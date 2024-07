2000 V-SiC-Modul ermöglicht höchste Leistungsdichte bei Spannungsstabilisatoren für Netzspeicher von Daihen

München und Tokyo, Japan, 19. Juli 2024 – Die Daihen Corporation hat sich bei der Entwicklung ihrer Spannungsstabilisatoren (Power Conditioner) für Netzspeicherbatterien für die CoolSiC™ 2000-V-Module der Infineon Technologies AG entschieden. Spannungsstabilisatoren sind eng mit Netzspeichern verbunden und spielen gleichermaßen eine entscheidende Rolle beim Ausbau der erneuerbaren Energien wie Solar- und Windenergie. Sie sind somit wichtig für die Reduzierung von CO 2 -Emissionen. Die Nachfrage nach Hochspannungsbatterien und Spannungsstabilisatoren ist deutlich gestiegen, da sie die Effektivität der Stromerzeugung, -speicherung und -übertragung erhöhen. Doch gerade mit der zunehmenden Verbreitung von Batteriespeichersystemen ist die Suche nach geeigneten Standorten und die Minimierung der Baukosten zu einer großen Herausforderung geworden.

Der von Daihen im März 2024 auf den Markt gebrachte Unit-Type Power Conditioner für Netzspeicherbatterien ist das erste Produkt in diesem Bereich, das eine Verbindung zu Speicherbatterien mit einer hohen Zwischenkreisspannung von 1500 V erlaubt. Dadurch kann das Gerät in Anlagen mit großen Batteriespeichern eingesetzt werden und den Platzbedarf der Netzspeicherbatterien so um 40 Prozent reduzieren.

Die hohe Leistungsdichte wird durch das 62-mm-CoolSiC-MOSFET 2000-V-Modul (FF3MR20KM1H) von Infineon ermöglicht. Zusätzlich zu den Vorteilen von SiC wie hohe Spannung, bessere Wärmeabfuhr und hohe Leistungsdichte verfügen die SiC-Produkte von Infineon über die M1H-Trench-Technologie. Diese erweitert den Gate-Treiber-Spannungsbereich und bietet eine hohe Robustheit und Zuverlässigkeit gegenüber Gate-Spannungsspitzen. Infineon war das erste Unternehmen der Branche mit der 2000-V-Klasse für SiC-Module. Dadurch konnte die Konfiguration der Wechselrichterschaltung wesentlich vereinfacht werden. Darüber hinaus konnte durch das optimierte 62-mm-Gehäuse die Systemgröße deutlich reduziert und somit sowohl die Effizienz als auch die Leistung verbessert werden.

„Um die BUS-Spannung von Spannungsstabilisatoren erhöhen zu können, wäre die Schaltungskonfiguration mit herkömmlichen 1200-V-Bauteilen komplizierter“, sagt Akihiro Ohori, General Manager der Entwicklungsabteilung der Energy Management System Division von Daihen. „Durch die Verwendung der 2000-V-SiC-Module von Infineon konnten wir jedoch eine vereinfachte Schaltungskonfiguration und ein einfacheres Steuerungsdesign erreichen. Auf diese Weise war es uns möglich, sowohl die benötigten Entwicklungsressourcen als auch den Platzbedarf zu reduzieren.“

„Wir freuen uns sehr, dass unser neues CoolSiC 2000-V-Modul zur Entwicklung der branchenweit leistungsstärksten Spannungsstabilisatoren für Netzspeicherbatterien beitragen konnte“, sagt Masanori Fujimori, Marketing Director des Segments Industrial and Infrastructure bei Infineon Technologies Japan. „Wir sind davon überzeugt, dass die SiC-Technologie von Infineon den Bedarf an höherer Effizienz in Energiespeichersystemen decken und einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten wird.“

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Infineon wurde vom Rat für Formgebung mit dem German Brand Award als „Corporate Brand of the Year 2024“ ausgezeichnet.

