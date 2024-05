Infineon kündigt nächste Generation von CoolGaN™ Leistungstransistoren in 8-Zoll-Fertigungsprozessen an

München, 29. Mai 2024 – Die Infineon Technologies AG hat heute zwei neue Generationen von CoolGaN™ Leistungstransistoren für Hochspannung (HV) und Mittelspannung (MV) angekündigt. Damit können Kunden Galliumnitrid (GaN) in Spannungsklassen von 40 V bis 700 V für eine noch breitere Palette von Anwendungen einsetzen, die die Dekarbonisierung und Digitalisierung vorantreiben. Die beiden neuen Produktfamilien werden in hochleistungsfähigen 8-Zoll-Fertigungsprozessen in Kulim (Malaysia) und Villach (Österreich) hergestellt. Damit baut Infineon seine CoolGaN-Vorteile und -Kapazitäten weiter aus, um stabile Lieferketten auf dem Markt für GaN-Bauelemente zu gewährleisten. Nach Schätzungen der Yole Group wird der Markt in den kommenden fünf Jahren um durchschnittlich 46 Prozent pro Jahr (CAGR) wachsen.

„Die heutige Ankündigung knüpft nahtlos an unsere Übernahme von GaN Systems im vergangenen Jahr an. Wir bringen für unsere Kunden damit ein ganz neues Niveau an Effizienz und Leistung auf den Markt “, sagt Adam White, Divisionspräsident Power & Sensor Systems bei Infineon. „Die neuen Generationen der CoolGaN-Familie von Infineon für Hoch- und Mittelspannung demonstrieren unsere Produktvorteile. Sie werden komplett auf 8 Zoll gefertigt, was die schnelle Skalierbarkeit von GaN auf größere Waferdurchmesser beweist. Ich freue mich darauf, all die bahnbrechenden Anwendungen zu sehen, die unsere Kunden mit den neuen GaN-Generationen realisieren.“

Die neue 650 V G5 Produktfamilie ist unter anderem für Rechenzentren, Industrieanwendungen und Solaranlagen geeignet. Die Bauteile stellen die nächste Generation der GIT-basierten Hochspannungsprodukte von Infineon dar. Die zweite neue Familie, die im 8-Zoll-Fertigungsprozess hergestellt wird, sind die MV-G3-Bauteile. Diese umfassen CoolGaN-Transistoren der Spannungsklassen 60 V, 80 V, 100 V und 120 V sowie bidirektionale Schalter (BDS) mit 40 V. Die Produkte zielen auf Anwendungen aus den Bereichen Motorantriebe, Telekommunikation, Rechenzentren und Solar sowie auf Verbraucheranwendungen ab.

Verfügbarkeit

Die CoolGaN 650 V G5 Transistoren werden im vierten Quartal 2024, die CoolGaN MV G3 Transistoren im dritten Quartal 2024 erhältlich sein. Muster sind ab sofort bestellbar. Weitere Informationen sind hier verfügbar.

Infineon auf der PCIM Europe 2024

Die PCIM Europe findet vom 11. bis 13. Juni 2024 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 7, Stände 470 und 169 präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere Vorträge auf der begleitenden PCIM Conference und den PCIM Foren, gefolgt von Diskussionen mit den Referierenden. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin vereinbaren. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights von Infineon auf der PCIM 2024 sind erhältlich unter www.infineon.com/pcim.