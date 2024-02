Infineon und Worksport kooperieren zur Reduzierung von Gewicht und Kosten von tragbaren Powerstationen mit GaN

München und West Seneca, NY, USA – 7. Februar 2024 – Die Infineon Technologies AG hat eine Zusammenarbeit mit Worksport Ltd. bekannt gegeben. Worksport wird in seinen tragbaren Powerstationen die GaN-Leistungshalbleiter GS-065-060-5-B-A von Infineon einsetzen, um Effizienz und Leistungsdichte zu erhöhen. Durch den Einsatz der GaN-Transistoren von Infineon kann das Gewicht und die Größe der Stromrichter reduziert werden, was wiederum die Systemkosten senkt. Außerdem wird Infineon Worksport bei der Optimierung von Schaltungen und Layout-Design unterstützen, um die Größe weiter zu reduzieren und die Leistungsdichte zu erhöhen.

„Der hohe Qualitätsstandard und die solide Lieferkette von Infineon versorgen uns mit den besten Bauteilen. Damit können wir Stromrichter mit hoher Leistungsdichte für unsere COR-System-Produktlinie verwenden und erreichen eine erstklassige Leistung des Endprodukts“, sagt Steven Rossi, CEO von Worksport. Das COR-Batteriesystem des Unternehmens kann in einen Pickup integriert oder über ein Solarpanel oder eine Steckdose aufgeladen werden. Indem der bisherige Siliziumschalter im Stromrichter durch GaN-Leistungshalbleiter von Infineon ersetzt wird und die Transistoren mit einer höheren Schaltfrequenz betrieben werden, kann Worksport das Gewicht des Batteriesystems um 33 Prozent und die Systemkosten um bis zu 25 Prozent reduzieren.

Durch die Zusammenarbeit mit Infineon kann Worksport auch den CO 2 -Ausstoß im Herstellungsprozess reduzieren. GaN erweist sich als eine zukunftsweisende Technologie für viele Märkte und Anwendungen. In Rechenzentren beispielsweise haben GaN-Lösungen ein weltweites Energieeinsparungspotenzial von 21 TWh jährlich, was 10 Millionen Tonnen [1] Kohlendioxid (CO 2 ) entspricht. „Um die Elektrifizierung und Dekarbonisierung weiter voranzutreiben, sind die Stromversorgungssysteme der Industrie auf Innovationen angewiesen“, sagt Johannes Schoiswohl, Leiter der Business Line GaN Systems von Infineon. „Mit unseren GaN-Leistungshalbleitern kann Worksport die nächste Generation von tragbaren Powerstationen entwickeln, so wie sie die Kund*innen benötigen.“

Der GS-065-060-5-B-A von Infineon ist ein 650-V-GaN-on-Silicon-Leistungstransistor mit Anreicherungsmodus für den Automobilbereich. Er bietet einen sehr niedrigen thermischen Widerstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse für anspruchsvolle Hochstromanwendungen wie On-Board-Ladegeräte, industrielle Motorantriebe und Solar-Wechselrichter. Zusätzlich bietet er einfache Gate-Ansteuerungsanforderungen von 0 V bis 6 V und eine Transienten-tolerante Gate-Ansteuerung von -20/+10 V.

[1] Quelle: IEA, Emission Factors 2022: CO 2 emissions per kWh electricity (459 t CO 2 /GWh)

Verfügbarkeit

Der GS-065-060-5-B-A ist in einem unterseitig gekühlten, niederinduktiven GaNPX®-Gehäuse erhältlich. Weitere Informationen sind hier erhältlich.

Über Worksport

Worksport Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und besitzt das geistige Eigentum an einer Vielzahl von Tonneau-Abdeckungen, Solar-Integrationen und NP (Non-Parasitic), wasserstoffbasierten und wirklich umweltfreundlichen Energielösungen für eine nachhaltige, saubere Energieversorgung und für die Automobil-Industrie. Worksport zielt darauf ab, mit seinen firmeneigenen Solarlösungen, mobilen Energiespeichersystemen (ESS) und der NP (Non-Parasitic)-Wasserstofftechnologie von der zunehmenden Mentalitätsänderung der Endverbraucher*innen in Richtung saubere Energie zu profitieren.

