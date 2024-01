Infineon vereinbart Kooperation mit Sinexcel für effizientere Energiespeicher

München und Shenzhen, China, 25. Januar 2024 – Die Infineon Technologies AG und Sinexcel Electric Co. mit Sitz in Shenzhen arbeiten künftig zusammen. Sinexcel Electric Co. ist ein weltweit führender Anbieter von Stromversorgungssystemen und Lösungen für das Energy Internet. Infineon wird Sinexcel seine branchenführenden 1200 V CoolSiC™ MOSFET-Leistungshalbleiter-Bauelemente liefern, in Kombination mit den kompakten EiceDRIVER™ 1200 V-Gate-Drive-ICs, um die Effizienz von Energiespeichersystemen weiter zu verbessern.

Angetrieben von der Strategie Chinas, Emissionsziele zu erreichen und klimaneutral zu werden, sowie im Zuge der Neuen-Energie-Welle hat sich der Markt für Energiespeicherung in China in den letzten Jahren nachhaltig und rasant entwickelt. Nach Angaben des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie erreichte die neu installierte Energiespeicherkapazität in der ersten Hälfte des Jahres 2023 8,63 GWh. Das entspricht der gesamten installierten Kapazität der vergangenen Jahre vor 2023. Der Wirkungsgrad und die Leistungsdichte von Energiespeichersystemen sind wichtige Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit von Produkten. Größe, Gewicht und Kosten von Energiespeichersystemen hängen eng mit der Energieumwandlungseffizienz zusammen und wirken sich direkt auf die Produktkosten aus. Daher spielen Leistungshalbleiterkomponenten eine entscheidende Rolle.

„Die SiC-basierte Energiespeicherlösungen sind wichtige Komponenten für zukünftige Anwendungen zur Erzeugung und Speicherung von grüner Energie, sagt Yu Daihui, Senior Vice President und Leiter der Green Industrial Power Division von Infineon in Greater China. „Durch die Zusammenarbeit von Infineon und Sinexcel im Bereich der Energiespeicher-Wechselrichter können Energiespeichersysteme einen hohen Wirkungsgrad, eine geringe Größe und ein geringes Gewicht erreichen. Das führt zu hochzuverlässigen und leistungsstarken Energiespeichersystemen.“

„Durch den Einsatz der SiC-Bauteile von Infineon sind die Energiespeicherprodukte von Sinexcel sichtlich kompakter und flexibler. Sie haben einen deutlich höheren Wirkungsgrad und geringere Verluste, was die Kosten für die Wärmeableitung von Systemen senkt“, sagt Wei Xiaoliang, stellvertretender Geschäftsführer von Sinexcel. „Die Endnutzer können die Produkte langfristig effizient und stabil betreiben, was die Betriebsstabilität verbessert und die Amortisationszeit verkürzt. Dies verbessert die Systemwettbewerbsfähigkeit unserer Produkte erheblich und stärkt das Kundenvertrauen in unsere Energiespeicherprodukte sowie die Markenbekanntheit von Sinexcel. Wir hoffen, dass Infineon in Zukunft noch mehr hochleistungsfähige und hochstabile Komponenten liefern wird, um die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte von Sinexcel auf Kundenseite zu verbessern.“

Mit mehr als 20 Jahren Produktentwicklungs- und Anwendungserfahrung im SiC-Bereich arbeitet Infineon kontinuierlich an der Entwicklung leistungsfähigerer SiC-Produkte. Aufgrund ihrer hohen Leistungsdichte können die 1200 V CoolSiC MOSFETs von Infineon die Wandlungsverluste um bis zu 50 Prozent reduzieren und ca. 2 Prozent zusätzliche Energie liefern, ohne die Batterie zu vergrößern. Besonders für leistungsstarke, leichte und kompakte Energiespeicherlösungen ist das von Vorteil. Durch den Einsatz der 1200 V CoolSiC MOSFETs von Infineon und der kompakten EiceDRIVER 1200 V-Einkanal-ICs mit isolierter Gate-Ansteuerung erreichen die Energiespeicher-Wandler von Sinexcel eine hohe Leistungsdichte, minimale elektromagnetische Abstrahlung und Interferenz, eine hohe Schutzleistung und hohe Zuverlässigkeit. Das ermöglicht einen Systemwirkungsgrad von bis zu 98 Prozent, der um 1 Prozent höher ist als bei herkömmlichen Lösungen. Damit erreichen sie ein branchenführendes Niveau und werden den Anforderungen von netzgebundenen und netzunabhängigen Energiespeicheranwendungen sowohl auf dem chinesischen als auch auf dem internationalen Markt besser gerecht.

Über Sinexcel

Shenzhen Sinexcel Electric Co., Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter von Energie-Internet-Kernleistungsgeräten und -lösungen. Sinexcel wurde 2007 gegründet und ist hauptsächlich in fünf Segmenten tätig: Stromqualität, Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, Energiespeichermikronetze, Batterieaufbau und -prüfung sowie industrielle Stromversorgung. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Lösungen aus einer Hand, von der Forschung und Entwicklung neuer Produkte über die Herstellung bis hin zu Vertrieb und Service. Das Unternehmen verfügt über ein branchenführendes Forschungs- und Entwicklungsteam mit mehr als 210 geschützten Technologien, darunter mehr als 40 Erfindungspatente und mehr als 70 Gebrauchsmusterpatente. Es verbessert ständig die Produktleistung und entwickelt ultimative Produkte, um die sich ändernden Marktanforderungen zu erfüllen. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über ein komplettes und effizientes Lieferkettensystem und bietet schnellen Service. Sinexcel ist außerdem Teil des Nationalen Innovationsfonds und des Forschungs- und Entwicklungsprogramms für Wissenschaft und Technologie in Shenzhen. Weitere Informationen über Sinexcel sind erhältlich unter https://sinexel.com

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigten und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

