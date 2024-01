Infineon und Framework stellen erweiterbares, konfigurierbares und reparierbares Notebook mit fortschrittlicher USB-C-Konnektivität vor

München und San Francisco, Kalifornien, 31. Januar 2024 – Viele Verbraucher suchen nach nachhaltigeren Alternativen für ihre Elektrogeräte und machen sich zunehmend Gedanken über die Themen Elektroschrott und Wegwerf-Laptops. Als Antwort darauf hat Framework Computer Inc. in Zusammenarbeit mit der Infineon Technologies AG den Framework Laptop 16 auf den Markt gebracht. Dieser Laptop ist das erste Endverbraucher-Produkt, das USB-C mit 180 W und 240 W unterstützt. Möglich macht das vor allem der hochintegrierte Dual-/Single-Port-USB-C-PD-Controller EZ-PD™ CCG8 von Infineon, der Extended Power Range (EPR) unterstützt.

„Der EZ-PD CCG8 ist sehr flexibel, da er nicht nur den neuesten USB-PD 3.1-Standard unterstützt, sondern auch unser einzigartiges Erweiterungskartensystem ermöglicht, mit dem der Endanwender die Ports individuell anpassen kann“, sagt Nirav Patel, Gründer und CEO von Framework.

„Dekarbonisierung ist ein Ziel, auf das wir bei Infineon jeden Tag hinarbeiten“, sagt Ganesh Subramaniam, Senior Vice President of Wired Connectivity Solutions bei Infineon.

„Ich freue mich sehr, dass Framework seinen Kunden mit unserer Lösung ein Produkt anbieten kann, das nicht nur leistungsstark ist, sondern auch zu einer umweltfreundlicheren Zukunft beiträgt.“

Der EZ-PD CCG8 ist ein USB-Typ-C Controller. Er hat einen Dual-/Single-Port und entspricht den neuesten USB-Typ-C- und Power-Delivery-Spezifikationen. Der Controller enthält einen diskreten N-Kanal-Feldeffekt-Transistor (NFET) Gate-Treiber mit Fehlerschutz und Anstiegsgeschwindigkeit. Er bietet einen 32-Bit, 48 MHz Arm ® Cortex ®-M0+-Prozessor und beinhaltet einen Typ-C-Transceiver mit R p , R d und R d -Abschluss bei leerer Batterie. Diese Funktionen bieten eine Komplettlösung für die Steuerung von USB-Typ-C- und USB-PD-Ports. Der EZ-PD CCG8 vereinfacht den Designprozess und ist eine ausgezeichnete Wahl für fortschrittliche Konnektivitätslösungen in PCs, Notebooks und anderen Geräten.

Verfügbarkeit

Der EZ-PD CCG8 ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/ez-pd-ccg8

Über Framework Computer Inc.

Framework ist ein Unternehmen, das sich der Reduzierung von Elektroschrott verschrieben hat, indem es reparierbare anstelle von versiegelten Wegwerf-Laptops entwickelt und produziert. Das Unternehmen erreicht dies, indem es Laptops mit modularen Komponenten baut, die leicht ausgetauscht und aufgerüstet werden können, was ihre Lebensdauer verlängert und den Elektroschrott reduziert. Neben der Reparierbarkeit der Laptops erfüllt Framework auch die hohen Designansprüche der Kunden, indem es auf schlanke, leichte und ästhetisch ansprechende Designs setzt. Mit der Entwicklung nachhaltiger und funktionaler Laptops leistet Framework Pionierarbeit für ein neues Modell in der Laptop-Branche, das den heutigen Umwelt- und Verbraucheranforderungen entspricht. Dies ist eine bedeutende Entwicklung für die Technologiebranche und ein positiver Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft.

Weitere Informationen zum Framework Laptop 16 sind erhältlich unter https://frame.work/products/laptop16-diy-amd-7040