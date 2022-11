Eine smarte Klimaanlage, die ihre Umgebung „sehen“, „hören“ und „fühlen“ kann

München, 11. November 2022 – In vielen Regionen der Welt erreichten die Temperaturen in diesem Jahr neue Höchstwerte. Die Nachfrage nach Klimaanlagen steigt. In der EU entfallen 50 Prozent des Energieverbrauchs in Gebäuden und Industrie auf Heizung und Kühlung. Halbleitertechnik kann einen entscheidenden Beitrag leisten, den Strombedarf dieser Anlagen zu reduzieren. Auf der Branchenmesse electronica stellt die Infineon Technologies AG vom 15. bis 18. November in Halle C3, Stand 502, eine smarte Klimaanlage vor, die dank zielgerichteter Kühlung den Stromverbrauch deutlich senkt und den Komfort erhöht.

„Halbleiter tragen auf vielfältige Weise zur grünen und digitalen Transformation bei und sind das Herzstück jeder vernetzten Anwendung“, sagt Dr. Peter Wawer, Präsident der Division Industrial Power Control von Infineon. „Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist eine intelligente Klimaanlage. Sie kann ihre Umgebung ‚sehen‘, ‚hören‘ und ‚fühlen‘. Sie kühlt nur dann, wenn sie es wirklich muss. Damit steigert sie das Wohlbefinden der Personen im Raum und senkt gleichzeitig den Energieverbrauch.“

Die intelligente Klimaanlage kann ihre Umgebung analysieren und so ihre Leistung anpassen. Möglich machen dies Sensoren und Controller, die den Standort und die Anzahl der Personen in einem Raum anonymisiert identifizieren. Darauf abgestimmt steuert die smarte Klimaanlage die Leistung bedarfsgerecht und passt Ventilatorgeschwindigkeit sowie Schwenkmodus an.

Die Anlage misst darüber hinaus Temperatur, CO 2 -Konzentration und Luftqualität, um zu entscheiden, wann sie frische und kühle Luft zuführt. Dank Predictive Maintanance erhalten die Betreibenden aktuelle Informationen über den Zustand des Geräts. Fernsteuerung, Thermostat, Display, Konnektivität oder Sprachsteuerung, ermöglichen die Interaktion zwischen Mensch und Maschine.

Für die Weiterverarbeitung der erzeugten Daten ist Künstliche Intelligenz unverzichtbar. Dank Edge Computing können Daten lokal verarbeitet werden und nur das, was nötig ist wird in die Cloud übertragen. So können wesentliche Entscheidungen direkt auf dem Gerät getroffen werden. Die Klimaanlage wird dadurch zu einem intelligenten Dienst, der ein neues Nutzer*innenerlebnis und eine bessere Energieeffizienz verspricht.

Infineon auf der electronica 2022

Auf der electronica stellt die Infineon Technologies AG vom 15. bis 18. November in Halle C3, Stand 502, eine smarte Klimaanlage vor, die Innen- und Außengeräte mit Wi-Fi-Konnektivität und Sensoren für intelligente Funktionen umfasst. Unter dem Motto „Driving decarbonization and digitalization. Together.“ macht Infineon deutlich, warum Halbleiter Schlüsselelemente für eine bessere Zukunft sind und zeigt intelligente und energieeffiziente Lösungen für die vernetzte Welt von morgen.

