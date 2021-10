Elektrifizierung und Digitalisierung für nachhaltige Wertschaffung: Zum Capital Markets Day bestätigt Infineon seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 und gibt einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022

Infineon lädt heute Investoren zum virtuellen IFX Day 2021 ein, unter dem Motto: Elektrifizierung + Digitalisierung = nachhaltige Wertschaffung!

Prognose für GJ 2021 auf Basis vorläufiger Zahlen klar bestätigt: rund 11 Mrd. € Umsatz, mehr als 18% Segmentergebnis-Marge, Investitionen von rund 1,6 Mrd. €, Free-Cash-Flow von rund 1,5 Mrd. €

Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,20 Euro wird für das GJ 2022 ein starkes Umsatzwachstum im mittleren Zehn-Prozent-Bereich und eine Segmentergebnis-Marge von rund 20 Prozent erwartet. Die Investitionen werden auf rund 2,4 Milliarden Euro erhöht, der Free-Cash-Flow wird bei rund 1 Milliarde Euro liegen

München, Deutschland – 5. Oktober 2021 – Die Infineon Technologies AG gibt Investoren heute einen aktuellen Überblick über Strategie, Geschäftsentwicklung und langfristige Perspektive sowie einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022. Der Vorstand und die Leiter der vier Geschäftssegmente berichten über Markt- und Technologieentwicklungen, strukturelle Wachstumstreiber, den Status der Cypress-Integration und die finanzielle Wertschaffung auf der Grundlage des Zielgeschäftsmodells von 9+ Prozent Umsatzwachstum, 19 Prozent Segmentergebnismarge und 13 Prozent Investitionsquote über den Zyklus.

„CO 2 -Reduzierung und der Wunsch, Dinge intelligent zu machen und sicher zu vernetzen, sind wichtige Trends in allen Branchen. Elektrifizierung und Digitalisierung sind Langzeittrends, für beide Bereiche sind Halbleiter unverzichtbar“, sagte Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Infineon bewältigt den Zyklus erfolgreich und nimmt in vielen Märkten, die von langfristigen Wachstumstreibern bestimmt sind, führende Positionen ein. Das Jahr 2022 wird ein starkes Jahr. Wir setzen unseren Weg des profitablen Wachstums und der nachhaltigen Wertschaffung fort.

Anhand der vorläufigen Zahlen erwartet Infineon für das Geschäftsjahr 2021 (Ende: 30. September 2021) ein Geschäftsergebnis wie prognostiziert, mit einem Umsatz-Niveau in Höhe von rund 11 Milliarden Euro, einer Segmentergebnis-Marge von mehr als 18 Prozent, Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro sowie einem Free-Cash-Flow von rund 1,5 Milliarden Euro.

Für das Geschäftsjahr 2022 geht Infineon von einem starken Umsatzwachstum und einem weiteren Anstieg der Marge aus. Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,20 wird ein Umsatzwachstum im mittleren Zehn-Prozent-Bereich erwartet. Auf diesem Niveau wird die Segmentergebnismarge voraussichtlich circa 20 Prozent betragen. Um die Wachstumschancen zu nutzen, will Infineon die Investitionen im angelaufenen Geschäftsjahr auf ein Niveau von rund 2,4 Milliarden Euro deutlich anheben. Der Free-Cash-Flow wird bei voraussichtlich rund 1 Milliarde Euro liegen.

Der IFX Day 2021 findet am 5. Oktober 2021 von 15:00 bis 18:30 Uhr MESZ in virtueller Form statt. Der Videoübertragung wird in Echtzeit verfügbar sein unter www.infineon.com/investor (Log-in erforderlich). Die Anmeldung ist unter capitalmarketsday.infineon.com möglich. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung und Kopien der Präsentationen werden unter www.infineon.com/investor zur Verfügung gestellt.