Infineon setzt in einem Pilotprojekt neues KI-Entwicklermodell von Archetype AI zur Förderung von innovativen KI-Sensorlösungen ein

München - 24. Oktober 2023 - Die Infineon Technologies AG, ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und IoT, und Archetype AI, Inc., ein Pionier im Bereich künstliche Intelligenz für die physische Welt (Physical AI), haben heute eine strategische Partnerschaft unterzeichnet, um die zukünftige Entwicklung von sensorbasierten Chips mit KI-Funktionen zu beschleunigen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen werden.

Archetype AI mit Sitz im Silicon Valley ist ein Pionierunternehmen der KI, das ein Grundmodell für Physical AI entwickelt, eine neue Form der künstlichen Intelligenz, die in der Lage ist, die Welt um uns herum wahrzunehmen, zu verstehen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Infineon wird dieses neue Modell, das von Archetype AI als "Large Behavior Model" (LBM) bezeichnet wird, in einem Pilotprojekt implementieren. Das Modell kann verborgene Verhaltensmuster in unstrukturierten Sensordaten aufdecken und verbindet Echtzeit-Daten mit natürlicher Sprache, um ein reales Abbild der Umwelt zu schaffen und komplexe sensorbasierte Daten zu analysieren.

Im Rahmen der mehrjährigen Partnerschaft wird Infineon das erste Unternehmen sein, das die LBM-KI-Entwicklungsplattform nutzt. Mit der Plattform können Entwickler*innen KI-Agenten generieren, die automatisch Code für kundenspezifische Sensoranwendungsfälle erstellen und als Edge-Modelle auf Kundengeräten laufen. Die von Infineon mit Hilfe der LBM-Plattform entwickelten Sensoren sorgen dafür, dass Geräte wie Fernseher, Smart Speaker und Smart Home-Geräte den Menschen und die Welt um sie herum wahrnehmen. Die Geräte können automatisch geweckt werden und zum richtigen Zeitpunkt Informationen anzeigen, ohne zu stören, Benutzer können Geräte mit Gesten steuern und Geräte können sich ein- und ausschalten, wenn Menschen in der Nähe sind, was den Energieverbrauch reduziert und zur Dekarbonisierung beiträgt.

„Wir freuen uns über unsere strategische Partnerschaft mit Archetype AI, um Innovationen im Bereich Physical AI voranzutreiben", sagte Andreas Kopetz, Vice President und General Manager von Ambient Sensing bei Infineon. „Infineon treibt mit seinem innovativen Portfolio an IoT- und Sensorlösungen die Dekarbonisierung und Digitalisierung aktiv voran. Die Entwicklungsplattform Archetype AI ermöglicht es uns, dies auf die nächste Stufe zu heben, da sie noch fortschrittlichere Lösungen noch schneller bereitstellen kann.“

„Infineon ist ein großartiger Partner mit einem starken Engagement für Innovation und technische Exzellenz“, sagte Ivan Poupyrev, Chief Executive Officer bei Archetype AI. „Wir freuen uns darauf, unsere LBM-KI-Entwicklerplattform mit dem Weltklasseteam von Infineon zu testen und ihnen die beste KI-Technologie zur Verfügung zu stellen, um die Anforderungen ihrer Kunden in den Bereichen Automobil, Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen und mehr zu erfüllen."

Über Archetype AI

Archetype AI, Inc. ist ein innovatives KI-Unternehmen, das den Menschen ein noch nie dagewesenes Verständnis der physischen Welt ermöglichen will. Sein KI-Basismodell verbindet Sensordaten in Echtzeit mit natürlicher Sprache, damit die Nutzer*innen offene Fragen zu dem stellen können, was am wichtigsten ist - der realen Welt um sie herum. Das KI-Grundmodell von Archetype wird im Laufe dieses Jahres über eine offene Entwicklerplattform verfügbar sein. Um mehr zu erfahren, folge Archetype AI auf X.