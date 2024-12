Die erste Milliarde in Sicht: Infineon verkündet auf der TRUSTECH 2024 den Erfolg seiner 28-nm-Sicherheits-IC und Smartcard-Lösungen

München, 3. Dezember 2024 – Eine höhere Effizienz und ein geringerer ökologischer Fußabdruck für leistungsfähigere, nachhaltige Anwendungen: Produkte der Infineon Technologies AG mit 28-Nanometer-Technologie sind seit ihrer Einführung auf der TRUSTECH 2022 maßgebend im Bereich der Sicherheitslösungen. Bis zum Frühjahr 2025 wird die 28-nm-Technologie in einer Milliarde Geräte integriert sein. Damit gelang eines der schnellsten Ramp-ups von Infineon für Technologien im Bereich der Sicherheitslösungen. Maßgeblich für den Erfolg sind vor allem die Schlüsseleigenschaften der 28-nm-Technologie von Infineon. Diese ermöglichen ein rascheres Design-in und eine schnellere Markteinführung und sorgen für einen längeren Produktlebenszyklus. Mehr als hundert Infineon-Kunden setzen bereits auf diese Technologie und liefern so den Beweis für den erfolgreichen Einsatz der 28-nm-Technologie in den unterschiedlichsten Branchen.

Die 28-nm-Technologie von Infineon ist bereits seit längerem in Produktion für den Markt und wird erfolgreich in verschiedenen Bereichen eingesetzt, unter anderem in der Automobilindustrie. Seit zwei Jahren kommt die Technologie auch in den Märkten für Smart Cards wie Zahlungsverkehr, behördliche Ausweise, Fahrscheine sowie für integrierte Sicherheitsschaltkreise (IC) zum Einsatz. Das umfassende Produktportfolio reicht von TEGRION™ Sicherheits-ICs bis zu einsatzfähigen Lösungen wie SECORA™ Pay, SECORA™ Pay Green, eID-OS und OPTIGA™. Die 28-nm-Technologie ermöglicht es Infineon, bestehende und bewährte Lösungen weiterzuentwickeln und damit die langjährige Technologieführerschaft im Bereich Smartcards und Sicherheit zu untermauern.

Innovative Sicherheitsarchitektur und schnelle Marktreife

TEGRION™ Sicherheitscontroller und die einsatzfähigen Lösungen für Payment und ID beinhalten die innovative Sicherheitsarchitektur Integrity Guard 32 von Infineon. Dieser ist die Weiterentwicklung des Infineon Integrity Guard, der seit über 20 Jahren erfolgreich in vielen Anwendungen eingesetzt wird. Integrity Guard 32 bietet mühelose, dauerhafte Sicherheit, die einen schnellen Markteintritt und eine schnelle Zertifizierung ermöglicht. Zudem vereinfacht die Lösung notwendige Produktanpassungen und Zertifizierungen auf Kundenseite.

Zur Erfüllung individueller Kundenanforderungen arbeitet Infineon eng mit seinen Partnern zusammen: „Unser AUSTRIACARD ACOS-Entwicklungsteam hat die Anpassung und Zertifizierung unseres neuen Produkts mit der 28-nm-Technologie von Infineon außergewöhnlich schnell durchgeführt und den Prozess in nur sechs Monaten abgeschlossen. Damit waren wir fast doppelt so schnell wie die Konkurrenz. Diese Leistung gelang auch durch die kontinuierliche und rasche Unterstützung von Infineon während des gesamten Prozesses“, sagt Paul Meinhardt, Director Payment Card Solutions bei Austria Card.



Infineon auf der TRUSTECH 2024

Infineon lädt ein, die Zukunft des Zahlungsverkehrs und der Identifizierungslösungen zu erleben. Vom 3. bis 5. Dezember 2024 präsentiert das Unternehmen innovative Lösungen und Technologien auf der TRUSTECH in der Paris Expo Porte de Versailles, Stand G035 im Pavillon 5.2. Der Infineon-Stand erscheint in diesem Jahr als futuristisch grüner Park. Dort können Besucherinnen und Besucher in die Zukunft des Zahlungsverkehrs und der Identifizierungslösungen eintauchen. Hier lässt sich erleben, wie Natur und digitale Technologien für einen grünen, sicheren und bequemen Lebensstil miteinander verbunden sind und wie die neuesten Entwicklungen und Lösungen von Infineon diese Zukunft prägen werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.infineon.com/trustech.