Auf der Embedded World 2024 präsentiert Infineon innovative Halbleiter- und Mikrocontroller-Lösungen für eine umweltfreundlichere Zukunft

München, 25. März 2024 – Dekarbonisierung und Digitalisierung sind die beiden zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Allerdings braucht es dafür neue und fortschrittliche Technologien. Auf der Embedded World 2024 in Nürnberg zeigt die Infineon Technologies AG, wie innovative Halbleiterlösungen diese Entwicklungen unterstützen und vorantreiben. Insbesondere Mikrocontroller spielen dabei eine wichtige Rolle, da sie das Herzstück vieler Anwendungen sind: von Elektrofahrzeugen und Systemen für erneuerbare Energien bis hin zu intelligenten Häusern und industrieller Automatisierung. Infineon präsentiert daher hochwertige Mikrocontroller, die mit neuesten Technologien und innovativen Funktionen wie verbesserter Sicherheit und hoher Genauigkeit entwickelt wurden und hervorragende Leistung bei geringem Energiebedarf liefern.

Unter dem Motto „Driving decarbonization and digitalization. Together.“ lädt Infineon seine Kundinnen und Kunden zur Messe ein, um innovative Halbleiterlösungen zu präsentieren, die zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen. Zusätzlich können sich Interessierte für den digitalen Messestand von Infineon registrieren – der perfekte Ort, um während und nach der Embedded World tiefer in die verschiedenen Technologien einzutauchen. Der Infineon-Stand in Halle 4A (Stand Nr. 138) wird Highlights aus den Bereichen Consumer, IoT, Automotive und Industrie zeigen.

Consumer-Produkte und IoT: Mit dem breiten Portfolio an IoT-Lösungen von Infineon können Hersteller komfortablere, sicherere und energieeffizientere Häuser und Gebäude ermöglichen, indem sie die neuesten Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheits- und Konnektivitätslösungen des Unternehmens nutzen. In diesem Bereich erfahren Interessierte mehr über die folgenden Lösungen:

Robotik-Entwicklungsplattform : Die Plattform umfasst Hardware- und Softwarelösungen für wichtige Robotik-Subsysteme wie Haupt- und Motorsteuerungen, Batteriemanagementsysteme und Sensoren, mit denen Roboter schneller und einfacher in Betrieb genommen werden können.

: Die Plattform umfasst Hardware- und Softwarelösungen für wichtige Robotik-Subsysteme wie Haupt- und Motorsteuerungen, Batteriemanagementsysteme und Sensoren, mit denen Roboter schneller und einfacher in Betrieb genommen werden können. Bessere Schlafqualität mit XENSIV™: Der XENSIV Sleep Quality Service nutzt die 60-GHz-Radar-, PSoC™- und Wi-Fi ® -Technologien von Infineon, um die Schlafqualität zu messen und zu optimieren, basierend auf den individuellen Bedürfnissen der Anwenderinnen und Anwender.

Der XENSIV Sleep Quality Service nutzt die 60-GHz-Radar-, PSoC™- und Wi-Fi -Technologien von Infineon, um die Schlafqualität zu messen und zu optimieren, basierend auf den individuellen Bedürfnissen der Anwenderinnen und Anwender. Vereinfachte Überwachung der Luftqualität und Optimierung der Energieeffizienz mit den neuen XENSIV PAS CO2 5V-Kits: Das XENSIV PAS CO2 5V Sensor2Go-Kit bietet eine nahtlose Integration von CO 2 -Sensoren sowie eine Plug-and-Play-Lösung für die Entwicklung. Die unkomplizierte Verbindung mit der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) ermöglicht es, in Echtzeit CO 2 -Daten von mehreren Kits genau zu analysieren.

Das XENSIV PAS CO2 5V Sensor2Go-Kit bietet eine nahtlose Integration von CO -Sensoren sowie eine Plug-and-Play-Lösung für die Entwicklung. Die unkomplizierte Verbindung mit der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) ermöglicht es, in Echtzeit CO -Daten von mehreren Kits genau zu analysieren. Raketenlandung auf der Edge: Das unterhaltsame Spiel demonstriert, wie der PSoC Edge Mikrocontroller mehrere Funktionen wie Hochleistungsrechner, Grafikverarbeitung und Display, akustische Aktivitätserkennung, Spracherkennung, Sensorik und Gestenerkennung mit ML in einem Chip und einer Anwendung integrieren kann.

