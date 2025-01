512 Mbit QSPI NOR Flash für Satellitenanwendungen ist jetzt gemäß DLAM QML-V und QML-P qualifiziert

München, 30. Januar 2025 – Der strahlungsfeste 512-Mbit-QSPI-NOR-Flash-Speicher der Infineon Technologies AG für Anwendungen in der Raumfahrt und in extremen Umgebungen hat die QML-V- und QML-P-Qualifizierung der Defense Logistics Agency Land and Maritime (DLAM) erhalten. Die QML-Zertifizierung ist der höchste Zuverlässigkeitsstandard für Mikroschaltungen, der von der US-Regierung vergeben wird, und bestätigt, dass der Speicher auch unter schwierigsten Bedingungen zuverlässig funktioniert. Damit ist der Flash-Speicher der erste und einzige QML-qualifizierte strahlungsfeste NOR-Flash-Speicher für die Raumfahrtindustrie. Er umfasst eine schnelle vierfache serielle Peripherieschnittstelle mit 133 MHz (Quad-Serial-Peripheral-Interface; QSPI) sowie die höchste Speicherdichte und Strahlungsfestigkeit (Single-Event-Effects; SEE) die für einen vollständig QML-qualifizierten nichtflüchtigen Speicher für den Einsatz mit FPGAs und Multicore-Prozessoren in der Raumfahrt verfügbar sind.

„Die Markteinführung unseres branchenweit ersten QML-P-zertifizierten Produkts unterstreicht unser Engagement, hochzuverlässige und leistungsstarke Speicher bereitzustellen, die den Anforderungen der nächsten Generation an Raumfahrtanwendungen gerecht werden“, sagt Helmut Puchner, Vice President, Fellow, Aerospace and Defense bei Infineon Technologies. „Unsere selbst entwickelte SONOS-Technologie ist eine ideale Lösung für strahlungs- und leistungslimitierte Umgebungen. Weitere NOR-Flash-Produkte mit höherer Dichte sowie auf KI/ML ausgerichtete Compute-in-Memory-Lösungen sind bereits in Arbeit, damit unsere SONOS-Technologie in diesen hochkritischen Satellitenanwendungen noch besser genutzt werden kann.“

Das Bauteil basiert auf der bewährten SONOS-Technologie (Siliziumoxid-Nitridoxid-Silizium) von Infineon, die hohe Dichte und Geschwindigkeit mit hervorragender Strahlungsleistung kombiniert. Dadurch arbeitet das Bauteil bis zu 30 Prozent schneller als Alternativen mit geringerer Dichte. Die Technologie ermöglicht außerdem eine Lebensdauer von bis zu 10.000 P/E-Zyklen und eine Datenerhaltung von bis zu 10 Jahren. Darüber hinaus bietet die 133-MHz-QSPI-Schnittstelle schnelle Datenübertragungsraten für Raumfahrt-qualifizierte FPGAs und Prozessoren. Ausgestattet mit einem keramischen QFP-Gehäuse (QML-V) benötigt das Bauteil nur eine Fläche von 1“ x 1“ auf der Leiterplatte, wobei zusätzlich ein noch kleineres TQFP-Gehäuse aus Kunststoff (QML-P) mit einer Grundfläche von 0,5“ x 0,8“ erhältlich ist. Der Speicher bietet zudem die höchste Dichte und TID/SEE-Leistung für Boot-Code-Lösungen für Weltraum-FPGAs und Multicore-Prozessoren. Das QML-V/P mit DLAM-Zertifizierung entspricht den strengsten Industriequalifikationen. Mit all diesen Merkmalen eignet sich das Bauteil besonders für die Speicherung von Konfigurationsbildern für weltraumtaugliche FPGAs und für die eigenständige Speicherung von Boot Code für weltraumtaugliche Multicore-Prozessoren.

Verfügbarkeit

Der neue DLAM QML-V/-P-qualifizierte 512-Mbit-QSPI-NOR-Flash-Speicher ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/512MbNORFlash/.