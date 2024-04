Infineon erhält „GaN Strategic Partner of the Year”-Award von Chicony Power Technology

München und Neu-Taipeh, Taiwan – 15. April 2024 – Chicony Power Technology, ein weltweit führender Hersteller von Stromversorgungen und Leistungselektronik, hat die Gewinner seiner jährlichen Partner-Awards bekannt gegeben und die Infineon Technologies AG als "GaN Strategic Partner of the Year" 2023 ausgezeichnet.

Infineon wurde von Chicony Power als Top-Partner für Power Supplies auf Galliumnitrid (GaN)-Basis, einschließlich Notebook-Adapter, sowie ICT-Anwendungen in den Bereichen Gaming, Storage und Server geehrt. Der Award ist eine Wertschätzung für die hohen Standards von Infineon bei der Produktauswahl, dem Anwendungs-Know-how, der hohen Zuverlässigkeit und der Kosteneffizienz.

GaN ist eine der wichtigsten Technologien, um die Effizienz von Netzteilen zu verbessern und gleichzeitig deren Produktgröße zu reduzieren. Durch die Bündelung des führenden GaN-Know-hows von Infineon und der außerordentlichen Fähigkeiten von Chicony Power bei der Entwicklung von Stromversorgungssystemen, hat diese Win-Win-Kooperation Innovationen vorangetrieben und die führende Position beider Unternehmen bei energieeffizienten Stromversorgungslösungen gestärkt. Bis heute hat der Einsatz von GaN in den Hochleistungsnetzteilen von Chicony Power einen Anteil von 20 Prozent erreicht, welcher weiter rapide ansteigt.

„Dank erstklassiger Ressourcen bei der Forschung und Entwicklung, eines umfassenden Verständnisses von Anwendungen und einer großen Anzahl von Kundenprojekten arbeitet Infineon kontinuierlich an seiner Roadmap, um ein führendes GaN-Powerhouse zu werden“, sagt Adam White, Divisionspräsident Power & Sensor Systems bei Infineon. „Die Auszeichnung von Chicony Power als strategischer Partner des Jahres ist eine große Ehre für uns und wir sehen dies als Teil unserer gemeinsamen Mission, die Dekarbonisierung und Digitalisierung gemeinsam voranzutreiben.“

„Wir freuen uns, Infineon – das eine entscheidende Rolle beim Erfolg unserer Kunden im Jahr 2023 gespielt hat – als unseren strategischen GaN-Partner des Jahres zu ehren", sagt Peter Tseng, Präsident von Chicony Power Technology. „Unsere Vision ist es, ein Pionier bei der Implementierung neuer Technologien für energieeffizientere Power Supplies zu sein und den CO₂-Fußabdruck von Stromversorgungen zu reduzieren, um eine grünere Welt zu schaffen. Mit unseren jährlichen Partner-Awards möchten wir Infineon und alle anderen Partner dazu ermutigen, gemeinsam mit Chicony Power die GaN-Technologie auf dem Markt zu stärken, um die Energiewirtschaft grüner und sauberer zu machen.“

Über Chicony Power

Chicony Power Technology (Chicony Power) (TWSE: 6412) ist ein weltweit anerkannter und führenden Hersteller von Stromversorgungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Power-Supply-Lösungen aus einer Hand für Laptops, Desktops, Server/Cloud-Anwendungen, Smart Home/AIoT-Produkte, Satellitenkommunikationsgeräte, Telekommunikationsinfrastruktur und Verbraucherprodukte usw. Der Umsatz von Chicony Power lag 2023 bei rund 36,3 Mrd. NT$ und wuchs von 2009 bis 2023 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 6,8 Prozent und damit schneller als die meisten taiwanesischen Branchenkollegen. Chicony Power ist führend auf dem Gebiet der Energiemanagement-Technologien und arbeitet aktiv an umweltfreundlichen Produkten und Lösungen im Bereich "Smart Living and Green Energy Saving", die soziale und ökologische Aspekte in die Produktgestaltung und -planung integrieren. Das Unternehmen engagiert sich auch aktiv für den Aufbau langfristiger Kooperationsbeziehungen mit Mitgliedern der Lieferkette und hofft, gemeinsam den Wert der sozialen Verantwortung in der Lieferkette zu steigern