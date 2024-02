Infineon präsentiert kostengünstiges Bluetooth®-Modul mit hoher Reichweite für Low-Power-Anwendungen

München, 15. Februar 2024 – Die Infineon Technologies AG stellt mit dem CYW20822-P4TAI040 ihr neuestes Bluetooth®-Modul für kabellose Konnektivität im IoT und in der Unterhaltungselektronik vor, das neue Maßstäbe bei Reichweite und geringem Energiebedarf setzt. Das Modul ist das kosteneffektivste seiner Klasse und bietet eine nahtlose Integration, eine verbesserte Leistung mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy Long Range (LE-LR) und eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit für zahlreiche Anwendungen. Mit der richtigen Kombination aus niedrigem Energiebedarf und hoher Leistung unterstützt das Bluetooth-Modul das gesamte Spektrum an Bluetooth LE-LR-Anwendungsfällen, darunter industrielle IoT-Anwendungen, Smart Home, Asset Tracking, Beacons und Sensoren sowie medizinische Geräte.

Laut eines aktuellen Berichts von ABI Research [1] sind für zukünftige Anwendungsfälle zusätzliche Verbesserungen bei fast allen Messgrößen erforderlich. Dazu gehören industrielle IoT-Anwendungen wie Sensorik, Robotik, Beacons, Smart Home und Asset Tracking. Das Bluetooth-Modul CYW20822-P4TAI040 von Infineon bietet deshalb ausgezeichnete Konnektivität und Leistung und ermöglicht es Kunden, innovative Produkte in den Bereichen IoT und Unterhaltungselektronik zu entwickeln.

Infineon verfügt über langjährige Erfahrung in der Bereitstellung zertifizierter Bluetooth- und Bluetooth LE-Module. Daher sind die regulatorischen Tests (FCC, ISED, MIC, CE) und der Zertifizierungsprozess mit der Bluetooth SIG präzise und streng. Zudem sind die vorzertifizierten Module hinsichtlich Kosten, Größe, Leistung und Reichweite optimiert.

„Wir freuen uns, das Bluetooth-Portfolio von Infineon mit der Einführung des CYW20822-P4TAI040 zu erweitern und so Entwickler*innen eine schnellere Markteinführung zu ermöglichen“, sagt Anurag Chauhan, Director of Marketing für die Bluetooth-Produktlinie bei Infineon Technologies. „Als Marktführer für innovative neue Bluetooth LE-Lösungen im IoT-Bereich unterstreichen wir mit dem Modul unser Kundenengagement. Das Bauteil zeichnet sich durch geringen Energiebedarf, hohe Reichweite und exzellente HF-Leistung aus, sodass es den wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht wird.“

Die wichtigsten Merkmale des CYW20822-P4TAI040 Bluetooth-Moduls

Hervorragende Konnektivität: Das Modul nutzt die neueste Bluetooth 5.0-Technologie und unterstützt damit 1M, 2M und Coded PHY sowie Advertising und Data Extension. Das ermöglicht eine nahtlose und stabile kabellose Bluetooth-Verbindung mit niedrigem Energiebedarf und großer Reichweite.

Energieeffizienz: Die fortschrittlichen Power-Management-Techniken von Infineon ermöglichen eine optimierte Energieeffizienz, wodurch die Batterielebensdauer in tragbaren Geräten verlängert wird. Im Rahmen der Dekarbonisierungs- und Digitalisierungsstrategie hat das Modul einen sehr niedrigen aktiven Energiebedarf von 1,3 mA (Rx @ -95 dBm) und 3 mA (Tx @ 0 dBm), zusammen mit einem Ruhestrombedarf von 2 μA bei einer 32 KB RAM Speicherung.

Die fortschrittlichen Power-Management-Techniken von Infineon ermöglichen eine optimierte Energieeffizienz, wodurch die Batterielebensdauer in tragbaren Geräten verlängert wird. Im Rahmen der Dekarbonisierungs- und Digitalisierungsstrategie hat das Modul einen sehr niedrigen aktiven Energiebedarf von 1,3 mA (Rx @ -95 dBm) und 3 mA (Tx @ 0 dBm), zusammen mit einem Ruhestrombedarf von 2 μA bei einer 32 KB RAM Speicherung. Zero-Programmierung: Das Modul ist über die EZ-Serial-Firmware vorprogrammiert, um eine kundenseitige Programmierung zu vermeiden. Auf diese Weise können Bluetooth-fähige IoT-Lösungen schneller in Betrieb genommen werden.

Kompakte Bauweise: Mit seinem kompakten Formfaktor von 10,5 x 20,2 x 2,3 mm³ erleichtert das CYW20822-P4TAI040-Modul die Integration in verschiedene IoT-Geräte, Wearables und andere platzbeschränkte Anwendungen.

Verfügbarkeit

Das Bluetooth LE Modul CYW20822-P4TAI040 von Infineon wird derzeit gesampelt. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/CYW20822-P4TAI040.

Über AIROC™-Produkte für kabellose Verbindungen

Die kabellosen AIROC -Produkte von Infineon, darunter Wi-Fi®, Bluetooth, Bluetooth Low Energy und Wi-Fi- und Bluetooth-Kombinationen, wurden bereits mehr als eine Milliarde Mal ausgeliefert und sind die erste Wahl für IoT-Anwendungen. Das breite Portfolio umfasst hochleistungsfähige, zuverlässige Produkte mit extrem niedrigem Energiebedarf, die eine robuste, branchenführende Leistung bieten.

