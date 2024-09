Der neue XENSIV™ PAS CO2 5V Sensor von Infineon verbessert die Energieeffizienz und Luftqualität in Gebäuden

München, 16. September 2024 – Der Gebäudesektor ist maßgeblich am weltweiten Energieverbrauch und den Kohlenstoffemissionen beteiligt. Um die Dekarbonisierung weiter voranzutreiben, ist es daher entscheidend, die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern. Dies erfordert innovative Lösungen, die den Energiebedarf optimieren und gleichzeitig für ein gesundes Raumklima sorgen. Die Infineon Technologies AG reagiert auf diesen Bedarf mit der Einführung des neuen XENSIV™ PAS CO2 5V Sensors. Der Sensor basiert auf der photoakustischen Spektroskopie (PAS) und verbessert die Energieeffizienz, indem er die Belüftung an die tatsächliche Raumbelegung anpasst und dadurch die CO 2 -Bilanz von Gebäuden reduziert. Damit eignet sich das Produkt für Anwendungen wie Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) sowie für Raumregler und Thermostate in Gewerbe- und Wohngebäuden. Darüber hinaus kann der Sensor für IoT-Geräte und Unterhaltungselektronik wie intelligente Beleuchtung, Luftreiniger, Konferenzsysteme und intelligente Lautsprecher sowie für intelligente Gartenbau- und Kühlgeräte verwendet werden.

„Umweltsensorik ist eine tragende Säule im Sensorportfolio von Infineon“, sagt Andreas Kopetz, Vice President Ambient Sensing bei Infineon. „In intelligenten Häusern und Gebäuden spielen CO 2 -Sensoren eine immer wichtigere Rolle, da sie die Luftqualität in Innenräumen kontinuierlich überwachen und die Lüftungssysteme entsprechend anpassen. Unser XENSIV PAS CO2 5V ist eine Sensorlösung, die den Bewohnern ein gesünderes Wohnumfeld bietet und erhebliche Energieeinsparungen für mehr Nachhaltigkeit ermöglicht.“

Der XENSIV PAS CO2 5V liefert genaue Daten zur Luftqualität in Echtzeit. Der miniaturisierte Formfaktor von 14 x 13,8 x 7,5 mm³ ist identisch mit der Größe des XENSIV PAS CO2 12V-Sensors und ermöglicht die nahtlose Integration in eine Vielzahl von Anwendungen. Auf diese Weise lassen sich einfach duale Designs einführen oder die gleiche Designstrategie für beide Produktvarianten beibehalten. Im Vergleich zum 12-V-Sensor verfügt der 5-V-Sensor über ein 5-V-Netzteil, was die Installation weiter vereinfacht. Darüber hinaus bietet er eine deutlich schnellere Reaktionszeit von 55 Sekunden statt 90 Sekunden. Diese Verbesserung steigert die Effizienz bei verschiedenen Anwendungen und ermöglicht eine schnellere Datenerfassung und ein beschleunigtes Ansprechverhalten in dynamischen Umgebungen. Das Design des Sensors ist staubdicht gemäß ISO 20653:2013-02, was die Lebensdauer des Bauteils in staubigen Umgebungen verlängert und die Wartungsanforderungen minimiert. Darüber hinaus ermöglichen die UART-, I²C- und PWM-Schnittstellen eine nahtlose Integration mit Mikrocontrollern und anderen digitalen Systemen, wodurch der Design- und Entwicklungsprozess vereinfacht wird. Dank seiner robusten Leistung erfüllt der Sensor die Zertifizierungskriterien des international anerkannten WELL™ Green Building Standard und steigert damit sowohl die ökologische Nachhaltigkeit als auch den Wert der Immobilie.

Alle wichtigen Komponenten des XENSIV PAS CO2 5V-Sensors werden von Infineon selbst nach hohen Qualitätsstandards entwickelt. Dazu gehört unter anderem ein spezieller Mikrocontroller, auf dem fortschrittliche Kompensationsalgorithmen laufen, um direkte und zuverlässige ppm-Anzeigen der tatsächlichen CO 2 -Werte zu liefern. Die verfügbaren Konfigurationsoptionen machen den Sensor zu einem der vielseitigsten Plug-and-Play-CO 2 -Sensoren auf dem Markt. Zu den Optionen gehören eine spezielle ABOC-Kalibrierung (Automatic Baseline Offset Calibration), eine Druckkompensation, ein Signalalarm, eine Abtastrate und eine frühzeitige Messwertbenachrichtigung, die besonders für das Energiemanagement nützlich sind. Das SMD-Gehäuse, das in Tape and Reel geliefert wird, ermöglicht, auch in der Hochgeschwindigkeits- und Großserienfertigung eine einfache Montage.

Verfügbarkeit

Der XENSIV PAS CO2 5V ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.infineon.com/co2.