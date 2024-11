Die ModusToolbox™ Motor Suite von Infineon vereinfacht die Entwicklung von Applikationen zur Motorsteuerung

München, 8. November 2024 – Die Infineon Technologies AG hat die ModusToolbox™ Motor Suite veröffentlicht – eine umfassende Softwarelösung bestehend aus Tools und Firmware für die Entwicklung, Konfiguration und Testen verschiedenster Motorsteuerungsapplikationen. ModusToolbox Motor Suite unterstützt verschiedene Motortypen. Entwicklerinnen und Entwickler können damit ihre Applikationen zur Motorsteuerung schnell und effizient auf den Markt bringen. Die Suite unterstützt Anwendungen im Industrie-, Robotik- und Consumerbereich wie Haushaltsgeräte, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC), Drohnen sowie Elektro-Leichtfahrzeuge.

„Mit der ModusToolbox Motor Suite lassen sich einfach und effizient innovative Motorsteuerungslösungen entwickeln“, sagt Steve Tateosian, Senior Vice President Industrial IoT und Industrial MCUs bei Infineon. „Die umfassende Lösung erweitert die Möglichkeiten unseres ModusToolbox-Ecosystem. Damit geben wir Entwicklerinnen und Entwicklern die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können: auf die Entwicklung noch besserer Produkte.“

Die Suite optimiert die Entwicklung sowie das Testen verschiedener Motorsteuerungsapplikationen und liefert durch die Echtzeitüberwachung von Parametern wertvolle Erkenntnisse über die Performance, Effizienz und Zuverlässigkeit des Motorsteuerungssystems. So können Ingenieurinnen und Ingenieure schnell Probleme identifizieren, Designs optimieren und die Gesamtfunktionalität verbessern. Die Suite bietet ein einfaches Board-Set-up, umfassende Signalanalysen sowie ein individualisierbares Graphical User Interface (GUI) zur Überwachung verschiedener Signale. Sie ermöglicht außerdem die automatische Erkennung von unterstützten Boards und Kits sowie die Visualisierung relevanter Motorsteuerungssignale. Durch vorkonfigurierte Algorithmen sowie der Überwachung kritischer Systemparameter in Echtzeit lässt sich die Systemleistung optimieren. Darüber hinaus bietet die ModusToolbox Motor Suite verschiedenste Algorithmen, die die Robustheit der Steuerung verschiedener Motortypen und Anwendungen gewährleisten. Die Suite unterstützt derzeit die XMC7000 Mikrocontroller von Infineon und künftig auch MCUs für industrielle Anwendungen. Die Integration der PSOC™ Control MCUs für kommende Versionen ist ebenfalls bestätigt.

Zusätzlich zu ihren umfassenden Funktionen ist die ModusToolbox Motor Suite einfach zu bedienen. Sie bietet eine grafische Benutzeroberfläche für die Entwicklung und eine Motorsteuerungsbibliothek, die angepasst werden kann.

Infineon wird auf der electronica 2024 in München vom 12. bis 15. November eine Demo der ModusToolbox Motor Suite zeigen (Halle C3, Stand 502).

Verfügbarkeit

Die ModusToolbox Motor Suite ist ab sofort zum Download verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/motorsuite.

Infineon auf der electronica 2024

Auf der diesjährigen electronica in München präsentiert Infineon innovative Lösungen, die zur Gestaltung einer All-Electric-Society beitragen. Besucherinnen und Besucher können sich über nachhaltige Technologien informieren, die die Mobilitäts- und Automobillandschaft verändern, nachhaltige Gebäude und intelligenteres Wohnen ermöglichen und das Potenzial von künstlicher Intelligenz mit minimalen Umweltauswirkungen vorantreiben. Das Unternehmen präsentiert vom 12. bis 15. November in Halle C3, Stand 502 intelligente und energieeffiziente Lösungen für die vernetzte Welt von morgen, unter dem Motto „Driving Decarbonization and Digitalization. Together.“ Mehr Informationen sind verfügbar unter www.infineon.com/electronica.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Infineon wurde vom Rat für Formgebung mit dem German Brand Award als „Corporate Brand of the Year 2024“ ausgezeichnet.

