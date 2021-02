Infineon stärkt Vorstand: Constanze Hufenbecher wird Chief Digital Transformation Officer; Aufsichtsrat wird das Mandat von Finanzvorstand Sven Schneider um fünf weitere Jahre verlängern

München – 25. Februar 2021 – Die Infineon Technologies AG schafft zum 15. April 2021 das Vorstandsressort des Chief Digital Transformation Officers (CDTO). Für diesen Posten hat der Aufsichtsrat Constanze Hufenbecher bestellt. Infineon erweitert damit den Vorstand von vier auf fünf Mitglieder. Darüber hinaus wird der Aufsichtsrat in seiner Sitzung im Mai den Vertrag von Finanzvorstand Sven Schneider um fünf weitere Jahre verlängern. Beide Entscheidungen gab das Unternehmen im Rahmen seiner Hauptversammlung bekannt.

„Infineon ist heute hervorragend positioniert. Unseren erfolgreichen Weg des profitablen Wachstums wollen wir langfristig absichern. In Anbetracht der kontinuierlich steigenden Anforderungen und des immer stärker ressortübergreifenden Charakters vieler Themen ist es sinnvoll, die entsprechenden Kompetenzen im Vorstand zu bündeln und gleichzeitig zu erweitern. Dies wird durch ein neues, fünftes Vorstandsressort erfolgen“, sagte Wolfgang Eder, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Infineon. „Mit Frau Hufenbecher haben wir eine exzellente Managerin für diese wichtige Rolle gewonnen. Sie verfügt über umfassende Erfahrung, insbesondere mit Blick auf Transformations-Management und die Entwicklung und Etablierung von Prozessen.“

„Innovationskraft, der Fokus auf Applikationen und die weltweite Präsenz in Wachstumsmärkten sind die Basis unseres Erfolgs“, sagte Reinhard Ploss, Vorsitzender des Vorstands von Infineon. „Damit wir uns in diesen Bereichen trotz zunehmender Größe und Komplexität weiterentwickeln können, müssen wir die Arbeit typischer Organisationseinheiten wie Technologieentwicklung und Fertigung oder Marketing und Vertrieb noch enger miteinander verknüpfen und Wissen unternehmensweit verfügbar machen. Die erfolgreich fortschreitende Integration von Cypress hat sowohl die Notwendigkeit als auch das Potenzial sehr deutlich gemacht. Vorstand und Aufsichtsrat haben gemeinsam eine Struktur entwickelt, die die heutigen Stärken von Infineon zur Geltung bringt und die einen gezielten weiteren Aufbau von Digitalkompetenz ermöglichen soll. Ich bin überzeugt, dass uns das gelungen ist.“

„Als CDTO will ich das enorme Potenzial der digitalen Transformation bestmöglich ausschöpfen“, sagte Constanze Hufenbecher. „In meinen früheren Aufgaben hat mich die aktive Gestaltung des Wandels stets begeistert. Die Weiterentwicklung von Infineon zu begleiten und zu strukturieren, bedeutet eine große Verantwortung. Ich danke dem Aufsichtsrat dafür, dass er mir diese wichtige Aufgabe anvertraut. Ich gehe sie mit Respekt an und freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit im Vorstand.“

Constanze Hufenbecher, von der Ausbildung her Diplom-Kauffrau, hatte in ihrer bisherigen Laufbahn verschiedene Führungspositionen in unterschiedlichen Branchen inne, zuletzt als CFO der Lufthansa Technik. Von 2004 bis 2009 war sie bereits in unterschiedlichen Rollen für Infineon tätig.

Im Vorstand übernimmt Hufenbecher künftig die Verantwortung für die Funktionen Information Technology, Business Continuity, Business Excellence, Sales & Marketing Transformation sowie für die funktionsübergreifenden Aufgaben Digitalisierung, Prozessoptimierung, Grunddatenarchitektur und die Implementierung von Großprojekten. Die heute bestehenden Vorstandsressorts (CEO, CFO, CMO und COO) bleiben in ihren Kernaufgaben erhalten.

Der Vertrag von Finanzvorstand Sven Schneider wird um weitere fünf Jahre im Anschluss an seine im April 2022 endende Amtszeit verlängert. Wolfgang Eder sagte: „Herr Dr. Schneider hat in den vergangenen zwei Jahren Herausragendes geleistet. Das überzeugende Refinanzierungskonzept für die Cypress-Akquisition ist nur ein Beispiel für die vielen wichtigen Beiträge zum Unternehmenserfolg. Deshalb freuen wir uns sehr darüber, dass er auch langfristig als CFO im Vorstandsteam von Infineon bleibt.“