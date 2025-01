Infineon und Flex präsentieren Design-Plattform für Zone Controller für softwaredefinierte Fahrzeuge

München, Deutschland - 03. Januar 2025 – Die Infineon Technologies AG und Flex, ein diversifizierter globaler Hersteller und neuer bevorzugter Automotive-Designpartner von Infineon, stellen auf der CES 2025 die neue Flex Modular Zone Controller-Designplattform für softwaredefinierte Fahrzeuge vor. Die Plattform ist eine innovative, skalierbare Zonensteuerungseinheit (ZCU) mit einer modularen Mikrocontroller-Architektur und gemeinsamen Hardware-Bausteinen.

Die modulare Zone-Controller-Plattform von Flex ist eine für den Automotive-Bereich geeignete Designlösung für eine schnelle ZCU-Implementierung, die es Automobilherstellern ermöglicht, softwaredefinierte Fahrzeuge in großem Umfang und mit hoher Ausfallsicherheit anzubieten. Die Kombination der innovativen Chipsätze von Infineon mit dem Design und den fortschrittlichen Fertigungsfähigkeiten von Flex bietet Automobilherstellern eine Zone-Controller-Plattform der nächsten Generation mit optimierten Lösungen für Stromverteilung, Gateway und Motorsteuerung. Diese serienreife Plattform kann schnell an die spezifischen Anforderungen der Automobilhersteller angepasst werden, was den Produktionsanlauf und die Markteinführungszeit beschleunigt.

„Wir bei Infineon freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Flex, dessen Design-Know-how unsere Stärken ergänzt“, sagt Hans Adlkofer, SVP Automotive Systems Group von Infineon. „Die Kombination unserer Leistungen bei kosten- und leistungsoptimierten Chipsätzen mit der Flexibilität und der ‚designhaus-typischen‘ Entwicklungsgeschwindigkeit ermöglicht es unseren Kunden, ihre ZCUs an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.“

„Da softwaredefinierte Fahrzeuge den Weg für die Mobilität der nächsten Generation ebnen, muss die Automobilindustrie Partnerschaften eingehen, die es den Automobilherstellern ermöglichen, schneller zu agieren und ihre Ressourcen auf die Schaffung markenprägender Erlebnisse durch Software zu konzentrieren“, sagt Mike Thoeny, Automotive President bei Flex. „Die Zusammenarbeit von Flex mit Infineon bei fortschrittlichen Compute-Plattformen ist ein Beispiel dafür, wie Automobilhersteller durch enge Partnerschaften mit dem Ökosystem in die Lage versetzt werden können, softwaredefinierte Fahrzeuge mit größerer Ausfallsicherheit und Geschwindigkeit auf den Markt zu bringen.“

Die Flex Modular Zone Controller-Plattform optimiert die ZCU-Entwicklung durch eine effiziente und schnelle Implementierung. Der optimierte Chipsatz von Infineon unterstützt die schnelle Evaluierung wichtiger Komponentenfunktionen wie Hardware-Datenbeschleuniger (Date Routing Engine/CAN Routing Engine), sequenzielle Diagnose, I²T-Schutz und SPI-Steuerung und ermöglicht eine frühzeitige Leistungsoptimierung. Die Plattform ermöglicht eine nahtlose Integration der modularen MCU mit Stromverteilungs- und Ansteuerungsfunktionen, da sie eine endpunktunabhängige Steuerung implementiert.

Verfügbarkeit

Die Flex Modular Zone Controller Plattform wird ab 2025 für Kunden verfügbar sein. Weitere Informationen können unter www.infineon.com/cms/en/product/promopages/automotive-zcu-reference-design/ angefordert werden.

Auf der CES 2025 wird Infineon seine neuesten Innovationen im The Venetian Resort Hotel mit Vorführungen in den Venetian Tower Guest Suites 29-139 und 29-140 präsentieren. Auch die Design-Plattform Flex Modular Zone Controller wird dort zu sehen sein.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

