Infineon übernimmt mit Imagimob den führenden Anbieter für Tiny Machine Learning und stärkt sein Angebot an eingebetteten KI-Lösungen

München, Deutschland und Stockholm, Schweden – 16. Mai 2023 – Die Infineon Technologies AG gab heute die Übernahme des in Stockholm ansässigen Startups Imagimob AB bekannt, eines führenden Plattformanbieters für Machine-Learning-Lösungen für Edge-Geräte. Mit dieser Übernahme baut Infineon seine Position als Anbieter führender Machine-Learning- (ML-) Lösungen weiter aus und ergänzt sein KI-Angebot nochmals deutlich. Imagimob bietet eine End-to-End-Toolchain für maschinelles Lernen an. Diese ist äußerst flexibel, einfach zu bedienen und legt den Schwerpunkt auf die Bereitstellung von ML-Modellen in Produktionsqualität. Infineon erwirbt 100 % der Anteile an dem Unternehmen. Über die Höhe des Investments wurde Stillschweigen vereinbart.

„Künstliche Intelligenz beziehungsweise maschinelles Lernen werden bald in jegliche Anwendungen Einzug halten und damit neue Funktionalitäten ermöglichen. Imagimob bietet eine ausgezeichnete Plattform und Expertise bei der Entwicklung robuster Machine-Learning-Lösungen für Edge-Geräte. Damit können wir künftig bei unseren Produkten Steuerung und Energieeffizienz nochmals deutlich verbessern und zugleich die Privatsphäre schützen“, sagte Thomas Rosteck, Präsident der Infineon-Division Connected Secure Systems. „Wir ermöglichen es unseren Kunden, die Vorteile von KI bzw. ML zu nutzen und Produkte schnell auf den Markt zu bringen, indem wir unser Portfolio an fortschrittlichen Sensoren und IoT-Lösungen weiter ausbauen.“

„Mit Infineon können wir unseren Kunden schnellere Entwicklungen sowie neue Anwendungen ermöglichen und ihnen helfen, sich in ihren Märkten zu differenzieren“, sagte Anders Hardebring, Mitgründer und CEO von Imagimob. „Als fester Bestandteil des Infineon-Ökosystems, mit der entsprechenden Anwendungsexpertise und dem umfangreichen Produktportfolio, können wir fortschrittliche Sensorik und Steuerung in IoT-Anwendungen energieeffizient und sicher umsetzen.“

Imagimob ist ein führender Akteur auf dem schnell wachsenden Markt für Tiny Machine Learning und Automated Machine Learning (AutoML) und bietet eine End-to-End-Entwicklungsplattform für Machine Learning auf Edge-Geräten. Die Plattform von Imagimob ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungsfällen wie Audio-Ereigniserkennung, Sprachsteuerung, vorausschauende Wartung (predictive maintenance), Gestenerkennung, Signalklassifizierung sowie Materialerkennung. Infineon kann so sein Hardware-/Software-Ökosystem nochmals deutlich ausbauen. Die gemeinsame Expertise beider Unternehmen und ihre Anwendung auf das breite Angebot an Sensoren bietet den jeweiligen Kunden künftig ein einheitliches Nutzererlebnis über alle Produkte hinweg, ermöglicht eine schnelle Einführung robuster Lösungen und wird den erweiterten Einsatz von Tiny Machine Learning in allen Anwendungen und Segmenten beschleunigen.

Über Imagimob

Imagimob ist ein schnell wachsendes Startup, das sich in Edge AI und Tiny Machine Learning durch herausragende Innovationen auszeichnet und intelligente Produkte von morgen ermöglicht. Das Unternehmen mit Sitz in Stockholm, Schweden, beliefert seit 2013 weltweit Kunden in den Bereichen Automotive, Manufacturing, Healthcare und Lifestyle. Imagimob AI ist eine Entwicklungsplattform für die schnelle, einfache und ressourcenschonende End-to-End-Entwicklung von Edge-KI-Anwendungen für Geräte mit beschränkten Ressourcen. Imagimob AI begleitet und unterstützt die Nutzer im gesamten Entwicklungsprozess und ermöglicht so eine höhere Produktivität und schnellere Markteinführung.