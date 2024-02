Infineon stellt neue Solid-State-Isolatoren (iSSI) für schnelleres Schalten bei bis zu 70 Prozent weniger Verlustleistung vor

München, Deutschland, und Long Beach, Kalifornien - 28. Februar 2024 – Die Infineon Technologies AG hat heute auf der Applied Power Electronics Conference (APEC) eine neue Produktfamilie von Solid-State-Isolatoren (iSSI) vorgestellt. Die Coreless Transformer Isolators ermöglichen eine schnellere und zuverlässigere Schaltung mit Schutzfunktionen, die in optisch basierten Solid-State-Relais (SSR) nicht verfügbar sind. iSSI-Isolatoren nutzen eine kernlose Transformatortechnologie und unterstützen eine 20-mal höhere Energieübertragung mit Strom- und Temperaturschutz, was zu einer höheren Zuverlässigkeit und niedrigeren Betriebskosten beiträgt. Mit iSSI können die Gates von OptiMOS™- und CoolMOS™-MOSFETs von Infineon angesteuert und dabei die Verlustleistung heutiger Solid-State-Relais mit SCR- und Triac-Schaltern um bis zu 70 Prozent reduziert werden.

Die neuen Solid-State-Isolatoren von Infineon ermöglichen kundenspezifische Solid-State-Relais, die Lasten von mehr als 1000 V und 100 A steuern können. Die verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit machen die kernlose Transformatortechnologie ideal für Anwendungen im Batteriemanagement, in der Energiespeicherung, in Systemen für erneuerbare Energien sowie in Industrie- und Gebäudeautomatisierungssystemen. Die iSSI-Treiber helfen Ingenieuren dabei, die Effizienz von elektronischen und elektromechanischen Systemen weiter zu verbessern.

„Die Implementierung von kernlosen Transformatoren in Solid-State-Isolatoren und -Relais ist ein echter Fortschritt für Power-Ingenieure, denn sie bietet einen 50-mal niedrigeren RDS (on) als bestehende optisch gesteuerte Lösungen. Das ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit höheren Spannungen und höherer Leistung“, sagt Davide Giacomini, Marketing Director der Green Industrial Power Division bei Infineon Technologies.

In Verbindung mit dem CoolMOS S7-Switch ermöglichen die iSSI-Treiber Schaltdesigns mit einem geringeren Widerstand als bei optisch betriebenen Solid-State-Lösungen. Dies führt zu einer längeren Lebensdauer und niedrigeren Betriebskosten in Systemdesigns. Wie alle Solid-State-Isolatoren bieten auch diese Geräte eine bessere Leistung als elektromagnetische Relais, einschließlich einer um 40 Prozent geringeren Einschaltleistung und einer höheren Zuverlässigkeit durch den Wegfall beweglicher Teile.

Die Bausteine sind mit dem breiten Portfolio an Schaltungen von Infineon kompatibel, darunter CoolMOS S7, OptiMOS und lineare FETs.

Weitere Informationen zu iSSI-Isolatoren von Infineon finden Sie unter: www.infineon.com/ssr.

