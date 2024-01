Infineon präsentiert Chipsatz der nächsten Generation für moderne USB-C-PD-Adapter und -Ladegeräte

München – 17. Januar 2024 – Immer mehr Geräte werden mittels USB-C Power Delivery (PD) geladen. Das erhöht die Nachfrage nach kompatiblen, leistungsstarken und kompakten Ladegeräten. Die Infineon Technologies AG adressiert diesen Bedarf mit dem EZ-PD™ PAG2-Chipsatz. Dieser, bestehend aus EZ-PD PAG2P und EZ-PD PAG2S, umfasst verschiedene Funktionen, wie USB-PD-Protokolle sowie Synchrongleichrichtungs- und PWM-Controller. Der Chipsatz ermöglicht eine effiziente Kommunikation und Isolierung zwischen Primär- und Sekundärseite unter Verwendung eines optional erhältlichen Pulse-Edge-Transformators (PET) CYPET121. Er unterstützt innovative nicht-komplementäre Active-Clamp-Flyback- (NCP-ACF) und Quasi-Resonante-Flyback-Topologien mit Nullspannungsschaltung (QR-ZVS) für verbesserte Effizienz. Dadurch ist er ideal für hocheffiziente USB-C-Adapter, Ladegeräte und Reiseadapter.

Der EZ-PD PAG2 Chipsatz ist kompatibel mit den USB 3.1 Standard Power Range (SPR) für Ladespannungen bis zu 20 V und Extended Power Range (EPR) für Ladespannungen bis zu 28 V und ermöglicht schnelles, zuverlässiges Laden. Der Chipsatz eignet sich für Adapter und Ladegeräte mit einer Ladeleistung bis zu 140 W und ist rückwärtskompatibel mit älteren Ladestandards wie BC v1.2, AFC, Apple Charging und QC5.0. Er kann mit Netzspannungen von 90 bis 265 V AC betrieben werden und kann damit weltweit benutzt werden.

Der Chipsatz arbeitet in verschiedenen Betriebsmodi wie dem diskontinuierlichen Leitungsmodus (DCM), den kritischen Leitungsmodus (CrCM) und den kontinuierlichen Leitungsmodus (CCM) sowie Burst- und Skip-Modi für unterschiedliche Lastbedingungen. Aufgrund dieser Anpassungsfähigkeit eignet sich der Chipsatz für verschiedenste Stromversorgungen und Ladegerätetypen.

Die EZ-PD PAG2-Familie besteht aus insgesamt vier verfügbaren Produkten:

EZ-PD PAG2S-AC ist ein sekundärseitig geregelter ACF-Controller mit effizientem Energierecycling, einschließlich der USB-PD Protokollfunktion.

EZ-PD PAG2S-QZ ist ein sekundärseitig geregelter QR-Flyback Controller mit Nullspannungsschaltung (QR-ZVS) einschließlich der USB-PD Protokollfunktion.

EZ-PD PAG2P ist der HV-Anlaufregler auf der Primärseite, der Hochspannungsanlauf, Gate-Treiber, PET-Empfänger, Fehlerschutz, X-Cap-Entladung und einen V cc -Aufwärtswandler integriert.

-Aufwärtswandler integriert. EZ-PD PAG2S-PS ist ein Synchrongleichrichtungscontroller mit integrierter USB-PD Funktion. Er verfügt über einen Shunt-Spannungsregler für konstante Spannungs- und Stromregelung, die mit Optokoppler ermöglicht wird und kann mit primärseitig geregelten Pulsweitenmodulations (PWM)-Controllern von Infineon oder Drittanbietern betrieben werden.

Verfügbarkeit

Die EZ-PD PAG2-Familie ist ab sofort verfügbar. Der EZ-PD PAG2S-QZ und der EZ-PD PAG2S-AC sind in einem 32-Pin-QFN-Gehäuse verfügbar, der EZ-PD PAG2S-PS ist in 32-Pin-QFN- und 24-Pin-SOIC-Gehäusen erhältlich. Das EZ-PD PAG2P kommt in zwei Varianten: Entladungsmodus ohne x-Cap und Entladungsmodus mit x-Cap, beide sind in einem 14-Pin-SOIC-Gehäuse erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/EZ-PD-PAG2