Jüngste Übernahme von Infineon, GaN Systems, erhält "Graduate Of The Year"-Award der Cleantech Group

München, Deutschland, und San Francisco, USA – 25. Januar 2024 – Das im Oktober 2023 von Infineon übernommene Unternehmen GaN Systems ist von The Global Cleantech 100 mit dem „Graduate Of The Year“-Award ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand auf dem Cleantech Forum North America in San Francisco statt.

Die Auszeichnung würdigt unter anderem den starken Beitrag, den GaN Systems im Bereich nachhaltige Innovation geleistet hat, sowie das erfolgreiche Management, wie die Finanzinvestoren des 80-köpfigen Expertengremiums der Cleantech Group erklärten. Diese Auszeichnung im Jahr 2024 bestätigt die langjährige Anerkennung von GaN Systems auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, zu der nun die Aufnahme als eines von nur 14 Unternehmen in die Global Cleantech 100 Hall of Fame und der Gewinn eines Global Cleantech 100 Awards 2023 gehören.

Die Übernahme von GaN Systems hat die Galliumnitrid (GaN)-Roadmap von Infineon deutlich beschleunigt. Ein breites Produktportfolio in Kombination mit herausragendem Anwendungs-Know-how bei der Entwicklung von GaN-basierten Lösungen festigt die führende Position von Infineon im Bereich Energiesysteme. Die Expertise und das fundierte Wissen von Infineon im Bereich GaN ebnet den Weg für energieeffiziente und CO2-sparende Technologielösungen, die die Dekarbonisierung vorantreiben.

„Ich gratuliere allen Mitarbeiter*innen von GaN Systems zu dieser Anerkennung und den Cleantech-Awards. Wir sind froh, diese klugen und neugierigen Köpfe bei Infineon an Bord zu haben“, sagt Adam White, Division President Power & Sensor Systems bei Infineon. „Dank branchenführender Ressourcen in Forschung und Entwicklung, eines umfassenden Verständnisses von Applikationen und einer großen Anzahl von Kundenprojekten fördert Infineon das volle Potenzial von GaN Systems. Als führendes GaN-Powerhouse beschleunigen wir die Transformation hin zu grüner Energie noch weiter.“

Die Cleantech® Group ist eine weltweit führende Institution für globale Cleantech-Innovationen. Das Global-Cleantech-100-Programm gibt es seit 2009. In dem Jahresbericht wird eine Liste der Unternehmen mit den vielversprechendsten Ideen im Bereich Cleantech veröffentlicht.