Infineon-Partner Thistle Technologies integriert seine Verified-Boot-Technologie in Infineons OPTIGA™ Trust M Security Controller für verbesserte Gerätesicherheit

München und San Francisco, USA, 14. März 2024 – Die Infineon Technologies AG hat heute die Integration der Verified-Boot-Technologie von Thistle Technologies, einem Pionier für fortschrittliche Sicherheitslösungen für vernetzte Geräte, in ihren OPTIGA™ Trust M Security Controller bekannt gegeben. Der OPTIGA Trust M verfügt über Sicherheits-Hardware, die nach Common Criteria EAL6+ zertifiziert ist. Durch die Integration der Verified-Boot-Technologie können Entwickler*innen ihre Geräte auf einfache Weise gegen Firmware-Manipulationen schützen und die Integrität der Software-Lieferkette wahren. Das führt zu einer verbesserten Sicherheit für Anwender*innen, was besonders in Branchen mit hohen Sicherheitsanforderungen wie dem Gesundheitswesen, der Automobilindustrie und der Fertigung wichtig ist.

Die Verified-Boot-Technologie von Thistle Technologies bietet einen gesicherten Boot-Prozess für IoT-Geräte. Durch erweiterte Integritätsprüfungen wird kryptografisch überprüft, dass die Firmware des Gerätes nicht manipuliert wurde. Die Lösung unterstützt die Anforderungen einer breiten Palette von IoT-Geräten, unter anderem für die Bereiche Smart Home, Smart City und Smart Buildings, und ermöglicht eine einfache Implementierung mit minimaler Entwicklungszeit. Durch die Nutzung der robusten Sicherheitsfunktionen des OPTIGA Trust M, einschließlich der hardwarebasierten Root of Trust, bietet die Technologie ein hohes Maß an Schutz vor unbefugten Firmware-Änderungen und ausgefeilten Cyberattacken.

„Seit Beginn unserer Partnerschaft im Januar 2023 hat Thistle eine Software-Integration für unseren OPTIGA Trust M Security Controller unter Linux entwickelt, um unsere Hardware-Fähigkeiten auch auf den Bereich der Anwendungssoftware für Linux-basierte Systemarchitekturen auszudehnen“, sagt Vijayaraghavan Narayanan, Senior Director und Head of Edge Identity & Authentication bei Infineon. „Mit der neuen Lösung können unsere gemeinsamen Kunden die Sicherheit ihrer Entwicklungen schnell verbessern.“

„Die Integration unserer Verified-Boot-Technologie in den OPTIGA Trust M von Infineon ist ein bedeutender Entwicklungsschritt, um anspruchsvolle Sicherheitsfunktionen schnell in Geräte integrieren zu können“, sagt Window Snyder, CEO von Thistle Technologies.

Verfügbarkeit

Der OPTIGA Trust M Security Controller ist verfügbar und kann bestellt werden. Weitere Informationen über die Integration der Verified-Boot-Technologie von Thistle Technologies in den OPTIGA Trust M Security Controller sind erhältlich in der Infineon Developer Community und auf dem Thistle Blog.

Weitere Informationen zum OPTIGA Trust M Security Controller sind verfügbar unter www.infineon.com/OPTIGA-Trust-M.

Über Thistle Technologies

Thistle Technologies entwickelt Tools und Dienstleistungen, die es Geräteherstellern erleichtern, anspruchsvolle Sicherheitsfunktionen in ihre Produkte zu integrieren.

https://thistle.tech