertungsmaßstäbe für die Nachhaltigkeit und listet die weltweit führenden Unternehmen aus 61 Branchen. Die Bewertung basiert auf der wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Leistung der Unternehmen. Er will Investoren Entscheidungshilfe bieten, ihr Portfolio klarer an Nachhaltigkeitsaspekten auszurichten, und Unternehmen ermutigen, ihre Anstrengungen in Sachen Nachhaltigkeit weiter aktiv voranzutreiben.