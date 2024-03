Infineon präsentiert den branchenweit ersten Hot-Swap-Controller mit weitem Spannungsbereich für Anwendungen in der Telekommunikationsinfrastruktur

München, 21. März 2024 – Die Infineon Technologies AG erweitert die digitale Protection-Controller-Produktfamilie XDP™ um den XDP700-002. Dabei handelt es sich um den branchenweit ersten digitalen Hot-Swap-Controller mit einer programmierbaren Safe Operating Area (SOA)-Steuerung und einer Eingangsspannung von -48 V. Der Controller wurde speziell für Anwendungen in der Telekommunikationsinfrastruktur entwickelt. Er zeichnet sich durch seine Genauigkeit von ± 0,7 Prozent in der Strommessung aus, wodurch sich die Fehlererkennung des Systems wesentlich verbessert. Darüber hinaus verfügt der Controller über eine Boost-Mode-Regelungsfunktion, die ein sichereres Einschalten von Feldeffekttransistoren (FETs) in Systemen mit nicht optimalem SOA-Bereich ermöglicht. Er wurde für ein breites Anwendungsspektrum in der Telekommunikation konzipiert, darunter zur Spannungsversorgung von Remote Radio Heads (RRH), zur Leistungsverteilung an Basisstationen, für aktive und passive Antennenanlagen, zur Stromversorgung von 5G-Kleinzellen und für USV-Systeme in der Telekommunikation.

Der XDP700-002 verfügt über eine Architektur, die drei Funktionsblöcke kombiniert. Der erste ist ein hochpräziser Telemetrie-Block zur Überwachung und Fehlererkennung, der zweite ist ein digitaler SOA-Steuerblock, der für Leistungs-MOSFETs optimiert wurde. Der dritte Block beinhaltet integrierte Gate-Treiber für n-Kanal-Leistungs-MOSFETs. Der XDP700-002 arbeitet in einem weiten Eingangsspannungsbereich von -6,5 bis -80 V. Er kann Transienten bis -100 V über eine Dauer von 500 ms standhalten. Seine Telemetrie bietet eine außerordentliche Genauigkeit von 0,7 Prozent bei Strom- und 0,5 Prozent bei Spannungsmessungen. Er zeichnet sich durch eine aktive und präzise PMBus™-konforme Steuerung aus, die die Zuverlässigkeit des Systems verbessert. Bei starkem Überstrom (SOC) sorgt eine programmierbare Gate-Abschaltung für einen robusten Abschaltvorgang innerhalb von nur 1 µs. Die moderne SOA-Steuerung mit geschlossenem Regelkreis sorgt für eine höhere Zuverlässigkeit der MOSFETs. Der vollständig digitale Betriebsmodus minimiert den Bedarf an externen Komponenten und ermöglicht eine kompakte Lösung, die sich problemlos und kosteneffizient in platzoptimierte Designs einfügt.

Durch die Auswahlmöglichkeit für externe FETs und eine einmalig programmierbare (OTP) Option bietet der XDP700-002 Flexibilität bei der Programmierung von Fehler- und Warnmeldungen. Der digitale Modus wird analog unterstützt, wodurch eine Abwärtskompatibilität mit älteren analogen Hot-Swap-Controllern besteht. Mit seiner robusten Funktionsweise und Anpassungsfähigkeit ist der XDP700-002 ein gutes Beispiel für das kontinuierliche Streben von Infineon nach Innovation und Systemzuverlässigkeit in der Telekommunikationsinfrastruktur.

Der Controller ergänzt das OptiMOS™- und OptiMOS Linear FET-Portfolio von Infineon und ermöglicht eine zuverlässige und hohe Systemleistung.

Verfügbarkeit

Der XDP700-002 Controller ist in einem VQFN-29 Gehäuse (6 x 6 mm²) erhältlich. Er kann ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/xdp700-002.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse

Follow us: X - Facebook - LinkedIn