Infineon schließt Übernahme von GaN Systems ab und wird führendes GaN-Powerhouse

München, Deutschland, und Ottawa, Kanada – 24. Oktober 2023 – Die Infineon Technologies AG hat heute die Übernahme von GaN Systems Inc. („GaN Systems”) abgeschlossen. Das in Ottawa ansässige Unternehmen bringt ein breites Portfolio an Galliumnitrid- (GaN-) basierten Lösungen zur Energiewandlung sowie erstklassiges Anwendungs-Know-how ein. Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen wurden erteilt. Mit dem Closing wird GaN Systems ein Teil von Infineon.

„Die GaN-Technologie ebnet den Weg für noch effizientere und damit CO 2 -sparende Lösungen, die die Dekarbonisierung vorantreiben“, sagte Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Die Übernahme von GaN Systems beschleunigt unsere GaN-Roadmap deutlich. Infineon beherrscht alle relevanten Leistungshalbleitertechnologien und stärkt mit dieser Akquisition seine Führungsposition im Bereich Power-Systeme weiter. Wir heißen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen von GaN Systems herzlich willkommen.“

Mit nunmehr rund 450 GaN-Expertinnen und Experten sowie inzwischen mehr als 350 GaN-Patentfamilien baut Infineon seine führende Position bei Leistungshalbleitern aus und beschleunigt die Markteinführung erheblich. Die Stärken beider Unternehmen im Bereich des geistigen Eigentums und im Anwendungsverständnis ergänzen sich ideal; zusammen mit einer großen Anzahl geplanter Kundenprojekte bringen sie Infineon in eine herausragende Position, um verschiedene schnell wachsende Kundenanwendungen zu bedienen.

Am 2. März 2023 gaben Infineon und GaN Systems einen Vertrag bekannt, demzufolge Infineon beabsichtigte, GaN Systems für 830 Millionen US-Dollar zu erwerben. Die Übernahme, eine reine Bargeldtransaktion, wurde aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.