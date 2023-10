Infineon übernimmt Ultra-Wideband-Pionier 3db Access und stärkt sein Konnektivitäts-Portfolio

München, Deutschland und Zürich, Schweiz – 4. Oktober 2023 – Die Infineon Technologies AG gab heute die Übernahme des in Zürich ansässigen Startups 3db Access AG (3db) durch Infineon bekannt. 3db ist ein Pionier der energieeffizienten Ultrabreitband-Technologie (Ultra-Wideband, UWB) und bereits heute präferierter IP-Anbieter für führende Automobilhersteller. Die Übernahme stärkt das Portfolio von Infineon für gesicherte und intelligente Zugangssteuerung, präzise Lokalisierung und verbesserte Impulsmessung. Infineon ergänzt mit UWB seine Konnektivitäts-Technologien Wi-Fi, Bluetooth ®/Bluetooth ® Low Energy und NFC. Erste IoT-Anwendungen umfassen den gesicherten Zugang und Authentifizierung, ermöglichen so die exakte Standortbestimmung und Navigation in Innenräumen sowie die Anwesenheitserkennung mit Hilfe von UWB-Radar-Implementierungen. Infineon erwirbt 100 Prozent der Unternehmensanteile. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

„Die Erfahrung von 3db in der Ultra-Wideband-Technologie beschleunigt unsere IoT-Roadmap, mit der wir das Marktpotenzial bei gesicherten, vernetzten Geräten erschließen werden. Unsere beiderseitigen Stärken ermöglichen den UWB-Rollout, der im nächsten Schritt weitere Automobil-, Industrie- und Verbraucher-IoT-Anwendungen umfassen wird“, sagte Thomas Rosteck, Präsident der Infineon-Division Connected Secure Systems. ABI Research prognostiziert für den Markt für UWB-Chipsätze ein jährliches Wachstum von 13 Prozent, bis zu einem Volumen von rund 3,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 [1]. „Gemeinsam schaffen wir nun komplette Systemlösungen mit einzigartigen Merkmalen ab – von einem geringen Stromverbrauch, über verbesserte Sicherheit der Ultrabreitband-Kommunikation, der Unterstützung komplexer und hochfrequenter Antennenkonfigurationen, bis zu einer für die Lokalisierung optimierten Hardware-Architektur.“

„Schon heute statten Smartphone-Hersteller ihre Produkte mit UWB-Fähigkeiten aus, was die Nachfrage nach UWB-fähigen Geräten deutlich steigern dürfte. Unser Ziel ist es, die entscheidenden Stärken dieser Technologie gleichermaßen für Smartphones wie für Autos nutzbar zu machen und eine eigenständige Integration in energiesparende IoT-Geräte zu ermöglichen“, sagte Boris Danev, Mitbegründer und CEO von 3db Access AG. „Als Teil von Infineon sehen wir es als unsere Mission, das Angebot an gesicherten Lokalisierungs- und Sensorlösungen für wichtige IoT- und Automobilanwendungen deutlich zu erweitern. Von einem reinen IP-Anbieter entwickeln wir uns nun zu einem Team von Experten, die Lösungen aus der eigenen Fertigung anbieten.“

Im dynamischen UWB-Markt und angesichts einer rapide steigenden Nachfrage zahlreicher Hersteller differenzieren sich die Anbieter auch durch ihre Forschungsaktivitäten. Der gemeinsame Erfahrungsschatz von Infineon und 3db bietet Kunden künftig zusätzlichen Mehrwert: Als Ausgründung der ETH Zürich unterhält 3db eine strategische Partnerschaft mit der ETH. Infineon ist entschlossen, diese Kooperation weiter auszubauen und den gemeinsame Einsatz in den maßgeblichen Gremien zur Standardisierung im Bereich gesicherte Lokalisierung und Sensorik zu intensivieren. Neben einen breiten Marktzugang kommen Infineon umfangreiche F&E-Aktivitäten zugute. So hält Infineon derzeit mit 59 F&E-Standorten weltweit mehr als 31.000 Patente und investiert jährlich 13 Prozent seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

Über 3db Access AG

3db liefert verschlüsselte, äußerst stromsparende und hochpräzise UWB-basierte Lösungen für Entfernungsmessung und Sensorik. Die integrierten Produktlösungen umfassen ein breites Anwendungsspektrum basierend auf verifizierter und gesicherter Zugangssteuerung für wertvolle Vermögens­gegenstände wie etwa Fahrzeuge und Gebäude, geprüfte Näherungskontrolle für nahtlose, mobile Zahlungen sowie hochpräzise Echtzeit-Lokalisierung intelligenter, vernetzter Geräte.

[1] Quelle: ABI Research - Wireless Technology Segmentation and Addressable Markets, September 2023