Mehr Rechenleistung, weniger Treibhausgase – Infineon und Chicony Power kooperieren für GAN-basierte PD 3.1-Notebook-Adapterlösungen

München, 16. August 2023 – Mit Halbleitern auf Basis von Galliumnitrid (GaN) ermöglicht die Infineon Technologies AG hohe Energieleistung bei geringerer Größe und weniger Verlusten in der Leistungsumwandlung. Chicony Power Technology, ein führender Hersteller von Netzteilen und Leistungselektronik, vertieft nun die Zusammenarbeit mit Infineon, um die Leistung seiner neuesten Adapter-Serie für Notebooks zu steigern. Durch den Ausbau ihrer Zusammenarbeit, bieten die Unternehmen den Endkunden hocheffiziente Stromversorgungslösungen auf Basis von GaN an, die sich durch kleinere Größen bei höherer Leistungsdichte auszeichnen.

Mit Blick auf den seit 2021 geltenden USB PD 3.1-Standard und die starke Wettbewerbsfähigkeit bei Netzteilen hat Chicony Power die CoolGaN™- und CoolMOS™-Technologie von Infineon ausgewählt, um die neueste PD 3.1-Netzteil-Serie mit hoher Leistung zu realisieren. Die 30 Prozent höhere Leistungsdichte, die durch die neue Topologie erreicht wird, zeigt auch hervorragende Ergebnisse bei Schalt- und Leitungsverlusten. Der neue Stromadapter liefert bis zu 240 Watt statt der in USB 3.0 definierten 100 Watt und lädt Hochleistungs-Notebooks wie Gaming-Computer oder Multimedia-Workstations über die USB-C-Stromzufuhr. Der neue Stromadapter kann als universelles Netzteil für zahlreiche elektronische Geräte verwendet werden.

„Mit unserer einzigartigen Expertise in der Galliumnitrid-Technologie in Anwendungen und Systemlösungen machen wir High-Performance-Computing effizienter und mobiler“, sagte Adam White, Präsident des Geschäftsbereichs Power and Sensor Systems von Infineon. „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Chicony Power und unserer CoolGaN-Technologie das neue Stromdesign für PD 3.1-Adapter umsetzen können, so dass alle Nutzer*innen zur Dekarbonisierung beitragen können – ohne Kompromisse bei der Mobilität zugunsten der Leistung einzugehen. Wir sehen dies als Teil unserer gemeinsamen Mission, die Dekarbonisierung und Digitalisierung voranzutreiben.“

„Infineon ist für uns ein hervorragender Partner im Bereich Energieumwandlung und Energieeffizienz. In Kombination mit den bemerkenswerten Fähigkeiten von Chicony Power im Bereich Energiesysteme haben wir die neue PD 3.1-Produktserie in kürzester Zeit auf den Markt gebracht und damit unsere führende Position gefestigt“, sagte Yang Wang, VP R&D von Chicony Power. „Für mobil Arbeitstätige sind Leistung und Größe die wichtigsten Kriterien. Die Galliumnitrid- und Silizium-Halbleiter von Infineon passen perfekt zusammen, um die Leistungsdichte zu erhöhen und dabei Verluste zu reduzieren. Menschen, die unterwegs arbeiten, schätzen diesen Vorteil und die Möglichkeit, so ihren CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren.“

Über Chicony Power

Chicony Power Technology (Chicony Power) (TWSE: 6412) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Stromversorgungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Stromversorgungslösungen aus einer Hand für Laptops, Desktops, Server/Cloud-Anwendungen, Smart Home/AIoT-Produkte, Satellitenkommunikation und Verbraucherprodukte usw. Der Umsatz von Chicony Power belief sich im Jahr 2022 auf rund 41,1 Mrd. NT$ und wuchs von 2009 bis 2022 um 8,4 % (CAGR), womit das Unternehmen die meisten seiner taiwanesischen Branchenkollegen durch organisches Wachstum übertraf. Chicony Power ist führend auf dem Gebiet der Energiemanagementtechnologien und arbeitet aktiv an umweltfreundlichen Produkten und Lösungen im Bereich "Smart Living and Green Energy Saving", die soziale und ökologische Aspekte in die Produktgestaltung und -planung integrieren. Das Unternehmen arbeitet auch aktiv an der Entwicklung langfristiger Kooperationsbeziehungen mit Mitgliedern der Lieferkette, in der Hoffnung, gemeinsam den Wert der sozialen Verantwortung in der Lieferkette zu steigern.