Automotive: Als führender Anbieter von Lösungen für die Automobilindustrie konzentriert sich Infineon darauf, intelligente Autos durch bewährte Mikrocontroller-, Konnektivitäts-, Sicherheits- und Sensortechnologien für die Branche Wirklichkeit werden zu lassen. Die Mikroelektronik-Lösungen des Unternehmens spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von emissionsfreien Fahrzeugen, die intelligent, vernetzt, sicher und zuverlässig sind.

KI-basierte Sirenenerkennung: Infineon präsentiert ein autonomes Auto, das Einsatzfahrzeuge an ihrem charakteristischen Sirenenton erkennt und entsprechend reagiert, ohne gegen Verkehrsregeln zu verstoßen. Die Systemlösung kombiniert MEMS-Mikrofone, eine Mikrocontroller-Einheit (MCU) und KI-Software von Imagimob.

Infineon präsentiert ein autonomes Auto, das Einsatzfahrzeuge an ihrem charakteristischen Sirenenton erkennt und entsprechend reagiert, ohne gegen Verkehrsregeln zu verstoßen. Die Systemlösung kombiniert MEMS-Mikrofone, eine Mikrocontroller-Einheit (MCU) und KI-Software von Imagimob. E-Mobilität der nächsten Generation: Mit der AURIX™ TC4x-Mikrocontroller-Familie und dem AURIX Development Studio (ADS) ermöglicht Infineon Fahrzeuge der nächsten Generation. Mit diesen Lösungen können moderne ADAS, fortschrittliche automotive E/E-Architekturen und erschwingliche KI-Anwendungen einfach implementiert werden.

Mit der AURIX™ TC4x-Mikrocontroller-Familie und dem AURIX Development Studio (ADS) ermöglicht Infineon Fahrzeuge der nächsten Generation. Mit diesen Lösungen können moderne ADAS, fortschrittliche automotive E/E-Architekturen und erschwingliche KI-Anwendungen einfach implementiert werden. TRAVEO™ T2G Cluster 6M Lite Kit: Mit dem TRAVEO T2G CYT4DL können Prototypen in kürzester Zeit und zu minimalen Kosten umgesetzt werden.

Industrielle Anwendungen: Infineon unterstützt smarte Fabriken und bietet Herstellern ein breites Sensorportfolio sowie ein umfangreiches Partnernetzwerk. Auf diese Weise ermöglicht Infineon eine zuverlässige Datenerfassung und -verarbeitung, die eine Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung in verschiedenen Industrie-4.0-Anwendungsfällen ermöglicht:

Predictive Maintenance: In diesem Bereich wird Infineon ein tragbares HLK-System vorstellen, das mit dem XENSIV Predictive Maintenance Evaluation Kit ausgestattet ist. Die Demo umfasst ein TinyML-Modell und einen Cloud-basierten Generator für KI-Servicelösungen.

Infineon bietet an seinem Stand eine Reihe von TechTalks. Die sieben Vorträge decken ein breites Spektrum unterschiedlicher Themen ab, von Software bis zu Produkten und von Unterhaltungselektronik bis zu industriellen Anwendungen. Alle Einzelheiten zu den Konferenzvorträgen, technischen Workshops und TechTalks von Infineon sind hier erhältlich.

Tägliches Programm der TechTalks

„ Ambient sensing: Infineon radar solutions: How Infineon's tools and enablement can accelerate your time to market” um 10:00 Uhr präsentiert von Firas Labidi

„Embedded AI and safety – Embedded AI will enable the innovations for next generation of electric vehicle and autonomous driving” um 11:00 Uhr präsentiert von Jürgen Schäfer

„Accelerate your product development with system reference designs” um 12:00 Uhr präsentiert von Jaya Bindra

„Addressing the next generation of Edge AI devices with PSOC Edge” um 13:00 Uhr präsentiert von Rebecca Phillips

„TRAVEO T2G MCUs for automotive HD front lighting” um 14:00 Uhr präsentiert von Maniacherry Devassy Anu

„Unlocking the power of Edge AI with Imagimob and ModusToolbox™” um 15:00 Uhr präsentiert von Alexander Samuelsson

„Infineon's solutions for robotics” um 16:00 Uhr präsentiert von Nenad Belancic

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 9. bis 11. April 2024 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere TechTalks sowie Vorträge auf der begleitenden Embedded World Conference – im Anschluss stehen die Referierenden für Diskussionen zur Verfügung. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin vereinbaren. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights der Embedded World Messe sind erhältlich unter www.infineon.com/embedded-world.