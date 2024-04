Infineon präsentiert PSOC™ Edge Portfolio der nächsten Generation mit leistungsstarken KI-Funktionen für IoT-, Consumer- und Industrieanwendungen

München, 4. April 2024 – Die Infineon Technologies AG hat heute Details zu ihrer neuen PSOC™ Edge Mikrocontroller (MCU)-Produktfamilie bekannt gegeben, die für Machine Learning (ML)-Anwendungen optimiert ist. Die drei neuen PSOC Edge MCUs E81, E83 und E84 bieten skalierbare und aufeinander abgestimmte Leistungsspektren, Funktionen und Speicheroptionen. Begleitendende, umfassende Systemdesign-Tools und Software erlauben Entwicklerinnen und Entwicklern eine rasche Umsetzung von neuen ML-fähigen IoT-, Consumer- und Industrieanwendungen.

„IoT Edge-Geräte der nächsten Generation benötigen stetig mehr Leistung bei gleichbleibendem Stromverbrauch “, sagt Steve Tateosian, Senior Vice President Industrial MCUs, IoT, Wireless and Computing bei Infineon. „Die neuen PSOC Edge E8-Mikrocontroller von Infineon nutzen Machine Learning-Funktionen, um reaktionsschnelle KI-Prozesse zu berechnen. Dabei bedienen sie die Anforderungen an Leistung und Stromverbrauch gleichermaßen und bieten eingebettete Sicherheit für vernetzte Heimgeräte, Wearables und industrielle Anwendungen. Als führender Anbieter von MCUs wollen wir mit unseren Lösungen die Leistungsfähigkeit zukünftiger IoT-Systeme erhöhen.“

Die neuen PSOC Edge E81, E83 und E84 Mikrocontroller von Infineon basieren auf dem leistungsstarken Arm® Cortex®-M55, einschließlich Arm Helium™ DSP-Unterstützung gepaart mit Arm Ethos™-U55, und Cortex-M33 gepaart mit Ultra-Low-Power NNLite von Infineon - einem proprietären Hardware-Beschleuniger für neuronale Netze. Darüber hinaus unterstützen alle drei Produktserien umfangreiche Peripheriefunktionen, On-Chip-Speicher, robuste Hardware-Sicherheitsfunktionen und eine Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten wie USB HS/FS mit PHY CAN, Ethernet, WiFi ® 6, BTBLE und Matter. Der PSOC Edge E81 nutzt die Arm Helium DSP Technologie zusammen mit dem NNLite Neural Network Beschleuniger von Infineon. Die PSOC Edge E83 und E84 Mikrocontroller enthalten den Arm Ethos-U55 Mikro-NPU-Prozessor, der die ML-Leistung im Vergleich zu bestehenden Cortex-M-Systemen um das 480-fache steigert. Zudem unterstützen sie den NNlite Neural Network Accelerator für ML-Anwendungen im Low-Power-Compute-Bereich.

Geeignete Anwendungen für die neue Produktfamilie umfassen Human Machine Interface (HMI)-Lösungen in Hausgeräten und Industrieanlagen, Smart Home- und Sicherheitssystemen, Robotik und Wearables. Alle drei Produktserien unterstützen Sprach-/

Audioerkennung zur Aktivierung und Steuerung. Die E83 und E84 MCUs bieten darüber hinaus erweiterte Funktionen für fortschrittliche HMI-Anwendungen, darunter ML-basiertes Wake-up und visuelle Positions- sowie Gesichts- und Objekterkennung. Die PSOC Edge E84-Serie erweitert das umfangreiche Funktionsangebot um eine stromsparende Grafikanzeige (bis zu 1028x768).

Systemdesignunterstützung

Die PSOC Edge E8 MCUs bieten Designerinnen und Designern eine komplette Familie an system- und softwarekompatiblen Bauelementen. Die Hardwareunterstützung umfasst ein Evaluation Base Board mit Arduino Expansion Header, Sensor Suite, BLE-Konnektivität für Provisioning und Wi-Fi für Smartphone- und Cloud-Konnektivität.

Wie alle MCUs von Infineon werden die neuen Produktserien von der ModusToolbox™ Software-Plattform von Infineon unterstützt. Diese bietet eine Sammlung von Entwicklungstools, Bibliotheken und Embedded Runtime Assets für eine flexible und umfassende Entwicklung. ModusToolbox unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsfällen, darunter Consumer-IoT, Industrie, Smart Home, Wearables und viele andere Anwendungen.

Imagimob Studio ist eine Edge AI-Entwicklungsplattform, die in ModusToolbox integriert ist und eine durchgängige ML-Entwicklung bietet. Diese reicht von der Dateneingabe bis zur Bereitstellung des Modells. Starter-Projekte und die Ready Models von Imagimob machen den Einstieg in Machine Learning einfach. Zusammen mit PSOC Edge ermöglicht Imagimob den Einsatz modernster ML-Modelle für den Edge-Bereich.

Verfügbarkeit

Die PSOC Edge Produktfamilie ist ab sofort für Early-Access-Kunden verfügbar. Weitere Informationen sowie eine Anfrage-Option für die Teilnahme am Early-Access-Programm sind verfügbar unter www.infineon.com/PSOCEdge. Auf der Embedded World in Nürnberg wird Infineon an seinem Stand (Halle 4A, Stand 138) und am Stand von Arm (Halle 4, Stand 504) eine Demo der neuen PSOC Edge MCUs zeigen.

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 9. bis 11. April 2024 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere TechTalks sowie Vorträge auf der begleitenden Embedded World Conference – im Anschluss stehen die Referierenden für Diskussionen zur Verfügung. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin vereinbaren. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights der Embedded World Messe sind erhältlich unter www.infineon.com/embedded-world.