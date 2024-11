TRUSTECH 2024: Lösungen von Infineon gestalten die Zukunft von Zahlungs- und Identifikationsanwendungen

München, 29. November 2024 – Umweltfreundlich, verlässlich und komfortabel: Auf der diesjährigen TRUSTECH, der Fachmesse für Zahlungs- und Identifikationsanwendungen, präsentiert die Infineon Technologies AG innovative Lösungen im Bereich Zahlung und Identifikation. Am Stand G 035 im Pavillon 5.2, der einem futuristisch anmutenden grünen Park nachempfunden ist, demonstriert Infineon die Zukunft des Bezahlens und der Identifikation. Die auf der Messe vorgestellten Lösungen, Demonstrationen und Design-Tools umfassen umweltfreundliche Bezahlkarten aus nachhaltigen Materialien, biometrische Bezahlkarten mit flexiblen Kartenaktivierungsmöglichkeiten und elektronische Ausweisdokumente sowie Reisepässe mit ultradünnen eDatapages in interaktiven Anwendungsfällen.

SECORA™ Pay Green für bis zu 100 Prozent weniger Plastikmüll: SECORA Pay Green ist der Vorreiter einer neuen Generation von Zahlungskartentechnologien. Die Lösung setzt neue Maßstäbe in Sachen Recyclingfähigkeit und kombiniert das neue umweltfreundliche Coil-on-Module (eCoM)-Paket von Infineon, das den Sicherheitscontroller und alle Softwarekomponenten enthält, mit einer integrierten kontaktlosen Antenne. So wird das Recycling von Dual-Interface-Zahlungskarten deutlich vereinfacht. Am Ende der Nutzungsdauer der Karte kann das komplette eCoM-Paket von der Karte entfernt und als Elektroschrott entsorgt werden. Der Kartenkörper wird im Anschluss je nach eingesetztem Material als Kunststoff, Holz oder Papier recycelt.

SECORA Pay Bio, die neue Generation biometrischer Zahlungskarten: SECORA Pay Bio integriert das verbesserte SLC39B System-on-Chip (SoC) Secure Element von Infineon und den FPC1323 Sensor von Fingerprint Cards AB (Fingerprints™) in das Biometric Coil on Module (BCoM) Package und verfügt so über die Vorteile der induktiven Kopplungstechnologie. Die Lösung nutzt die gesichert auf der Karte gespeicherten biometrischen Referenzen als zweiten Authentifizierungsfaktor und ermöglicht bequemes und gesichertes kontaktloses Bezahlen.

Infineons eID-OS-Lösung und Packaging für ultradünne eDataPages in Pässen: Die eID-OS-Lösung für nationale staatliche Ausweisdokumente basiert auf dem bewährten TEGRION™ SLC26 Sicherheitscontroller. Diese Lösung enthält verschiedene Applets, die alle gängigen staatlichen Dokumentenanwendungen wie ePässe, nationale elektronische ID-Karten, elektronische Führerscheine und eHealthcare-Karten unterstützen. Das eID-OS ist in der innovativen CoM-Kontaktlos-Paket-Technologie verfügbar, die ultra-dünne elektronische Datenseiten in Pässen ermöglicht. Dies reduziert den Einsatz von Polycarbonat-Material, hilft CO 2 -Emissionen zu minimieren und ist so eine umweltfreundlichere Alternative.

Neue SECORA ID Lösungen und Applets zur schnelleren Umsetzung von eID-Projekten: SECORA ID ist eine einsatzfähige Java Card™-Lösung, optimiert für elektronische ID-Anwendungen. Die Lösung beschleunigt die Markteinführung und ermöglicht eine einfache und effiziente Anpassung zur Unterstützung lokaler eID- und Multi-Applikations-Systeme. In Kombination mit einem zugehörigen Tool bietet die SECORA ID-Plattform Kunden außerdem maximale Flexibilität bei der Entwicklung eigener individueller Applets.

FIDO Authentifizierungs- und Sicherheitslösungen setzen neue Maßstäbe in puncto moderner Benutzerauthentifizierung, denn in der vernetzten Welt von heute ist Sicherheit das A und O. Die ID-Key-Produkte von Infineon bieten eine Reihe von Lösungen für die Sicherung physischer und digitaler Werte. Dazu gehören USB- und USB/NFC-Token-Produkte mit Dual-Chip-SMD-Gehäusen mit integrierten Sicherheits-Controllern und USB- und NFC-Schnittstellen, die nach Common Criteria EAL 6+ zertifiziert sind.

Auf der Innovation Stage der TRUSTECH haben Gäste die Möglichkeit, mit Infineon-Fachleuten zu folgenden Themen zu diskutieren:

„Next-Level-Controller-Architekturen für die Sicherheitsherausforderungen von morgen“ am 3. Dezember um 15:30 Uhr, Robert Bach, Director Produktmarketing für Government ID.

„Bequeme, innovative und vertrauenswürdige biometrische Lösungen: Einfaches und skalierbares biometrisches Bezahlen wird Front-of-Wallet“ am 4. Dezember um 16:30 Uhr, Fang Lu-Ruhbach, Produktmarketing für SECORA Pay Bio.

„Innovation für nachhaltigere Zahlungskarten: Bis zu 100 Prozent weniger Plastikmüll und ein geringerer CO2-Fußabdruck mit SECORA Pay Green“ am 5. Dezember 2024 um 12:30 Uhr, Ester Jimenez, Produktmarketing für Zahlungs- und Transportanwendungen.

Infineon auf der TRUSTECH 2024

Infineon lädt ein, die Zukunft des Zahlungsverkehrs und der Identifizierungslösungen zu erleben. Vom 3. bis 5. Dezember 2024 präsentiert das Unternehmen innovative Lösungen und Technologien auf der TRUSTECH in der Paris Expo Porte de Versailles, Stand G035 im Pavillon 5.2. Der Infineon Stand erscheint in diesem Jahr ganz als futuristisch grüner Park. Dort können Besucherinnen und Besucher in die Zukunft des Zahlungsverkehrs und der Identifizierungslösungen eintauchen. Hier lässt sich erleben, wie Natur und digitale Technologien für einen grünen, sicheren und bequemen Lebensstil miteinander verbunden sind und wie die neuesten Entwicklungen und Lösungen von Infineon diese Zukunft prägen werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.infineon.com/trustech.

