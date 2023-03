Infineon und UMC erweitern Automotive-Partnerschaft mit langfristiger Vereinbarung für 40nm eNVM-Mikrocontroller-Produktion

München, Deutschland, und HSINCHU, Taiwan - 7. März 2023 - Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) und United Microelectronics Corporation (NYSE: UMC; TWSE: 2303) ("UMC") haben heute eine langfristige strategische Kooperationsvereinbarung zur Vervielfachung der Produktionskapazitäten für Infineon Automobil-Mikrocontroller bekannt gegeben. Damit soll der schnell wachsende Automobilmarkt bedient werden. Das Hochleistungs-Mikrocontroller-Produkt nutzt Infineons proprietäre eNVM-Technologie (Embedded Non-Volatile Memories) und wird in der 40-nm-Fertigung von UMC in Singapur hergestellt.

Mikrocontroller sind Schlüsselkomponenten, die eine Vielzahl von Funktionen in Fahrzeugen steuern. Die Nachfrage steigt, da die Autos immer umweltfreundlicher, sicherer und intelligenter werden. Bereits in diesem Jahr erhöht Infineon die Anzahl verkaufter Mikrocontroller für Fahrzeuge auf fast eine Million pro Tag.

„Mit dieser strategischen Kooperationsvereinbarung sichern wir uns langfristig zusätzliche Kapazitäten, um die Kunden von Infineon auf dem schnell wachsenden Automobilmarkt zu bedienen. Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft steht eine hochzuverlässige Embedded-Memory-Lösung, die für die nächste Generation von Automotive-Anwendungen geeignet ist und gleichzeitig die strengen Sicherheitsanforderungen für Fahrzeugsysteme erfüllt. Wir freuen uns, UMC als strategischen Partner zu haben, um unsere Kunden zuverlässig mit hochwertigen Mikrocontrollern zu bedienen“, sagte Rutger Wijburg, Chief Operating Officer von Infineon. „In Zukunft werden Infineon und UMC die Zusammenarbeit in den Bereichen Mikrocontroller, Power Management und Konnektivität weiter vertiefen.“

„Wir freuen uns, dass Infineon UMC ausgewählt hat, seine Mikrocontroller für die Automobilindustrie in unserer Fab 12i in Singapur zu produzieren. Diese mehrjährige Liefervereinbarung stärkt unsere langjährige Partnerschaft mit Infineon in den Marktsegmenten Automotive, AIoT und 5G“, sagte Jason Wang, Co-President von UMC. „UMCs Auslieferungen von Automotive-Produkten haben sich seit 2019 verdreifacht und wir erwarten, dass sich diese starke Dynamik fortsetzen wird, da die Nachfrage nach Automotive-Halbleitern steigt. Angesichts unserer führenden Position im Bereich der Spezialtechnologien, unserer breit gefächerten Produktionsbasis und unserem Fokus auf Qualität und operative Exzellenz freuen wir uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit weltweit führenden Unternehmen der Automobilindustrie wie Infineon zu vertiefen.“

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigten und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro.

Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Über UMC

UMC (NYSE: UMC, TWSE: 2303) ist ein weltweit führendes Halbleiter-Foundry-Unternehmen. Das Unternehmen bietet hochwertige IC-Fertigungsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf Logik- und verschiedene Spezialtechnologien für alle wichtigen Bereiche der Elektronikindustrie. Zu den umfassenden IC-Verarbeitungstechnologien und Fertigungslösungen von UMC gehören Logic/Mixed-Signal, Embedded High-Voltage, Embedded Non-Volatile-Memory, RFSOI und BCD usw. Die meisten der 12- und 8-Zoll-Fabriken von UMC, in denen auch die Forschung und Entwicklung angesiedelt ist, befinden sich in Taiwan, weitere in ganz Asien. UMC verfügt über insgesamt 12 Produktionsstätten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 850.000 Wafern pro Monat (8-Zoll-Äquivalent), die alle nach dem Qualitätsstandard IATF 16949 für die Automobilindustrie zertifiziert sind. UMC hat seinen Hauptsitz in Hsinchu, Taiwan, sowie Niederlassungen in den USA, Europa, China, Japan, Korea und Singapur und beschäftigt weltweit 20.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.umc.com.

Hinweis von UMC zu den zukunftsgerichteten Aussagen

Einige der Aussagen in der vorstehenden Bekanntmachung sind zukunftsweisend im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die Einführung neuer Dienstleistungen und Technologien, zukünftiges Outsourcing, Wettbewerb, Waferkapazitäten, Geschäftsbeziehungen und Marktbedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse aufgrund einer Vielzahl von Faktoren erheblich von diesen Aussagen abweichen können. Dazu gehören die Bedingungen auf dem allgemeinen Halbleitermarkt und in der Wirtschaft, die Akzeptanz und Nachfrage nach Produkten von UMC sowie technologische und entwicklungsbezogene Risiken. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken sind in den Unterlagen enthalten, die UMC bei der U.S. Securities and Exchange Commission einreicht. UMC übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

